Koh-Lanta avait promis un coup de bluff historique, il est enfin arrivé

Ce mardi soir, sur TF1, on a assisté au soi-disant plus grand coup de bluff de l'histoire de Koh-Lanta. Un moment survendu selon les fans de l'émission.

Quand Denis Brogniart vous promet à chaque épisode que le plus grand coup de bluff de l'histoire de Koh-Lanta va bientôt se produire, c'est un peu comme quand on survend un resto lausannois à ses amis. Ce n'est jamais une bonne idée.

Ce mardi 3 juin sur TF1, les fans de l'émission de survie ont enfin assisté à ce moment teasé depuis des semaines.

Alors???? De quoi s'agissait-il? Eh bien, deux candidats, Claire et Jérôme le Catalan (à ne pas confondre avec Jérôme des Landes) ont affronté, dans l'épisode précédent, Maxime, l'homme qui détruit des troncs d'arbres morts à main nue, dans un jeu de logique. Ce dernier a été éliminé et Claire et Jérôme ont ensuite dû résoudre une énigme pour remporter un collier d'immunité.

Devant eux, deux coffres, l'un contenant le fameux collier protecteur, l'autre contenant un collier sans pouvoir. Ils ont échoué, mais ont pu ramener sur le camp, le collier tout pourri. Ils ont alors fait croire aux autres aventuriers que ce bijou, façon talisman chamanique, était bel et bien un collier qui les protégeait les deux lors du prochain conseil. Tout le monde est tombé dans le panneau. «J’ai été honnête depuis le début, donc je pense qu’ils vont se dire que je tiens ma ligne de conduite. Là pour une fois, je vais mentir», a confié à la caméra Jérôme le Catalan. Il a ajouté:

«Dans l’histoire de Koh-Lanta, il y en a eu de bons coups mais celui-là, ce serait un sacré bon coup»

Ce mensonge n'éveille en rien les soupçons des autres candidats. Surtout que le binôme est formé par des actor-studio de haut vol. Claire n'hésite pas à se dorer la pilule sur la plage pour prouver qu'elle ne sent absolument pas en danger. «Je suis complètement tranquille alors que pas du tout…», ironise-t-elle. Et ça a marché. Le soir venu, les votes se sont finalement portés sur Noémie.

Même s'il s'agissait d'une stratégie payante, les internautes ont été déçus de ce coup de bluff historique, une stratégie bien connue dans l'émission.

On reproche également à la prod' d'être celle qui a tiré les ficelles.

Un internaute rappelle que le plus grand coup de bluff de l'histoire de Koh-Lanta, c'est lorsqu'un candidat a eu le culot de construire un faux collier en ramassant des coquillages sur la plage.

Un second rappelle l'autre plus grand coup de bluff de l'histoire de Koh-Lanta: celui de Setha, une ancienne aventurière qui avait fait croire pendant des semaines qu'elle possédait un collier d'immunité... invisible, pour le coup.

Mais certains fans pensent que le coup de bluff de Claire et Jérôme le Catalan va plus loin, qu'il aura également un impact dans les prochains épisodes: «Denis a dit que c'était le plus grand coup de bluff parce que c'était celui qui durait le plus longtemps (sur plusieurs émissions, il a dit) (donc pas forcément celui qui tape le plus fort).» Si Denis l'a dit...

Sur une autre note, Maxime, le dernier éliminé, celui qui se fâche avec les arbres et qui ne partage pas ses noix de coco, est arrivé en début d'émission à la villa du jury final. Et on ne peut pas dire qu'il soit très populaire. Comme des hyènes (c'est ainsi qu'il les a nommés) les anciens candidats se sont jetés sur lui.

Naïs, la dernière aventurière éliminée, a balancé à la caméra:

«J’étais trop contente de le voir parce qu’il nous a trahis. Et aussi rapidement, c’est ça qui me réjouit»

Dans une tirade façon La Villa des Cœurs Brisés, Pierre-Marie a été le plus cinglant, traitant Maxime de «pipe» avant de lui balancer: «Tu t’es levé en disant, j’ai tout planifié depuis le début, comme si tu faisais décoller des fusées. On a l’impression que tu travailles à la Nasa.»

La tension était si forte que les internautes réclament une émission spéciale «Villa du jury finale».

Une idée qui a été plusieurs fois mentionnée sur Twitter au fil des saisons. Car dans la villa du jury final, qui est en fait un petit hôtel paradisiaque aux Philippines, les anciens aventuriers qui se sont éliminés entre eux doivent cohabiter pendant plusieurs semaines, et cela, même s'ils se détestent. On comprend d'ailleurs qu'ils mangent ensemble quand Pierre-Marie dit à Maxime: «Je ne t'adresserai pas la parole, sauf pour te demander de me passer le sel.» Peut-être verra-t-on l'an prochain une deuxième partie d'émission, comme c'est le cas avec Top Chef et la Brigade cachée? Affaire à suivre.

