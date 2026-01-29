En novembre dernier, la présence d'Harry et Meghan aux 70 ans de Kris Jenner avait suscité un lot de conversations. instagram

Kim Kardashian explique le «photogate» d'Harry et Meghan

La star de The Kardashians a finalement révélé pourquoi Kim et sa mère, Kris Jenner, ont mystérieusement supprimé leurs photos de Meghan Markle et du prince Harry d'Instagram en novembre dernier, menant à une escalade dramatique de plusieurs semaines dans les tabloïds.

Il arrive parfois qu'un geste a priori complètement anodin ait des conséquences cataclysmiques. Cela vous est peut-être déjà arrivé en postant une photo sur Instagram, par exemple. En tout cas, les Kardashian-Jenner en ont fait l'amère expérience, il y a quelques mois, en publiant puis supprimant quelques clichés de l'anniversaire de Kris Jenner.

Si vous étiez passé à côté de ce scandale d'Etat à la portée quasi internationale l'automne dernier, un petit récapitulatif s'impose. Nous sommes le 8 novembre 2025, sur la propriété cossue de Jeff Bezos à 175 millions de dollars près de Beverly Hills, en présence d'un parterre de stars et milliardaires.

Tout le beautiful people s'est réuni pour honorer Kris Jenner, matriarche et figure de proue du clan Kardashian, qui fête ce soir-là ses 70 ans. Beyoncé et Jay-Z, Sarah Paulson, Naomi Watts, Oprah Winfrey, Mariah Carey, Paris Hilton, Adele, Mark Zuckerberg, Alicia Keys, Hailey ou encore Justin Bieber sont là.

Et, oui: même Harry et Meghan, qui ont accepté de confier leur royale progéniture à une baby-sitter pour la soirée.

Kris Jenner, 70 ans, entourée de ses cinq filles. instagram

Deux jours après cette joyeuse bamboche sur le thème de James Bond, le 10 novembre, comme tout individu très connecté qui se respecte, Kim Kardashian et sa mère postent donc une série de photos de l'évènement. Avant d'en supprimer quelques-unes.

Mal leur en a pris. Car l'on ne tarde pas à réaliser que les seules images retirées, qui n'avaient pas manqué de faire le tour du monde au préalable, sont celles d'Harry et Meghan. Un mystère qui ne tarde pas à exciter tous les amateurs de potins. Chacun y va de sa théorie.

Pourquoi les Kardashian ont-ils supprimé ces photos? Ont-ils réalisé qu'ils ne souhaitaient finalement pas être associés aux Sussex pour l'éternité sur internet? Harry et Meghan ont-ils eux-mêmes réclamé de retirer ces images?



Pendant qu'une «source» confiait à Page Six que ce sont bel et bien les Sussex qui ont pressé Kris Jenner et sa fille de rayer ces témoignages, afin de ne pas «irriter» davantage la famille royale britannique en pleines tentatives de réconciliation, une seconde source affirmait au même média que la famille Kardashian-Jenner commençait à s'agacer de ce drame qui «éclipsait» qui était censé être «une célébration de Kris».

La reine de la soirée se serait quelque peu agacée de ce drame publique.

Kim Kardashian lève le mystère

Heureusement, quand il s'agit de poser des Margaritas et des sujets gênants sur la table, on peut toujours compter sur la famille Kardashian. Quelques mois plus tard, la tensions retombée, Kim est revenue sur le pourquoi du comment de cette suppression, au départ totalement anodine. «C'était vraiment innocent, c'est dingue», insiste la superstar de 45 ans.

«Maman et Meghan sont amies depuis quelques années maintenant, et elles ont une relation vraiment adorable» Kim Kardashian sur le podcast de sa sœur Khloé Kardashian, Khloé In Wonder Land

«On nous avait dit que c'était tout à fait ok de publier ça. Et puis, une fois publié, je pense qu'ils ont réalisé que c'était le jour du Souvenir et qu'ils ne voulaient pas être vus à une fête, même si la photo était déjà en ligne», se souvient Kim. «Et puis je pense qu’ils ont réalisé: Oh, c’était vraiment idiot.»

En effet, la publication coïncidait avec la période du Veterans Days, le 11 novembre, qui honore la mémoire des militaires morts pendant la Première Guerre mondiale. Le prince Harry portait d'ailleurs à cet égard un coquelicot rouge en guise de broche sur son costume.

Installée devant sa soeur et une Margarita, Kim Kardashian a expliqué le «gate» capture d'écran: youtube

Selon Kim, le fait que le couple ait été photographié plus tôt dans la soirée lors de leur arrivée au gala était «fine». Qu'il soit en revanche en train de siroter du champagne et se déhancher sur le dance-floor, un peu moins.

Donc ça, c'est «fine»:

Le coquelicot bien mis en avant.

Et ça, ça ne l'est pas:

Salut Bernard! ça gaze ou quoi?! Eh, chamapagne!

Ehhhhhhhh, so much fun! Trop drôle!

«Nous les avons donc retirés par respect pour le jour du Souvenir», a donc conclu Kim au micro de sa cadette.

Enfin, Kim ne serait pas une Kardashian sans une petite leçon de sagesse et de positivité à la fin du podcast: «Il faut parfois rire de la situation, la prendre à la légère et, si tout le monde la prend mal, se pencher en avant», a expliqué la femme d'affaires.

Cette histoire lui a même donné une idée: «Je me suis dit: On devrait faire une campagne Skims complète. (...) Je te photographie avec maman, je poste la photo, puis je la supprime 30 minutes plus tard. Et ensuite, on dira: Oh, désolé, je n'avais pas la permission de publier ces photos pour la campagne», a-t-elle suggéré.

Selon Kim, le drame aurait été «perçu différemment» s'ils «l'avaient pris à la légère et l'avaient rendu drôle». Une pique anodine lancée à l'égard du clan Sussex?