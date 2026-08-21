pluie modérée16°
DE | FR
burger
Divertissement
People

Ce dîner de Gwyneth Paltrow pour le boss de ChatGPT fait scandale

Gwyneth Paltrow ironise sur Instagram après la polémique autour d’un dîner privé qu’elle organiserait dans les Hamptons pour Sam Altman, patron d’OpenAI.
Gwyneth Paltrow aurait prévu de recevoir Sam Altman, patron d’OpenAI, chez elle dans les Hamptons le 29 août. Face au tollé en ligne, l’actrice a préféré répondre en invitant virtuellement Shrek et Jessica Rabbit.image: getty/watson

Gwyneth Paltrow fait face aux critiques avec un menu atroce

Un dîner «privé», «off the record» et en plein air dans les Hamptons, organisé par Gwyneth Paltrow en l’honneur de Sam Altman? Il n’en fallait évidemment pas plus pour qu’Internet s'enflamme. Face aux critiques, l’actrice et gourou du bien-être a répondu... à sa sauce.
21.08.2026, 11:4521.08.2026, 11:45

Imaginez la scène: un soir d’été dans les Hamptons, quelques privilégiés, des cocktails à 18 heures, un dîner élégant à 18h45 servi dans de la vaisselle délicate, des conversations intenses sur la marche du monde et, au centre de toutes les attentions, Gwyneth Paltrow et Sam Altman. Non, il ne s’agit pas du début d’une satire Netflix sur les élites américaines écrite par ChatGPT: mais bien du programme d’une invitation qui agite Internet depuis quelques jours.

Une curieuse invitation

L’affaire a été révélée par Matthew Belloni, journaliste et cofondateur du média Puck. Selon lui, Gwyneth Paltrow doit organiser samedi 29 août un dîner «privé, off the record et en plein air» dans sa propriété d’Amagansett, dans les Hamptons, en l’honneur de Sam Altman, patron d’OpenAI.

L’invitation qui circule en ligne donne même des détails délicieusement précis: cocktails à 18 heures, dîner à 18h45 et adresse communiquée ultérieurement aux heureux élus. Les réponses seraient, elles, recueillies via une adresse liée à Goop, l’empire lifestyle fondé par l’actrice.

La soi disant invitation de Gwyneth Paltrow au patron d&#039;Open AI fait scandale.
capture d'écran: Puck

Sans surprise, la formule «private, off-the-record al fresco dinner» a rapidement fait son petit effet sur les réseaux sociaux. L’association entre la reine du bien-être très haut de gamme et l’un des hommes les plus puissants de l’intelligence artificielle a provoqué un déluge de réactions courroucées.

Si d'aucuns, comme le journaliste de la BBC spécialisé dans la désinformation Shayan Sardarizadeh, voient dans cette invitation un peu trop caricaturale pour être vraie le fruit de l'intelligence artificielle, d'autres ne se sont pas privés de réagir avec virulence.

«Gwyneth Paltrow organise un événement chez elle spécialement pour rendre hommage à Sam Altman, parce qu'elle est vraiment une idiote qui manque cruellement de tact»
Une internaute, sur X
«Mdr cette nouvelle ère où Gwyneth ne cherche même plus à cacher qu’elle est une méchante, genre allez vous faire foutre»
Un autre, toujours sur X
Gwyneth Paltrow organise chez elle une soirée privée en l'honneur de Sam Altman…Tout ce que j'ai appris à son sujet cette année a été pire que la fois d'avant
Encore un autre, sur X

Quant à l'humoriste et militant Matt Bernstein, il est allé encore plus loin, estimant dans une vidéo que ses rapprochements avec le secteur de l’IA relevaient du «technofascisme».

Gwyneth Paltrow réagit

L'actrice et grande prêtresse du wellness, qui s'est fait une renommée pour répondre aux scandales et aux ragots à son sujet d'une façon très personnelle, n'a pas manqué de réagir sur cette nouvelle polémique. Une fois de plus, avec un certain humour. En lieu et place d'un long communiqué, Gwyneth a préféré transformer toute l’affaire en mème.

Gwyneth Paltrow a un message pour les haters de Meghan
Gwyneth Paltrow a un message pour les haters de Meghan

Dans un post (bien réel, celui-là) sur son compte Instagram, Gwyneth a repris le graphisme de la fameuse invitation et remplacé Sam Altman par cinq invités nettement moins susceptibles de déclencher un débat sur l’avenir de l’humanité: M3GAN, la poupée meurtrière du cinéma, Samantha Jones de Sex and the City, Shrek, Jessica Rabbit et Chanty Beluga, un personnage récemment devenu viral sur les réseaux.

