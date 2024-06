Image: watson

Jeux vidéo

10 jeux indépendants qu'il vous faut à tout prix

Durant une semaine, les utilisateurs Steam ont pu essayer de dizaines de titres à venir dans l'année. Voici mes coups de cœur du Steam Néo Fest.

NAKAWASHI / jvmag

Plus de «Divertissement»

JV Mag.ch, le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse, des développeurs aux événements.

Durant le Steam Néo Fest qui s’est déroulé cette année du 10 au 17 juin, j’ai enfin pu tester des jeux qui prenaient la poussière dans ma wishlist. J’ai eu envie de vous partager les 10 jeux indépendants qui ne m’ont pas laissée indifférente.

En termes de titres phares, Nintendo a présenté notamment trois jeux à venir issus de ses univers les plus célèbres.

Bō: Path of the Teal Lotus

>> Sort sur Steam, PS5, Xbox X|S et Nintendo Switch.

Il s’agit d’un jeu de plateforme/ aventure en 2D avec des éléments de «metroidvania» (certains passages nous sont accessibles après avoir débloqué de nouveaux éléments de gameplay) dans un univers rempli de folklore japonais. Cela fait quelques années que je suis le studio Squid Shock sur Twitter, qui nous partageait leurs avancées. J’ai donc été ravi lorsqu’ils nous ont offert leur démo à tester sur Steam.

Sur leur page Kickstarter ils mentionnent quelques-unes de leurs inspirations, comme les jeux Okami, Hollow Knight, Celeste ou encore des animés japonais comme L’Attaque des Titans, Le voyage de Chihiro ou Demon Slayer. Vous pouvez également écouter la bande originale du jeu via cette même page.

Notre test de Paper Mario et la Porte Millénaire: Jeux vidéo Mario est de retour, et c'est plutôt réussi

Moi j’y ai tout à fait trouvé mon compte. C’est un jeu à l’univers agréable et dont on se laisse facilement transporter via le game art et le sound design, une difficulté justement dosée lors des combats, et une histoire qui amène à vouloir en savoir plus ainsi que de jolies possibilités de progression.

>> Sa sortie est prévue pour le 18 juillet 2024 sur toutes les plateformes.



Albatroz

>> Sort sur Steam, PS5, Xbox X|S

C’est évidemment le visuel du jeu qui m’a amené à m’y intéresser. Dans Albatroz, nous jouons Isla, une jeune femme qui quitte son quotidien tout à fait classique pour partir chercher son frère disparu en tentant d’atteindre une montagne du nom d’Albatroz.

Dans ce jeu à la troisième personne, il faudra gérer nos jauges de nourriture, soif et énergie tout en devant survivre entouré de paysages sublimes, et en découvrant des lieux remplis de mystères.

Je me réjouis de voir ce que le studio Among Giants nous proposera avec leur jeu complet. La page Steam nous parle d’un récit introspectif, une histoire sur la nécessité de savoir quand lâcher prise et repartir de zéro.

>> Vous pouvez encore tester la démo, c’est par ici. Le jeu sera disponible sur les plateformes suivantes: PS5. XBox X|S et Steam. Il sortira courant 2024.

Lost and Found Co.

Sort sur Steam.

Voici une petite pépite qui ne plaira probablement pas à tout le monde, il s’agit d’un «Où est Charlie» interactif - et pas que pour les enfants!

Bit Egg Games nous propose ce petit jeu avec des plateaux remplis de détails et de secrets. C’est ultra-mignon et oui, j'en suis totalement fan et ils mettent leur démo à jour très régulièrement en ce moment. Un toaster suffira pour le faire tourner, c’est très accessible pour les petits ET les grands et en plus, il sera disponible en français, ce qui est très agréable surtout pour les plus jeunes.

Il n’y a malheureusement pas encore de date de sortie prévue. Vous pourrez déjà pas mal en profiter avec leur nouvelle démo. Je vous laisse apprécier le trailer diffusé lors du Wholesome Direct.

Harmony: The Fall of Reverie

>> Disponible sur Steam, PS5, XBox X|S et Nintendo Switch

Voici une aventure narrative où l’on effectuera des choix décisifs, amenant à différentes fins possibles. On incarne Polly à la recherche de sa maman. Elle revient dans sa ville natale après plusieurs longues années, et s’aperçoit que beaucoup de choses ont changé. Rapidement, un événement particulier se déclenche et nous voilà arrivés à Rêverie. Je n’en dirai pas plus ici pour vous laisser le plaisir de découvrir par vous-mêmes.

Le système se rapproche d’un visual novel avec un arbre nous permettant d’effectuer nos choix, libérant des embranchements uniques pour arriver à ces fameuses fins différentes. J’ai trouvé que c’était une bonne manière de nous rendre concernés par la situation de Rêverie.

L’histoire est prenante, le game art est agréable et j’ai été immergé dans l’histoire très rapidement: elle semble pleine de rebondissements et j’ai hâte de la suite. D’ailleurs, je n’ai pas joué à la démo en entier, pour garder le plaisir une fois que je pourrai jouer au jeu complet.

>> Le jeu est sorti le 8 juin dernier sur toutes les plateformes.

