assez ensoleillé19°
DE | FR
burger
Divertissement
Jeux vidéo

GTA 6: comment visionner l'aperçu étendu sur Netflix ce jeudi soir

Voici comment visionner la présentation de GTA 6 sur Netflix ce soir
De nouvelles images de GTA VI ont été dévoilées dans une publication du magazine Dazed ce mercredi.

Voici comment visionner le nouveau trailer exclusif de GTA 6 ce soir

Rockstar Games crée l’événement ce jeudi soir en diffusant «Grand Theft Auto VI: An Extended Look», une présentation très attendue qui se dévoile en exclusivité temporaire sur Netflix dès 21h00.
27.08.2026, 09:2227.08.2026, 09:38
Armin Hadzikadunic / jv mag

C’est littéralement le rendez-vous gaming le plus attendu de l’année, voire même de la décennie. Rockstar Games diffusera ce soir, dès 21h00, une longue présentation de Grand Theft Auto VI, baptisée Grand Theft Auto VI: An Extended Look.

Les fans ont déjà pu tromper leur impatience en lisant le dossier consacré aux secrets de GTA VI, publié dans le magazine britannique Dazed ce mercredi.

Rockstar dévoile les premiers secrets de GTA 6
Rockstar dévoile les premiers secrets de GTA 6

Et en ce qui concerne l'événement de ce soir: Netflix aura droit à une exclusivité temporaire de six heures. Pour faire simple, si vous n’êtes pas abonnés, vous ne pourrez pas regarder la vidéo officielle avant vendredi 3h00 du matin.

Cette présentation va enfin nous permettre de découvrir beaucoup plus concrètement le prochain GTA avant sa sortie prévue le 19 novembre prochain sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Cerise sur le gâteau, une longue session est très certainement prévue pour clôturer le show.

Image

Dans nos rêves les plus fous, on espère voir une série de vidéos dévoilées chaque semaine, telle une mini-série.

Comment regarder GTA 6 sur Netflix ?

Il faudra disposer d’un abonnement Netflix actif. Pour les nouveaux venus, l’inscription peut être réalisée depuis un navigateur, par exemple. Choisissez une formule, créez votre compte avec une adresse e-mail et un mot de passe, puis renseignez un moyen de paiement. L’abonnement est ensuite facturé mensuellement et peut être modifié ou annulé en ligne.

Les équipes derrière GTA VI sont «dévastées»
Les équipes derrière GTA VI sont «dévastées»

Une fois connecté, il suffira donc de rechercher «Grand Theft Auto VI: un large aperçu» et de préparer le popcorn pour 21h00.

Dans les faits, vous n’allez rien devoir chercher, puisque celui-ci est en page d’accueil de la plateforme. Plus tard, vous pourrez retrouver la vidéo sur d'autres plateformes, notamment YouTube.

Fan de jeux vidéos? Voici quelques articles!
25 mèmes qui prouvent que vous jouez trop aux jeux vidéos
25 mèmes qui prouvent que vous jouez trop aux jeux vidéos
de Oliver Wietlisbach
«Star Fox» fait un retour fracassant, mais il y a un bémol
«Star Fox» fait un retour fracassant, mais il y a un bémol
de Igor Rodrigues Ramos
Tout ce qu&#039;il faut savoir sur le jeu le plus attendu de la décennie
Tout ce qu'il faut savoir sur le jeu le plus attendu de la décennie
de Kilian FICHOU
Les fans de Zelda vont se régaler avec ce jeu d&#039;aventures
Les fans de Zelda vont se régaler avec ce jeu d'aventures
de Igor Rodrigues Ramos | Jvmag.ch
Ce jeu est centré sur une héroïne et ça ne passe pas
1
Ce jeu est centré sur une héroïne et ça ne passe pas
de Sainath Bovay
Thèmes
Les nouvelles images de GTA VI
1 / 9
Les nouvelles images de GTA VI
partager sur Facebookpartager sur X
Les Sims ont 25 ans! Retour sur un classique du jeu vidéo
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Oups
Livré en 30 minutes? Certes. Au sec? C’est apparemment une option supplémentaire. Au Texas, une cliente d’Amazon a filmé le moment où un drone Prime Air a largué son colis directement dans sa piscine. Une publicité dont le géant américain se serait probablement bien passé, au moment d’étendre massivement son service.
La livraison du futur est arrivée. Mais visiblement, elle ne maîtrise pas encore tout à fait le largage de ses marchandises. C'est ce qu'a découvert lundi Lindsey Austen, une habitante de Richmond, au Texas, à ses dépens, après avoir reçu une notification pour le moins inhabituelle: son colis Amazon est en route et sera livré par les airs grâce au service Prime Air.
L’article