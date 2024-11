Kamala Harris détourne son propre avion pour se moquer de Trump

Une furtive apparition dans l'émission satirique la plus regardée des Etats-Unis valait bien une petite entaille dans l'agenda surchargé de la candidate démocrate.

Samedi en fin de journée, les journaux américains ont tous dégainé leurs notifications pour annoncer une rumeur de dernière minute: «Kamala Harris devrait faire une apparition dans l'émission Saturday Night Live ce soir». Une indiscrétion forcément volontaire, tant le show satirique de la chaîne NBC est au cœur de la bataille électorale américaine.

Depuis de nombreuses semaines, SNL se moque non seulement de Donald Trump, mais ne s'est jamais retenue de glisser de nombreux tacles à la candidature démocrate. On se souvient notamment de la sortie tristement célèbre du colistier de Kamala Harris, Tim Walz, lorsqu'il a avoué être devenu «ami avec les tueurs dans les écoles», en plein débat face à son homologue républicain, JD Vance. Maya Rudolph, la fantastique comédienne qui incarne la vice-présidente cette saison, en avait brisé son verre à vin.

La propension de cette émission de gauche à oser se moquer intensément de la candidate démocrate avait surpris jusque dans le clan trumpiste, au point d'en faire la preuve ultime que Kamala Harris «n'a vraiment aucun soutien». Et c'est sans doute pour cette raison que la vice-présidente, au lieu de filer directement dans le Michigan, a détourné son avion et compliqué son agenda pour être en mesure d'atterrir à New York. Car la rumeur était vraie: Kamala Harris a fait sa première apparition dans Saturday Night Live, hier soir.

Après un premier sketch moyennement drôle sur la séquence loufoque du camion-poubelle de Donald Trump, Kamala Harris, aka Maya Rudolph, se retrouve seule dans son dressing à ressasser cette fin de campagne harassante. Quand soudain, dans le reflet du miroir, Kamala Harris, la vraie, la vice-présidente, la candidate démocrate. En chair et en os.

Oh, rien de bien fou. Une séquence de deux minutes et demi, montre en main, durant laquelle l'invitée VIP n'a pas pu (ou voulu) cacher son plaisir de faire partie de l'équipe de rigolards. Un sourire jusqu'au oreille, un échange bon enfant et une vanne balancée à Donald Trump, en référence à la difficulté avec laquelle le milliardaire avait ouvert la porte de son fameux camion-poubelle:

«Je suis juste ici pour vous rappeler que vous en êtes capable. Parce que vous pouvez faire quelque chose que votre adversaire ne peut pas faire. Ouvrir des portes» La vraie Kamala, face à la fausse Kamala

La cascade ratée de Trump: Vidéo: watson

A trois jours du scrutin, ce gros coup médiatique n'aura sans doute pas une incidence capitale sur les bulletins de vote. En revanche, l'autodérision est une arme redoutable lorsque la course est aussi serrée et que l'adversaire aligne les attaques personnelles.

(fv)