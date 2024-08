La deuxième saison de The Last of Us arrivera dans le courant de l’année 2025. Image: HBO

«The Last of Us» saison 2 se montre enfin

Si vous n'aimez pas les champignons, passez votre chemin. Les premières images de la deuxième saison de la série The Last of Us ont été dévoilées dans un court teaser.

La série The Last of Us, produite par HBO, revient pour une deuxième saison en 2025 (pas de date précise encore). La plateforme de streaming Max a diffusé dans la nuit du 4 au 5 août une toute première bande-annonce, courte, mais pleine de surprises.

En 2023, HBO avait brillamment adapté en série le jeu vidéo The Last of Us sorti en 2013. Ce monument vidéoludique ayant connu un deuxième volet en 2020, il était donc évident qu'une seconde saison allait suivre cette trame et autant vous le dire tout de suite, si vous ne connaissez pas l'histoire: vous n'êtes pas prêts!

Via une courte vidéo de vingt-deux secondes, on peut voir un Joel (Pedro Pascal) en proie à ses démons suite au final dramatique de la première saison afin de sauver Elie (Bella Ramsey), sa protégée. La bande-annonce se compose également de très courtes séquences qui parleront forcément aux fans ayant connu l'histoire, manette en main.

Un max de nouveautés

Vidéo: watson

Cette nuit, HBO a dévoilé le line-up de ses séries à venir en 2024 et 2025 sur sa plateforme de streaming. C'est durant ce showreel que les premières images de The Last of Us sont apparues afin de conclure en beauté les lancements de leurs titres à venir. Ainsi, dans cette longue bande-annonce, on peut voir notamment des images de The Penguin, Dune: Prophecy, The White Lotus saison 3 ou encore le nouveau spin-off de Game Of Thrones: A Knight of the Seven Kingdoms.

Bref, beaucoup de belles choses à venir qui seront à voir sur Canal+, puisque la plateforme Max n'existe pas encore sous nos latitudes helvétiques.