Voici la nouvelle team de Poudlard. image: hbo x dr

On sait enfin à quoi ressemblent les nouveaux élèves de Poudlard

Alors que le tournage a débuté à l'été 2025, la production de la future série événement précise les contours de son casting. Des bancs de Gryffondor aux cachots de Serpentard, découvrez les jeunes acteurs qui incarneront la nouvelle génération de sorciers à l'écran dès 2027.

L'attente touche à sa fin pour les fans du monde des sorciers. HBO vient de lever le voile sur l'ensemble des élèves qui peupleront les couloirs de Poudlard dans sa nouvelle adaptation de Harry Potter.

Cette annonce vient compléter un casting déjà prestigieux alors que la machine est lancée: la première saison, composée de huit épisodes, adaptera le premier tome, Harry Potter à l'école des sorciers, avec une diffusion prévue pour le début de l'année 2027.

Serpentard

Image: hbo

Le célèbre trio composé de Lox Pratt (Drago Malefoy), Finn Stephens (Vincent Crabbe) et William Nash (Gregory Goyle) sera entouré de nombreux nouveaux visages.

La maison au serpent accueille ainsi Laila Barwick dans le rôle de Pansy Parkinson, accompagnée d'Oliver Croft (Marcus Flint), Eddison Burch (Miles Bletchley), James Dowell (Lucian Bole), Dylan Heath (Adrian Pucey), Henry Medhurst (Peregrine Derrick), Cornelius Brandreth (Terence Higgs) et D'angelou Osei-Kissiedu (Graham Montague).

Gryffondor

Image: hbo

Menée par le trio principal — Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) et Arabella Stanton (Hermione Granger) — la maison de Godric Gryffindor affiche une distribution riche.

On y retrouvera notamment Rory Wilmot en Neville Londubat, les jumeaux Tristan et Gabriel Harland dans les rôles de Fred et George Weasley, ainsi que Ruari Spooner pour incarner Percy Weasley. Le reste de la salle commune sera occupé par Leo Earley (Seamus Finnigan), Alessia Leoni (Parvati Patil), Sienna Moosah (Lavande Brown) et Elijah Oshin (Dean Thomas).

Poufsouffle

Image: hbo

Sous la direction du professeur Pomona Chourave, interprétée par Sirine Saba, la maison Poufsouffle se dévoile avec quatre nouveaux noms: India Moon incarnera Hannah Abbott, Jazmyn Lewin sera Susan Bones, Cian Eagle-Service prêtera ses traits à Ernie Macmillan et James Trevelyan Buckle jouera Justin Finch-Fletchley.

Serdaigle

Image: hbo

Enfin, la maison Serdaigle sera représentée par Aaron Zhao (Terry Boot), Eve Walls (Lisa Turpin), Scarlett Archer (Penelope Deauclaire) et Anjula Murali (Padma Patil). Ils seront guidés par un visage familier des fans des films originaux: Warwick Davis, qui reprend du service à Poudlard pour incarner le directeur de maison et professeur d'Enchantements, Filius Flitwick.

Bien qu'HBO n'ait pas encore annoncé de date de sortie concrète, la première saison de Harry Potter devrait fêter sa première au début de l'année 2027, alors que les tournages sont déjà en cours depuis l'été 2025. En amont de la première de la série, le chef de HBO, Casey Bloys, a révélé que les travaux sur le scénario de la deuxième saison de Harry Potter ont déjà commencé, la série télévisée s'étant fixé pour objectif d'éviter de «grandes lacunes» entre les saisons.

La première saison comprendra au total huit épisodes et est basée sur le roman paru en 1997, Harry Potter à l'école des sorciers.

(cmu)