Ce dîner de Gwyneth Paltrow pour le boss de ChatGPT fait scandale

Gwyneth Paltrow aurait prévu de recevoir Sam Altman, patron d’OpenAI, chez elle dans les Hamptons le 29 août. Face au tollé en ligne, l’actrice a préféré répondre en invitant virtuellement Shrek et Jessica Rabbit. image: getty/watson

Gwyneth Paltrow fait face aux critiques avec un menu atroce

Un dîner «privé», «off the record» et en plein air dans les Hamptons, organisé par Gwyneth Paltrow en l’honneur de Sam Altman? Il n’en fallait évidemment pas plus pour qu’Internet s'enflamme. Face aux critiques, l’actrice et gourou du bien-être a répondu... à sa sauce.

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Imaginez la scène: un soir d’été dans les Hamptons, quelques privilégiés, des cocktails à 18 heures, un dîner élégant à 18h45 servi dans de la vaisselle délicate, des conversations intenses sur la marche du monde et, au centre de toutes les attentions, Gwyneth Paltrow et Sam Altman. Non, il ne s’agit pas du début d’une satire Netflix sur les élites américaines écrite par ChatGPT: mais bien du programme d’une invitation qui agite Internet depuis quelques jours.

Une curieuse invitation

L’affaire a été révélée par Matthew Belloni, journaliste et cofondateur du média Puck. Selon lui, Gwyneth Paltrow doit organiser samedi 29 août un dîner «privé, off the record et en plein air» dans sa propriété d’Amagansett, dans les Hamptons, en l’honneur de Sam Altman, patron d’OpenAI.

L’invitation qui circule en ligne donne même des détails délicieusement précis: cocktails à 18 heures, dîner à 18h45 et adresse communiquée ultérieurement aux heureux élus. Les réponses seraient, elles, recueillies via une adresse liée à Goop, l’empire lifestyle fondé par l’actrice.

capture d'écran: Puck

Sans surprise, la formule «private, off-the-record al fresco dinner» a rapidement fait son petit effet sur les réseaux sociaux. L’association entre la reine du bien-être très haut de gamme et l’un des hommes les plus puissants de l’intelligence artificielle a provoqué un déluge de réactions courroucées.

Si d'aucuns, comme le journaliste de la BBC spécialisé dans la désinformation Shayan Sardarizadeh, voient dans cette invitation un peu trop caricaturale pour être vraie le fruit de l'intelligence artificielle, d'autres ne se sont pas privés de réagir avec virulence.

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Quant à l'humoriste et militant Matt Bernstein, il est allé encore plus loin, estimant dans une vidéo que ses rapprochements avec le secteur de l’IA relevaient du «technofascisme».

Gwyneth Paltrow réagit

L'actrice et grande prêtresse du wellness, qui s'est fait une renommée pour répondre aux scandales et aux ragots à son sujet d'une façon très personnelle, n'a pas manqué de réagir sur cette nouvelle polémique. Une fois de plus, avec un certain humour. En lieu et place d'un long communiqué, Gwyneth a préféré transformer toute l’affaire en mème.

Dans un post (bien réel, celui-là) sur son compte Instagram, Gwyneth a repris le graphisme de la fameuse invitation et remplacé Sam Altman par cinq invités nettement moins susceptibles de déclencher un débat sur l’avenir de l’humanité: M3GAN, la poupée meurtrière du cinéma, Samantha Jones de Sex and the City, Shrek, Jessica Rabbit et Chanty Beluga, un personnage récemment devenu viral sur les réseaux.

Le carrousel mentionne notamment Samantha Johes, l'une des héroïnes de Sex and the City. image: instagram

image: instagram

Et parce qu’un dîner chez Gwyneth Paltrow sans menu légèrement inquiétant manquerait de crédibilité, elle a ajouté en légende: «Nous servons des burritos à l’espadon et des lattes à la mousse de cheddar sur demande.»

Déjà un pied dans l’IA

Ceci dit, cette rencontre avec Sam Altman serait d’ailleurs moins improbable qu’elle n’en a l’air. Ces dernières années, Gwyneth Paltrow a progressivement rapproché son univers de celui de la tech. Elle a notamment investi dans plusieurs entreprises liées à l’intelligence artificielle, dont Forethought AI et Speechify. Sa voix est également disponible sur ce dernier service depuis 2023.

Selon Business Insider, elle a aussi cofondé Kinship Ventures, un fonds investissant notamment dans des outils utilisant l’IA, possède une participation dans l’application de méditation Moments of Space et a investi dans Potion AI, spécialisée dans la beauty-tech. Chez Goop, elle utiliserait elle-même des outils d’intelligence artificielle, qu’elle a comparés à une sorte de «chief of staff». Même Goop Kitchen a ouvert un établissement au siège d’Anthropic, autre poids lourd américain de l’IA, à San Francisco.

Elle avait également déjà démontré cet été qu’elle savait transformer les polémiques de la tech en matériel comique. Après le scandale de la «kiss cam» de Coldplay, qui avait coûté leur poste à deux dirigeants d’Astronomer, l’entreprise l’avait recrutée comme «porte-parole temporaire» pour une publicité. Un choix d’autant plus savoureux que Gwyneth Paltrow est l’ex-femme du chanteur de Coldplay, Chris Martin.

Ne reste donc plus qu'à savoir si le fameux dîner aura vraiment lieu. Car si l'actrice s'est moquée de cette invitation, elle n'a pas pour autant nié l'existence de ce futur sommet de l'IA et du bien-être dans l'atmosphère feutrée du lieu de villégiature pour ultra-riches.

Reste que si Sam Altman se présente réellement à Amagansett le 29 août, Internet aura au moins une question essentielle à lui poser: que vaut le latte à la mousse de cheddar?

(mbr)

Vidéo: watson