North, 11 ans, et Chicago, 6 ans, sont les stars du clip de la chanson Bomb de Kanye West. capture d'écran youtube

«C'est quoi ça?» Kanye West sort un clip étrange avec ses filles

La star vient de dévoiler le clip de «Bomb», morceau de l'album Vultures 2. Il met en scène ses filles North et Chicago dans des versions IA, un choix qui divise.

Kanye West a pris ses fans par surprise cette nuit. Sur son compte Instagram, il a dévoilé des séquences du clip de la chanson «Bomb» issue de l'album Vultures 2 en collab avec Ty Dolla $ign et sorti en août.

On y voit une course poursuite en Cybertruck et en Batmobile, celle du film The Dark Knight, dans un désert post-apocalyptique. S'opposent aux filles du rappeur, North, 11 ans et Chicago, 6 ans, des créatures à mi-chemin entre des trolls sous acide et des Gremlins. On entend Kanye West rapper, puis North baragouiner des trucs en japonais, tandis que Chicago se lance dans un rap profond qui fait réfléchir sur le sens de la vie dans lequel elle dit: «J'aime aller à la plage, j'aime le soleil.»

Vidéo: youtube

«C'est quoi, ça?»

«Je pensais que tu étais un artiste»

«Arrête d'utiliser l'IA»

«J'ai dû me réveiller en voyant Kanye sortir l'une des pires chansons jamais produites, comment sommes-nous passés du génie de Runaway à ça?»

Il n'est pas certain que North et Chicago aient été devant une caméra pour ce clip. Leurs visages ont l'air méchamment générés par l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas du tout du goût des fans. Depuis plusieurs mois, on reproche à Kanye West l'utilisation à outrance de l'IA, même dans ses chansons, en particulier l'album Vultures 2. Cela remet en question l'authenticité de son travail et la direction que prend sa carrière.

Quant à la chanson «Bomb», elle est considérée comme l'un des pires morceaux de la star. Pour certains, elle outrepasse même le chaotique et inécoutable «Hoodrat» de l'album Vulture 1 dans lequel Kanye West hurle façon Ludacris.

Kim Kardashian a elle aussi partagé le clip sur Instagram, mais la maman de North et Chicago qui a récemment déclaré qu'elle se sentait comme une mère célibataire, a pris des précautions en désactivant les commentaires, pressentant le bad buzz. Elle a peut-être bien fait. Le mois dernier, Kanye West a été accusé d'agression sexuelle par une ancienne assistante. Des faits qui remonteraient à l'époque des soirées de P.Diddy.

Peut-être que Kim Kardashian craint également que les internautes s'en prennent une fois de plus à sa fille North, souvent qualifiée de Nepo Baby. La petite fille a prouvé à plusieurs reprises qu'elle aimait le devant de la scène. En février dernier, à Paris, elle a chanté en playback avec son père lors de l'étrange session d'écoute de l'album, Vultures 1. Quelques mois plus tard, elle se mettait dans la peau de Simba et chantait, pour de vrai cette fois-ci, lors du 30e anniversaire du film Disney Le Roi Lion à Los Angeles. Une performance qui n'a pas convaincu et qui s'apparentait plus à un spectacle de fin d'année de l'école que d'un show professionnel.

