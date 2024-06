Chiara Ferragni et Fedez à Milan, en mai 2023. Image: Mondadori Portfolio Editorial

L’ex de Chiara Ferragni règle ses comptes

Depuis leur séparation en début d'année, le couple le plus célèbre d'Italie n'en finit pas d'être sous les feux des projecteurs. C'est Fedez, en particulier, qui attire les regards en raison de comportements qui ne cessent de faire parler. La dernière nouveauté? La sortie d'une chanson qui parle de sa future ex-femme... et pas vraiment en bien. Bref, c'est le foutoir. On résume?

Chiara Ferragni et Fedez, Federico Leonardo Lucia de son vrai nom, ont longtemps été l'équivalent d'un couple royal en Italie. Jusqu'au point de bascule, fin 2023, causé par un scandale qui a entaché ce portrait de famille immaculé. Souvenez-vous: en 2022, Chiara appose son nom sur une édition limitée de Pandori, des gâteaux de Noël italiens. Plus d'un million d'euros à destination des enfants malades de l'hôpital Regina Margherita sont récoltés, mais rien n'a été reversé.

Peu après cette affaire, qui a eu pour conséquence la chute de l'une des influenceuses les plus célèbres au monde, les rumeurs de séparation commencent à courir. Elles vont rapidement se confirmer: début 2024, Chiara Ferragni et Fedez mettent un terme à leur relation, après plus de 7 ans de vie commune, deux enfants, Leone, 6 ans, et Vittoria, 3 ans, tirant ainsi un trait sur un amour qui aura fait rêver au-delà des frontières de l'Italie.

Si Chiara s'est faite plus discrète depuis cette période compliquée, son futur ex-mari, en revanche, est en roue libre. Il n'hésite pas à donner son avis sur le scandale du Pandoro à la télévision italienne, vient de sortir une chanson dont les paroles sont loin d'être tendres avec la mère de ses enfants et serait même mêlé à une histoire de bagarre. Récapitulatif d'un début d'année houleux.

«Je ne veux pas faire comme Shakira»

Partons de la dernière information en date, soit la sortie ce vendredi 31 mai du nouveau titre de Fedez et de Emis Killa, Sexy Shop. En milieu de semaine dernière, le rappeur publiait une photo sur Instagram avec le texte: «Sexy Shop disponible vendredi». Comme une intuition, les internautes se sont montrés sceptiques et avaient flairé l'embrouille avant même d'entendre les premières notes de la musique. Ils avaient vu juste. Petit aperçu des paroles:

«Tu as été comme un jackpot dans les machines à sous, et puis tu m'as mis K.O. Tu dis que je suis un salaud. Mais pour toi je ne change pas» Fedez et de Emis Killa, Sexy Shop

«Pour chacune de tes amies assoiffées de gloire, tu étais une source d'eau. Mains de fée, je t'ai effleurée et tu as fané»

«Une vie en dents de scie, une histoire sans fin qui s'est terminée. Pourquoi se faire du mal?»

Fedez s'est rapidement défendu et assure que son intention n'était pas «de lancer de la merde» à la mère de ses enfants. «Bien entendu, il n'en va pas de même pour ceux l'entourent. Je n'ai et n'aurai aucune pitié», déclare-t-il à La Stampa. Il reconnaît que «ce qu'il a écrit est un peu méchant, mais pas inélégant». Et de poursuivre:

«Je raconte un bout de ma vie, mais ce n'est pas un truc à la Shakira»

Si le doute profite à l'accusé, il est difficile de ne pas remarquer que la sonorité d'une partie spécifique de Sexy shop – certaines paroles sont même en espagnol – ressemble comme deux gouttes d'eau à BZRP Music Sessions #53 de Shakira, un titre dans lequel la chanteuse tire à balles réelles sur son ex, le footballeur Gerard Piqué, et sa nouvelle petite-amie. Coïncidences? A vous de juger.

Au cœur d'une bagarre?

Ce n'est, toutefois, pas la première fois que Fedez fait des siennes depuis début 2024. Le 21 avril dernier à Milan, selon plusieurs médias italiens dont le Corriere della Sera, le rappeur aurait été au cœur d'une bagarre.

Que s'est-il passé? Selon les images de la vidéo de surveillance – floues et peu nettes, qui ne permettent pas de distinguer clairement les protagonistes – et les témoignages des vigiles présents sur place, l'ex de Chiara Ferragni et plusieurs amis à lui se seraient rendus au domicile d'un célèbre coach sportif, Cristiano Iovino, et l'auraient agressé. Plus tôt dans la soirée, une dispute aurait éclaté entre les deux hommes dans une salle privée d'un club milanais, précise encore le Corriere della Sera.

Aucune plainte n'a été déposée et Fedez a démenti les accusations lors d'une apparition publique au Salon du livre de Turin. Le parquet de Milan a tout de même ouvert une enquête pour rixe et coups et blessures. Les avocats du rappeur et de Cristiano Iovino auraient, cependant, convenu d'un accord financier afin d'éviter le dépôt d'une plainte, relaye le quotidien italien.

Fin mai, la Rai a annoncé que Fedez ne participerait finalement plus au nouveau programme Da vicino nessuno è normale. La raison donnée par la chaîne? Les problèmes de santé du rappeur – pour rappel, en mars 2022, il a été opéré d'une tumeur au pancréas et en septembre 2023, il a subi une nouvelle intervention à cause de deux ulcères. Cependant, certains médias soupçonnent que cette décision a été prise à la suite de cette affaire de bagarre. Une allégation démentie par la Rai.

«Chiara a commis une erreur»

Quelques semaines avant cette bagarre présumée, c'est une interview donnée le 9 avril à la Rai qui aura fait parler.

Pendant près d'une heure, Fedez se livre à la journaliste Francesca Fagnani dans l'émission Belve. Il revient sur les raisons de sa rupture avec Chiara Ferragni ainsi que sur le scandale qui a entaché la réputation de sa future ex-femme. Il assure que cet événement n'est pas à l'origine de la séparation, mais n'hésite pas à donner son opinion sur la manière dont la mère de ses enfants a géré la situation:

«Est-ce que le cas des Pandori a eu un impact sur notre crise? Oui. Je découvre ça quand ça sort... Je déteste le fait que je n'ai pas bien pris la nouvelle. J'ai moi aussi une fondation, qui a été contrôlée de la tête aux pieds. Mince! Tu découvres qu'un deal a été géré de cette manière, tu te dis merde, comment une chose pareille est possible? Puis, petit à petit, tu essaies de reconstruire les faits, de comprendre.» Fedez dans l'émission Belve

Il poursuit en insistant sur le fait qu'il voulait défendre sa femme «dans cette descente», mais souligne la difficulté de recevoir de nombreuses critiques «pour une erreur» qu'il n'a «pas commise». Et d'ajouter:

«J'aurais géré cette situation différemment, probablement plus mal, et j'aurais mis un sacré bazar, mais je me serais défendu immédiatement, j'aurais expliqué, j'aurais fait les choses complètement différemment.»

Durant cet entretien, Fedez se montre ému aux larmes lorsqu'il rappelle que Chiara sera toujours la mère de ses enfants et la femme la plus importante de sa vie» et assure ne pas être là «pour laver son linge sale en public». Une déclaration que les internautes n'ont de cesse de lui rappeler depuis la sortie de son nouveau single.