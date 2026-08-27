De nouvelles images de GTA VI ont été dévoilées dans une publication du magazine Dazed ce mercredi.

Voici comment visionner le nouveau trailer exclusif de GTA 6 ce soir

Rockstar Games crée l’événement ce jeudi soir en diffusant «Grand Theft Auto VI: An Extended Look», une présentation très attendue qui se dévoile en exclusivité temporaire sur Netflix dès 21h00.

Armin Hadzikadunic / jv mag

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C’est littéralement le rendez-vous gaming le plus attendu de l’année, voire même de la décennie. Rockstar Games diffusera ce soir, dès 21h00, une longue présentation de Grand Theft Auto VI, baptisée Grand Theft Auto VI: An Extended Look.

Les fans ont déjà pu tromper leur impatience en lisant le dossier consacré aux secrets de GTA VI, publié dans le magazine britannique Dazed ce mercredi.

Et en ce qui concerne l'événement de ce soir: Netflix aura droit à une exclusivité temporaire de six heures. Pour faire simple, si vous n’êtes pas abonnés, vous ne pourrez pas regarder la vidéo officielle avant vendredi 3h00 du matin.

Cette présentation va enfin nous permettre de découvrir beaucoup plus concrètement le prochain GTA avant sa sortie prévue le 19 novembre prochain sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Cerise sur le gâteau, une longue session est très certainement prévue pour clôturer le show.

Dans nos rêves les plus fous, on espère voir une série de vidéos dévoilées chaque semaine, telle une mini-série.

Comment regarder GTA 6 sur Netflix ?

Il faudra disposer d’un abonnement Netflix actif. Pour les nouveaux venus, l’inscription peut être réalisée depuis un navigateur, par exemple. Choisissez une formule, créez votre compte avec une adresse e-mail et un mot de passe, puis renseignez un moyen de paiement. L’abonnement est ensuite facturé mensuellement et peut être modifié ou annulé en ligne.

Une fois connecté, il suffira donc de rechercher «Grand Theft Auto VI: un large aperçu» et de préparer le popcorn pour 21h00.

Dans les faits, vous n’allez rien devoir chercher, puisque celui-ci est en page d’accueil de la plateforme. Plus tard, vous pourrez retrouver la vidéo sur d'autres plateformes, notamment YouTube.