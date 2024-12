Arcane inscrit un peu plus le savoir-faire de l'animation française au panthéon de l'industrie. Image: Netflix

Pourquoi la série «Arcane» a-t-elle un tel succès sur Netflix?

La série animée de Netflix, qui s'est conclue le 23 novembre dernier, est un triomphe à la fois critique et populaire, au point de pouvoir se classer aisément parmi les œuvres les plus cultes de la plateforme.

Arcane, c’est un peu l’équivalent animé de Stranger Things ou de Squid Game, tant cette série s’inscrit parmi les plus grands succès de Netflix. La première saison a créé la surprise en 2021, en dominant le classement des séries de la plateforme pendant trois semaines dans 65 pays. Un succès non seulement populaire, mais aussi critique, puisque la série animée a remporté une multitude de récompenses, notamment quatre Emmy Awards aux États-Unis. Arcane est d'ailleurs la série originale de Netflix la mieux notée de tous les temps, selon IMDB.

Destinée à un public averti de plus de 16 ans, cette fiction au style rétrofuturiste raconte l’histoire de Vi et Jinx, deux sœurs qui s’affrontent sur fond de lutte des classes entre Zaun, un territoire des bas-fonds, et Piltover, une cité prospère dominée par les élites, dans un monde où magie et technologie se mêlent étroitement.

Vidéo: youtube

Cet univers ne sort pas de nulle part, puisque la série est inspirée du jeu vidéo League of Legends de Riot Games, un jeu de stratégie multijoueur qui a largement contribué à populariser l’e-sport, au point d’en devenir la référence majeure. LoL, de son petit nom, attire des millions de joueurs chaque mois et génère des milliards de dollars de recettes, ce qui a naturellement poussé Riot Games à décliner sa poule aux œufs d’or sur de nouveaux médiums. Pourtant, avec un public de niche, Arcane aurait très bien pu passer inaperçue sur Netflix, rejoignant la longue liste des séries d’animation disponibles sur la plateforme. La série a fait cependant tout le contraire, car pas besoin d'avoir déjà joué à League of Legends pour apprécier l'œuvre, c'est même tout l'inverse, tant elle s'en démarque.

Le talent français

La particularité de cette série réside dans sa direction artistique. Loin du photoréalisme à la Pixar ou du style de l’animation japonaise, Arcane puise son inspiration dans la bande dessinée franco-belge et la peinture, offrant un rendu visuel unique avec des dessins en relief. Pourtant, l’influence incontournable du Japon est bien présente, notamment dans la dynamique de l’action. Le découpage et certains effets en 2D, superposés à l’écran, sont directement inspirés de l’animation nippone, faisant de cette œuvre un mélange harmonieux de techniques qui tirent le meilleur de chaque style.

Le travail du studio Fortiche a été. pendant une dizaine d'années, centré sur l'animation de clips et de publicités. Image: Fortiche

Derrière Arcane, on trouve le studio d'animation Fortiche. Fondé en 2009 par les artistes Pascal Charrue, Arnaud Delord et Jérôme Combe, Fortiche, c'est une alliance de talents cherchant à conjuguer dès le départ différents styles mêlant 2D et 3D afin de se démarquer de l'infographie classique. Une signature visuelle qui deviendra la spécificité du studio d'animation au point d'être mandaté par le groupe Gorillaz en 2012 pour mettre en vie leur univers si particulier. De clips musicaux, en passant par la publicité et les bande-annonces de jeux-vidéo, Fortiche se construit rapidement une solide réputation. En 2013, Riot Games, le développeur du jeu League of Legends, passe sa première commande au studio, consistant à créer un clip animé pour promouvoir l'arrivée d'un nouveau personnage jouable que les spectateurs connaissent bien: Jinx.

Les coulisse de Fortiche, par Konbini: Vidéo: YouTube/Konbini

En 2021, la série Arcane sort et rencontre un succès immédiat. Un travail colossal qui a nécessité l’embauche de 700 collaborateurs supplémentaires pour la production de sa deuxième saison. Selon Variety, le budget total des deux saisons d’Arcane (soit 18 épisodes) aurait atteint la somme astronomique de 250 millions de dollars pour Riot Games. Ce montant englobe à la fois les coûts de production et de marketing, faisant d’Arcane la série télévisée animée la plus chère de tous les temps.

En avant la musique

Mais au-delà de son aspect visuel, Arcane brille également sur d’autres plans. L’une des grandes forces de la série réside dans sa bande originale, qui fait appel à des artistes de renom particulièrement populaires, propulsant certains titres dans les charts. Dans les musiciens mandatés pour donner corps à la bande-son de la série, on peut trouver notamment Woodkid, Twenty One Pilote, Image Dragon, Tom Morello, Stromae et Pomme ou encore la chanteuse américaine Ashnikko.

Avec la sortie des derniers épisodes, l’un de ces morceaux a même battu un record d’audience. Le titre Ma meilleure ennemie, interprété par Stromae et Pomme, a établi un record de streams dans une catégorie bien précise: il est devenu la morceau en langue française le plus écouté en 24 heures de l’histoire de Spotify, rencontrant un immense succès aux États-Unis, en Pologne, en Allemagne et au Brésil.

Quant au générique, le morceau Ennemy interprété par Imagine Dragons et JID rassemble aujourd’hui plus de 400 millions de vues sur YouTube.

Arcane n’est pas qu’une simple série animée, c’est presque une révolution visuelle et narrative tant elle élève le médium à un niveau supérieur. Grâce à son approche innovante de l’animation et à ses personnages complexes, la série a su conquérir les cœurs et fédérer un large public de spectateurs, tout en repoussant les exigences de l'industrie.

L’idée derrière Arcane est évidemment de faire de cette série le fer de lance d’une ambition immense de la part de Riot Games: transformer sa licence en une poule aux œufs d'or trans-médias. Le studio Fortiche a révélé que la maison mère préparait pas moins de trois nouveaux projets s’appuyant sur l’univers de League of Legends. On n’a donc pas fini d’en entendre parler, en espérant que la qualité sera toujours au rendez-vous.

Les deux saisons d'Arcane (2x9 épisodes) sont disponibles sur Netflix. La série s'adresse à un public de 16 ans et plus.