La soi disant invitation de Gwyneth Paltrow au patron d&#039;Open AI fait scandale.
Le carrousel mentionne notamment Samantha Johes, l'une des héroïnes de Sex and the City.image: instagram
La soi disant invitation de Gwyneth Paltrow au patron d&#039;Open AI fait scandale.
image: instagram

Et parce qu’un dîner chez Gwyneth Paltrow sans menu légèrement inquiétant manquerait de crédibilité, elle a ajouté en légende: «Nous servons des burritos à l’espadon et des lattes à la mousse de cheddar sur demande.»

Déjà un pied dans l’IA

Ceci dit, cette rencontre avec Sam Altman serait d’ailleurs moins improbable qu’elle n’en a l’air. Ces dernières années, Gwyneth Paltrow a progressivement rapproché son univers de celui de la tech. Elle a notamment investi dans plusieurs entreprises liées à l’intelligence artificielle, dont Forethought AI et Speechify. Sa voix est également disponible sur ce dernier service depuis 2023.

«Je dois travailler»: La fille de Gwyneth Paltrow se confie
punchlines
«Je dois travailler»: La fille de Gwyneth Paltrow se confie

Selon Business Insider, elle a aussi cofondé Kinship Ventures, un fonds investissant notamment dans des outils utilisant l’IA, possède une participation dans l’application de méditation Moments of Space et a investi dans Potion AI, spécialisée dans la beauty-tech. Chez Goop, elle utiliserait elle-même des outils d’intelligence artificielle, qu’elle a comparés à une sorte de «chief of staff». Même Goop Kitchen a ouvert un établissement au siège d’Anthropic, autre poids lourd américain de l’IA, à San Francisco.

Elle avait également déjà démontré cet été qu’elle savait transformer les polémiques de la tech en matériel comique. Après le scandale de la «kiss cam» de Coldplay, qui avait coûté leur poste à deux dirigeants d’Astronomer, l’entreprise l’avait recrutée comme «porte-parole temporaire» pour une publicité. Un choix d’autant plus savoureux que Gwyneth Paltrow est l’ex-femme du chanteur de Coldplay, Chris Martin.

«Du génie!»: Le buzz de la Kiss Cam prend une tournure improbable
«Du génie!»: Le buzz de la Kiss Cam prend une tournure improbable

Ne reste donc plus qu'à savoir si le fameux dîner aura vraiment lieu. Car si l'actrice s'est moquée de cette invitation, elle n'a pas pour autant nié l'existence de ce futur sommet de l'IA et du bien-être dans l'atmosphère feutrée du lieu de villégiature pour ultra-riches.

Reste que si Sam Altman se présente réellement à Amagansett le 29 août, Internet aura au moins une question essentielle à lui poser: que vaut le latte à la mousse de cheddar?

(mbr)

Chaud devant! Les dernières actus people!
Tony Parker se lâche sur son ex: «Elle m&#039;a pris pour un fou»
Tony Parker se lâche sur son ex: «Elle m'a pris pour un fou»
de Marine Brunner
Ce couple ultra célèbre s&#039;est-il marié en secret? Un détail intrigue
Ce couple ultra célèbre s'est-il marié en secret? Un détail intrigue
«Comme si quelqu&#039;un était mort»: le fiasco Beckham exposé dans un livre
«Comme si quelqu'un était mort»: le fiasco Beckham exposé dans un livre
de Marine Brunner
Une mystérieuse dame en rouge a failli éclipser Virginie Efira à Locarno
1
Une mystérieuse dame en rouge a failli éclipser Virginie Efira à Locarno
de Frédéric Nejad Toulami
Vidéo: watson

Montecito, l'enclave clinquante d'Harry et Meghan

1 / 14
Montecito, l'enclave clinquante d'Harry et Meghan
Bienvenue à Montecito, le paradis doré où se sont retranchés Harry et Meghan depuis qu'ils ont quitté la famille royale, en 2020.
source: istockphoto / veronica slavin
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Des touristes font la queue à 2300 mètres… pour un beignet
Oubliez les sommets, le calme, le grand air. Dans les Dolomites, un refuge est devenu une attraction touristique pour ses pâtisseries. Des centaines de visiteurs y affluent chaque jour et certains sont prêts à faire une très longue queue.
Vous êtes en vacances dans les Dolomites, en Italie. Autour de vous, quelques-uns des paysages les plus spectaculaires d’Europe, des sommets à plus de 3000 mètres, et suffisamment de panoramas pour remplir votre téléphone jusqu’en 2034. Et pourtant, une folle envie de hurler vous prend. Du genre:
L’article