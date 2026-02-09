stratus fréquent
Divertissement
Kardashian

Super Bowl 2026: Kim Kardashian et Lewis Hamilton officialisent

Kim Kardashian et Lewis Hamilton, lors du Super Bowl 2026
Lewis Hamilton et Kim Kardashian ont braqué une (bonne) partie des regards et des projecteurs lors du Super Bowl 2026.capture d'écraN: x

Ce couple improbable a officialisé lors du Super Bowl

Après plusieurs jours de rumeurs frénétiques et de rendez-vous plus ou moins secrets en Europe, Kim Kardashian et Lewis Hamilton semblent avoir officialisé leur idylle dans les tribunes du Levi's Stadium, en assistant ensemble à la victoire des Seahawks de Seattle sur les Patriots de Nouvelle-Angleterre.
09.02.2026, 05:3109.02.2026, 05:31
Marine Brunner
Marine Brunner

Après Justin Trudeau et Katy Perry, voici venu le tour du second couple le plus inattendu 2026 de se concrétiser sous nos yeux ébahis. Une semaine à peine après avoir alimenté les premières rumeurs de romance, autant dire que ces deux amis de longue date n'ont pas fait traîner les choses.

Le week-end dernier, Kim Kardashian et Lewis Hamilton s'étaient en effet lancés dans une tournée européenne aussi discrète que commentée, incluant massages et soins dans un spa de luxe en Angleterre, suivi d'une virée shopping à Londres et à Paris.

Tout savoir sur ce premier date...

Kim Kardashian fréquente «en toute discrétion» cette légende du sport

Alors que certains couples nous font languir des mois avant de passer le cap décisif de l'officialisation, la star de The Kardashians et la légende la F1 ont trouvé une manière on ne peut plus rapide et efficace de concrétiser: les gradins du Super Bowl 2026.

Les photos du duo, assis côte à côte dans une loge du Levi's Stadium de Santa Clara, en Californie, sont immédiatement devenues virales sur les réseaux sociaux.

Kim Kardashian et Lewis Hamilton, lors du Super Bowl 2026
Le jeune couple dimanche, en train de profiter du match au Levi's Stadium.capture d'écran

Il ne manquait plus que le «kiss cam» pour achever de concrétiser l'affaire, mais, sur ce point, les amateurs de potins ont été déçus: Kim et Lewis se sont bien tenus. Du moins... lorsque la caméra était pointée sur eux.

Amis depuis longtemps, l'Américaine de 45 ans et le sportif de 41 ans ont été photographiés ensemble à de nombreuses reprises ces dix dernières années, aux côtés de leurs partenaires respectifs. Ce n'est que tout récemment que les tabloïds américains leur prêtent une relation amoureuse plus sérieuse.

Nombreuses ont été les autres célébrités à se presser dans les tribunes. Parmi elles: Jay-Z en compagnie de sa fille Blue Ivy Carter, véritable portrait de mère Beyoncé (qui semblait absente). Travis Scott, Michael B. Jordan, Roger Federer et Jon Bon Jovi étaient également présents, tandis qu'Emma Roberts, Kevin Costner, et Jessica Alba étaient assis ensemble dans une loge.

