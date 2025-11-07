assez ensoleillé
Mauvaise nouvelle pour GTA 6: la date de sortie est repoussée

Nouveau report pour la sortie de GTA 6
Il va falloir s'armer de patience pour GTA VI.Image: Shutterstock/Rockstar

Mauvaise nouvelle pour les fans de GTA

L'éditeur Rockstar Games annonce un nouveau report pour son tant attendu GTA VI. A l'origine prévue pour cette année, la sortie du sixième opus de la série est désormais prévu pour novembre 2026.
07.11.2025, 09:1907.11.2025, 11:08
Benjamin LEGENDRE/afp

La sortie du très attendu Grand Theft Auto VI (GTA VI), nouvel opus de la série de jeux vidéo populaire et sulfureuse à la fois, a de nouveau été repoussée par son éditeur Rockstar Games jusqu'au 19 novembre 2026. Le jeu de gangsters, dont le célèbre épisode précédent date de 2013, avait déjà été repoussé de l'automne 2025 à mai 2026.

«Nous sommes désolés d'ajouter encore un peu plus de temps à ce qui a déjà été une longue attente, mais ces mois supplémentaires nous permettront de terminer le jeu avec le niveau de finition que vous attendez et méritez», a déclaré Rockstar Games dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. L'enjeu est majeur pour l'avenir financier de l'entreprise, dont l'épisode précédent, GTA V, reste l'un des titres les plus vendus au monde, douze ans après sa commercialisation.

Dans les échanges électroniques après la clôture de Wall Street vers 12h30, le cours chutait de 6,66% pour le groupe américain Take-Two Interactive, la maison mère de Rockstar Games, malgré des résultats meilleurs que prévus publiés jeudi. Quelques heures plus tôt, une manifestation devant les locaux de Rockstar Games à Edimbourg avait réuni des dizaines de personnes dénonçant le licenciement d'une trentaine de salariés.

On a parlé de GTA VI avec un développeur de chez Rockstar

L'entreprise les accuse d'avoir partagé des «informations confidentielles» tandis que le syndicat IWGB (Independent Workers' Union of Great Britain) y voit «l'acte d'entrave syndicale (...) le plus impitoyable de l'industrie du jeu vidéo».

Des «niveaux records»

L'annonce du report de GTA VI a eu lieu au moment de la publication, jeudi, des résultats trimestriels de Take-Two, qui a légèrement relevé ses prévisions, grâce notamment aux résultats de sa simulation de basket NBA 2K. Le groupe prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires annuel entre 6,38 et 6,48 milliards de dollars au terme de son exercice décalé qui se termine le 31 mars 2026. Là où les analystes s'attendaient à environ 9 milliards de dollars avant l'annonce du report.

Le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a promis aux investisseurs, jeudi, que l'exercice fiscal 2027 atteindra des «niveaux records» grâce à GTA VI, et «établira une nouvelle base de référence» pour l'entreprise, sans toutefois avancer de chiffre. Le groupe prévoit tout de même de réduire un peu ses pertes pour l'exercice 2026, à un niveau compris entre 349 et 414 millions de dollars.

Comment l'IA chamboule l'industrie du jeu vidéo

Outre la franchise du basket, dont le dernier épisode vient de sortir, l'entreprise a mis en avant la progression de «plus de 20% sur un an» de son abonnement en ligne GTA+ et un accueil meilleur que prévu de son nouveau jeu Mafia: The Old Country.

Plus de 220 millions d'exemplaires

Peu de détails ont filtré sur GTA VI, dont la première bande-annonce, dévoilée en décembre 2023, a été visionnée près de 270 millions de fois sur la page YouTube de Rockstar Games. Elle montrait le retour du jeu dans les rues de Vice City, ville fictive inspirée de Miami et déjà utilisée dans un épisode précédent, promettant d'incarner un gangster dans des courses-poursuites, des fêtes sur des yachts et révélant, pour la première fois, un protagoniste féminin.

La deuxième bande-annonce, publiée en mai après l'annonce du premier report, a totalisé 138 millions de vues à ce jour. Elle montre les premières scènes des aventures d'un couple de repris de justice, armes ou cocktails au poing, sur un jet-ski ou poursuivis par la police.

Arrêtez tout, le nouveau trailer de GTA 6 est là!

Sorti en 2013, GTA V continue de se vendre et a atteint plus de 220 millions d'exemplaires dans le monde, selon les chiffres actualisés donnés jeudi par Take-Two. Le succès de la saga, débutée en 1997, a été émaillé de polémiques pour sa possibilité offerte de simuler des activités criminelles qui inciterait les joueurs, selon ses détracteurs, à les reproduire dans la vie réelle.

Des accusations rejetées par ses créateurs, soutenus par une large communauté de fans. (jzs/afp)