Phoenix Springs

>> Sort sur Steam (Windows, MacOS et Linux)

Comme beaucoup, j’ai une grande passion pour les points and click. Le game art de celui-ci est sublime, voyez vous-mêmes. On incarne Iris Dormer et on essaie de retrouver notre frère (il y a décidément beaucoup de personnes perdues dans cet article).

Ici, pas réellement de puzzles à résoudre comme dans les points and click classiques, mais nous avançons sous forme d’enquête.

Nous allons débloquer des cheminements en interagissant avec les personnes rencontrées et les lieux visités.

Une sorte de carte mentale se formera alors, qui nous permettra d’aller de l’avant et peut-être retrouver les traces de notre frère. C’est Calligram Studio qui nous offre cette belle expérience immersive et interactive. Il s’agit de trois personnes entre la France et l’Angleterre et si je ne me trompe pas, c’est leur premier jeu. À suivre donc!

>> Le jeu sortira le 16 septembre 2024 sur Steam pour Windows, Mac et Linux !

Tiny Bookshop

>> Sorti sur Stream (Windows, MacOS et Linux)

Neoludic games, un studio basé à Cologne en Allemagne, nous propose un jeu narratif et cosy avec des éléments de gestion où nous pourrons ouvrir notre petite librairie mobile au bord de la mer. Il faudra se lier avec les habitants du coin pour en apprendre plus sur ce qui leur plait, pour approvisionner notre stock et satisfaire leurs besoins livresques au quotidien. Il est possible de personnaliser notre roulotte au gré des jours et peut-être aussi résoudre un mystère qui plane sur le coin.

>> Le jeu est sorti le 8 juin 2024.

Mirthwood

>> Sort sur Stream

Changement d’ambiance à 180° pour vous parler de Mirthwood: un RPG de simulation de ferme dans un univers médiéval fantastique dessiné à la main. On commence par définir notre personnage selon plusieurs caractéristiques de départ. Comme tout jeu de simulation de ferme qui se respecte, on pourra construire notre ferme, planter des légumes et autres graines, améliorer nos outils, explorer la région, se battre et sociabiliser avec les autres habitants de l’ile.

Je le trouve malgré tout unique dans son style sanglant et bizarre, j’y jouerai volontiers en parallèle de Stardew Valley. Une très belle entrée pour ce Steam Néo Fest. Nous attendons sa sortie durant le troisième trimestre 2024.

Wax Heads

>> Sort sur Steam (Windows, Linux)

Vous avez sûrement déjà joué à un jeu de gestion de restauration: des clients arrivent avec leur commande et vous devez assurer à la cuisine afin de les servir rapidement.

Ici, on n’est pas dans Overcooked ni Plate Up! à servir à manger: Patattie Games nous transforme en vendeurs de vinyles et je trouve ça malgré tout plutôt original! On suit la vie de nos clients sur les réseaux sociaux (ainsi que ce qu’ils pensent de notre prestation, c'est assez marrant). L’univers visuel colle absolument bien au délire.

Je vous recommande de tester la démo sur Steam! Nous n’avons pas encore de date définie pour sa sortie malheureusement.

The Star Named EOS

>> Sort sur Steam, PS5 et XBox X|S et Nintendo Switch

Silver Lining Studio nous a déjà émerveillés avec leur jeu Behind the Frame en 2021. Les revoilà avec ce nouveau titre rempli d’énigmes et de poésie sur le thème de la photographie. Le jeu démarre avec le jeune Dei: photographe souhaitant marcher dans les traces de sa mère disparue (décidément).

Nous sommes dans sa chambre et tout de suite on commence à inspecter les objets autour de nous. Les puzzles se mettent en place et j’ai trouvé la difficulté bien jaugée et logique, absolument pas tirée par les cheveux. Chacun d’eux raconte une partie de la vie de Dei. On comprend alors que tout n’est pas clair avec la disparition de sa maman. Nous partons donc à la recherche de la vérité sur sa disparition.

>> Le jeu sort le 23 juillet 2024 sur toutes les plateformes.

The Alters

>> Sort sur Steam, PS5 et XBox X|S

11 bits studio nous avait déjà proposé différents titres plutôt marquants comme Frostpunk, This war of mine, Moonlighter et The invincible. Les voilà de retour avec The Alters, un nouveau jeu intrigant qui semble renfermer plein de mystères, au gameplay complet et original. Ce dernier à l’essai durant le Steam Néo Fest.

Nous incarnons Jan Dolski, seul survivant à atterrir sur une planète inhabitée et inexplorée, et devons rejoindre notre base le plus vite possible. Une catastrophe s’annonce et nous ne pouvons rien faire seul. C’est bien là le drame: il n’y a personne d’autre.

En explorant la planète, nous tombons sur une ressource rare et recherchée. Elle nous permettra ensuite d’utiliser une machine de notre base servant à cloner. J’ai trouvé cet aspect incroyablement bien amené: la frise temporelle de notre propre vie, prenant un nouveau chemin afin de faire vivre une version alternative de nous-mêmes.

Une nouvelle personne à part entière ? J’ai l’impression que le jeu introduit pas mal de sujets intéressants et j’ai hâte de jouer à sa version complète.

>> Il sortira courant 2024 sur PS5, Steam et XBox X|S.