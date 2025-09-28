Un beau graphisme et quelques bugs. Image: PlayStation

C'est un bijou visuel

Trails in the Sky 1st Chapter est la refonte complète d’un classique sorti à l'origine sur PSP en 2004. Une remise a niveau totale qui fait fusionner modernité et nostalgie.

Il aura fallu 20 ans pour que Trails in the Sky obtienne une version française, et celle-ci s’accompagne d’une magnifique refonte. Quelle incroyable surprise! Ce J-RPG d’antan a tant évolué qu’il va même au-delà d’un classique RPG au tour par tour. Trails in the Sky 1st Chapter est disponible sur la Nintendo Switch et Switch 2, PlayStation 5 et PC depuis le 19 septembre dernier. Adepte du jeu original, je suis arrivé à la fin du 2e chapitre dans ce remake pour vous délivrer mon test.

Que c’est beau!

Première grande évolution: nous ne sommes plus dans un décor 2D, mais bien dans une 3D à la manière d’une animation japonaise. La patte graphique m’a beaucoup fait penser à celui de Genshin Impact. Tous les décors sont magnifiques, autant les villes, les villages que les forêts ou les grottes. Tout comme les deux protagonistes, le joueur sera émerveillé par la beauté de ce monde.

Qu’en est-il des personnages dans Trails in the Sky 1st Chapter? Ils sont très bien réalisés. Leurs émotions et dilemmes moraux sont bien transmis au joueur, ce qui les rendra attachants. Il faut toutefois préciser ici que, dans une grande majorité du jeu, des doublages ont été réalisés, mais de manière presque aléatoire… Tout d’un coup, un seul personnage sera doublé dans une discussion alors que, quelques minutes avant, chacun ne bénéficiait d’un doublage. Dommage pour l’immersion qui s’en trouve cassée.

Autre bémol, il y a beaucoup de doublons chez les PNJs. Par exemple, lorsque le joueur rencontrera Marcel le fermier, puis Octave le randonneur avec la même tête un peu plus loin, ceci sera très perturbant. Au moins, je n’ai pas retrouvé deux mêmes PNJs en train de discuter l’un avec l’autre.

L’ambiance sonore est la même que dans le jeu de base, mais dans une version améliorée. Toutefois, si vous êtes un puriste et souhaitez retrouver la musique d’origine, vous pouvez changer cela dans les options. D’un point de vue technique, je n’ai pas vu de bugs ou ralentissements sur PS5, bravo au studio Nihon Falcom.

Et manette en main, comment ça se passe ?

Parlons du changement qui fait mouche dès les premiers combats: un système hybride de tour par tour avec des phases d’action. Les ennemis sont visibles sur la carte et vont attaquer à vue le joueur. Arrivé au combat, vous pourrez soit les attaquer directement en temps réel, soit lancer sans aucun chargement un mode de combat «tactique», c’est-à-dire en tour par tour. Cette évolution est particulièrement intéressante dans le sens que le mode de combat en temps réel va avoir une influence sur le mode en tour par tour.

Au niveau du scénario de Trails in the Sky 1st Chapter, vous incarnez Estelle et Joshua, de jeunes «bracers», des mercenaires qui se voient attribuer diverses missions. Celles-ci vont de la récolte d’ingrédients, à la chasse aux monstres, en passant par des enquêtes ou des missions d'escorte. Leur objectif est d’explorer les différentes villes pour gagner des recommandations pour obtenir le titre de «Bracer Senior», comme leur père. Finalement, le scénario est assez simple, mais adorable. On s’attache facilement à tout cet univers.

Les quêtes secondaires ne sont pas en reste! Chacune raconte une histoire qui permet de mieux comprendre la vie des habitants des régions visitées. Je recommande donc d’en faire le plus possible.

Une aventure pour la nouvelle génération

En conclusion, ayant joué au jeu d'origine, je découvre ici un tout nouvel opus, mais en même temps très familier. Pour rappel, le jeu original avait une durée de vie de 40 heures contre 80 heures pour le remake. Cela s’explique par plus de mini-jeux, de quêtes secondaires et des dialogues.

Si vous aimez les RPG solo comme Final Fantasy, Grandia ou Clair Obscur: Expedition 33, vous aimerez en tout cas le gameplay de ce «nouveau» Trails in the Sky 1st Chapter. C’est un remake réussi, tout à fait dans la tendance actuelle qui saura toucher un large public. Un nouveau jeu coup de cœur pour moi!

Ma note: Un 9/10

+ Le moteur graphique

+ Les combats

+ Le jeu a un humour qui fait mouche

- Les doublages hasardeux

- La structure quelque peu prévisible

