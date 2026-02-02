La figure de proue du clan Kardashian fréquenterait une figure très connue du monde automobile. getty/watson

Kim Kardashian fréquente «en toute discrétion» cette légende du sport

Décidément, lorsqu'il s'agit des hommes, Kim Kardashian a des goûts pointus. Après avoir épousé une légende du rap américain en la personne de Kayne West et fréquenté l'humoriste préféré d'Hollywood, Pete Davidson, elle aurait retrouvé l'amour auprès d'un sportif mondialement connu.

L'intéressée le reconnait elle-même: lorsqu'il s'agit de dénicher le partenaire idéal, Kim Kardashian a des exigences élevées. 52, pour être exact. En août 2024, elle avait dressé sur le podcast de sa soeur une «liste manifeste» des qualités qu'elle recherchait chez un potentiel quatrième mari.

Si des abdominaux en béton et de beaux yeux ne figurent pas en tête de liste, l'homme qu'elle fréquente actuellement ne manque pas moins de charme. Selon un rapport du tabloïd The Sun, il s'agirait de nulle autre que Lewis Hamilton, septuple champion du monde de F1.

La star américaine s'est envolée (en jet privé), son Birkin, ses huit valises et deux gardes du corps sous le bras, pour un week-end très romantique dans les Cotswolds, en Angleterre, en compagnie du pilote britannique.

Week-end discret en Angleterre

Et ce n'est pas dans n'importe quel spa que le couple a partagé petits soins et grand repas en privé: l'Estelle Manor, un country-club où il vous en coûtera 1000 livres sterling la nuit. Un bon choix, selon les éternelles sources citées par le média: «Estelle Manor est un endroit incroyable pour un rendez-vous amoureux, c'est tellement luxueux et glamour.»

Le très chic et très fancy Estelle Manor, dans l'Oxfordshire. image: the cotswolds gentleman

Le couple aurait partagé une chambre dans la partie principale du domaine de 35 hectares. Ils ont également bénéficié de l'usage exclusif du spa et de la piscine en soirée, avant un dîner intime à deux.

«Ils avaient réservé un massage en couple et bénéficiaient de l'usage exclusif des installations pour eux deux. Tout s’est fait dans le plus grand secret — ils voulaient visiblement passer un moment à deux» La source proche du «couple», au Sun

Si aucun des deux n'a rien partagé de cette expérience sur ses réseaux sociaux, Lewis Hamilton a été aperçu à la salle de sport et se promenant dans le parc, vêtu d'un survêtement gris trop grand, la capuche relevée.

Arrivé vers 16 heures samedi après-midi, le couple a quitté l'hôtel le lendemain vers 11 heures à bord de voitures séparées. Shot but intense, dit le dicton.

Une relation de longue date

C'est la première fois qu'une rumeur de romance circule entre la star de The Kardashians et le meilleur pilote du monde, mais tous deux se connaissent depuis de nombreuses années. Kim et Lewis se sont rencontrés dans le petit monde feutré des célébrités et ont été photographiés à plusieurs reprises tous les deux. En 2015, le pilote avait même été convié par Kanye West à passer Pâques en famille — et ils ont tissé des liens autour de la musique.

Lewis Hamilton et Kim Kardashian photographiés avec leurs partenaires respectifs de l'époque, Kanye West et Nicole Scherzinger, en 2014. Image: Dave Benett Library

Kim et Lewis photographiés lors d'une cérémonie de remise de prix à New York en 2021. shutterstock

Sa séparation d'avec son troisième mari Kanye en 2021, n'a pas empêché Kim de rester proche du sportif, qui fréquente d'autres membres du clan Kardashian. Le duo a été aperçu ensemble pour la dernière fois plus tard qu'à Nouvel An, à l'occasion d'une fête organisée par l'actrice Kate Hudson à Aspen, la station de ski huppée du Colorado.

Quoi qu'il en soit, Kim a été claire: sa priorité absolue chez un homme est d'«assumer ses responsabilités», une qualité qu'elle tente d'inculquer par-dessus tout à ses proches enfants. Lewis est prévenu.

