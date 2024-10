Minecraft: Peut-on vraiment réussir un film basé sur un jeu vidéo?

Vidéo: watson

Les films issus de jeux vidéo ne sont pas tous des navets, la preuve

Minecraft se lance dans une adaptation au cinéma, mais la bande-annonce inquiète les gamers ainsi que les cinéphiles. L’histoire du cinéma est jalonnée d’adaptations ratées, moquées et reniées par leurs bases de fans. Celle-ci fera-t-elle exception?

Jack Black et Jason Momoa tentent de nous faire rigoler dans les dernières images du film Minecraft, mais ce sont plutôt des sourires crispés qui dominent chez les fans de la célèbre franchise de jeux vidéo. En effet, la bande-annonce ne présage rien de bon. Adapter un jeu vidéo au cinéma est toujours un pari risqué, et rares sont ceux qui y sont parvenus.

Ça s'annonce mal

Après cette première bande-annonce, les fans du jeu cubique ne semblent pas convaincus. Avec ses 300 millions d’exemplaires vendus, (le jeu vidéo le plus vendu au monde) ce premier aperçu laisse perplexe. En cause? Son scénario simpliste, son humour vu et revu, des acteurs en live-action dans un monde virtuel qui, pour le coup, ne reprend pas vraiment le look du jeu original. On est plus proches de Viva Pinata et Clash of Clans pour ceux qui connaissent.

La bande-annonce est à voir ici:

Il aurait peut-être été plus judicieux que le film soit entièrement animé plutôt qu'en live-action afin qu'il reste fidèle à l'aspect original du jeu? Un fan à d’ailleurs entièrement animé la bande-annonce du film avec les graphismes du jeu. On vous laisse juger.

L'idée de créer un film basé sur Minecraft était déjà, d'un point de vue scénaristique, étrange. Si vous n'êtes pas familier avec le jeu, il permet aux joueurs de faire travailler leur créativité dans un monde infini où ils doivent trouver des ressources pour survivre, mais peuvent également utiliser ces mêmes ressources pour construire tout et n’importe quoi comme les pyramides de Gizeh ou la ville de New York. C’est quasiment l’équivalent des LEGO mais numérique.

Non, ce n'est pas une photo. C'est New York recréé sur Minecraft par des joueurs.

Mais Minecraft n’est ni la première ni certainement la dernière des adaptations de jeux vidéo au cinéma à décevoir l’audience et la base de fans. Heureusement, l’espoir subsiste, et quelques exceptions brillent là où d'autres ont échoué.

Voici quelques bons élèves dont les producteurs de Minecraft: Le Film auraient pu s'inspirer:

The Last Of Us (2023)

Sans doute l'une des meilleures adaptations de ces dernières années. HBO a marqué un grand coup et fixé un nouveau standard pour évaluer toutes les autres. La plateforme de streaming a prouvé qu’une série peut capturer l’émotion et la profondeur d’un jeu vidéo. Bien aidé par l’alchimie entre Pedro Pascal et Bella Ramsey qui incarnent les personnages principaux.

La série a su toucher non seulement les fans du jeu, mais aussi un public plus large. Les enjeux émotionnels y sont restés intacts, un exemple parfait de ce qu'une adaptation réussie peut être.

Sonic, le film (2020)

L’adaptation de Sonic avait, comme Minecraft, commencé sous de mauvais auspices, avec des critiques très sévères (mais justifiées) sur le design du célèbre hérisson bleu. Mais après une refonte totale du personnage sous la pression populaire, Sonic a pu quelque peu redorer son blason auprès des fans.

Sans être un chef d'œuvre, le film est un bon divertissement familial et a su trouver son équilibre entre humour, action et hommage à l’univers du jeu. Et puis bon, on ne boudera pas son plaisir de voir Jim Carrey faire des grimaces à l’écran.

Détective Pikachu (2019)

Avec ses airs de Qui veut la peau de Roger Rabbit? moderne, Détective Pikachu prouve qu’une adaptation de jeu vidéo qui sort légèrement de son registre peut plaire à la fois aux fans de longue date et aux nouveaux venus.

Avec un Ryan Reynolds dans le rôle de la voix de Pikachu qui en a surpris plus d’un (c’était l’effet recherché), le film réussit à capturer l’univers riche de Pokémon tout en le rendant accessible et divertissant.

Super Mario Bros. Le Film (2023)

Après une première adaptation catastrophique en 1993, Nintendo retente le coup pile-poil 30 ans plus tard. Et heureusement pour nos petits cœurs de fans, ils ont appris de leurs erreurs.

Le film a su transposer l’univers iconique de Mario en une aventure animée fidèle au ton des jeux. Les performances vocales, qui pouvaient laisser à désirer à première vue, notamment celle de Chris Pratt, se sont révélées étonnamment respectueuses de la franchise. Avec un scénario simple mais efficace, le film peut plaire aux petits comme aux grands nostalgiques, prouvant que les adaptations entièrement animées peuvent parfois mieux capter l’essence des jeux pour le grand écran.

Arcane (2021)

Inspirée de l’univers de League of Legends (abrégée LoL), la série a été une révélation. Netflix a exploité l’univers du jeu en créant une série animée qui va bien au-delà de son matériel d'origine.

La très grande qualité d'animation, un innovant mélange de 2D et de 3D, son intelligence et le scénario captivant autour des personnages ont permis à Arcane de se distinguer comme une des adaptations les plus réussies jamais réalisées. Mais sa plus grande prouesse, c’est d’avoir conquis le cœur des non-joueurs tout en en offrant des références pour les gamers et fans du jeu.

Et Minecraft dans tout ça?

Malgré que la frontière entre jeux vidéo et cinéma se réduise au fil du temps, on comprend maintenant que pour faire de bons films, les adaptations se doivent de capturer non seulement l'esthétique des jeux mais aussi l'expérience émotionnelle des joueurs. Tout en étant suffisamment accessible pour une audience de non-joueurs.

La réaction des fans devant la bande-annonce de Minecraft, le film.

Et Minecraft, avec son absence de narration linéaire et son monde infini, pose un défi de taille de ce point de vue là. Alors, quel avenir prédire à ce film? Une belle remontada façon Sonic, le film ou une mise au pilori comme le Super Mario Bros. de 1993, qui sert désormais de référence aux adaptations honteuses?

On reste optimiste pour ce long métrage avec un budget colossal de 150 millions de dollars ainsi qu’une sortie prévue en 2025. Ce n'est pas encore game over.

