«Bon débarras!» Les internautes excédés par ce candidat de Koh-Lanta

Ce mardi 5 novembre sur TF1, «coup de théâtre!», comme dirait Denis Brogniart. Une aventurière est revenue dans le jeu et le Suisse Gustin a été éliminé de Koh-Lanta: l'île maudite pour le plus grand plaisir des fans de l'émission.

La semaine dernière dans Koh-Lanta: l'île maudite, deux candidats éliminés lors des Destins Liés ont fait une escale sur l'île maudite pour disputer un dernier duel. Cassandre a gagné face à Maxim, réintégrant ainsi le jeu.

On ne va pas s'attarder sur les épreuves de cet épisode du 5 novembre, mais il nous semblait tout de même important de vous montrer une photo du jeu de confort, car on a rarement vu une telle ressemblance avec l'un des orques du Seigneur des Anneaux (après Harvey Weinstein).

Si jamais, c'est Ilyesse sous toute cette boue.

Hier soir, Gustin, candidat romand qui, pour rappel, est sous le coup d'une enquête pour agression sur agents à Yverdon, a été éliminé de Koh-Lanta. Et pas de repêchage sur l'île maudite pour le Suisse. C'est Tchô bonne! Mais bonne nouvelle pour le candidat affamé, il va pouvoir enfin se gaver au buffet du jury final, lui qui s'était fâché avec une candidate parce qu'elle voulait enlever trois grains de riz du coquillage-doseur.

Sur Twitter, lieu d'échanges courtois pour les fans de l'émission, cette élimination est un soulagement. Beaucoup d'internautes ne supportaient plus l'attitude du Suisse.

Cassandre, pourtant amie avec Gustin sur le camp, lui a tourné le dos lors du Conseil de ce mardi. Son collier d'immunité autour du cou (voir ci-dessous) n'était autre que celui d'Ugo. L'aventurier en possédait deux, il a donc décidé d'en offrir un à la romancière, car il voulait absolument éliminer Gustin après sa trahison contre l'équipe rouge.

Même si Cassandre s'est emportée contre son acolyte du jeu, des rumeurs prétendent qu'ils sont en couple dans la vraie vie, une info qu'ils n'ont pas confirmée, mais qui est sur toutes les lèvres:

«On aurait dit qu'elle quittait son ex»

«Tout ça pour finir avec lui, c'est beau»

«Mais, c’est pas sa meuf maintenant?»

Gustin a peut-être énervé certains fans, mais il faut reconnaître qu'il a apporté du piquant au jeu et que ses sorties du genre «T'as mal l'oeil Cassandre?» ou «Ils m'ont pas donné à manger, c'est des lâches» vont nous manquer.

Conscient d'être la cible de nombreux haters sur les réseaux sociaux, le candidat suisse a répondu dans une vidéo postée sur Twitter. Une mise en scène à peine surjouée.

Si cette provocation a à peine fait réagir son chat écrasé sur le canapé, elle a eu le mérite de jeter de l'huile sur le feu. Ses détracteurs, des gens modérés, posés, réfléchis et qui n'oublient à aucun moment que Koh-Lanta est un jeu, ont répondu dans les commentaires:

«Comportement et allure d'homme des cavernes, bon débarras»

«Même après plusieurs mois t'as pas pris de recul et tu continues avec tes réactions puériles?»

«Il me dégoute tout simplement»

Bye Gustin! See you at l'hôtel du jury final la semaine prochaine avec tous tes copains qui voulaient ta peau. Profite-bien de ces retrouvailles.

