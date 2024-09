Alexandre, 33 ans, fait partie de l'équipe rouge. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, il va bouder dans la forêt. twitter

«Moi, je suis de la génération Pokémon»: échange gênant à Koh-Lanta

Hier soir sur TF1, un candidat a sorti l'excuse la plus bidon du monde pour justifier le fait qu'il avait envoyé une coéquipière au casse-pipe. Gênance ultime.

Est-ce la faim, la fatigue ou les deux qui font dire à certains candidats de Koh-Lanta des trucs improbables? Alexandre, de l'équipe rouge, fait partie de ces aventuriers qui devraient réfléchir avant de parler. Il a voté contre Cécile (une décision prise à l'unanimité) pour qu'elle parte en duel contre un autre candidat.

Si Ugo a justifié sa décision par un manque d'affinité, accompagné d'un «sans te vexer», Gustin a reproché à Cécile d'être un peu trop gentille. Quant à Alexandre, son argument s'est avéré bancal:

«Il y a peut-être la différence d'âge, c'est la plus âgée donc malheureusement, ça se passe comme ça» Alexandre, 33 ans, parle de Cécile, 41 ans

Le genre d'argument sur lesquels TF1 aime bien mettre des petits sons, histoire d'enfoncer un peu plus le candidat.

Mais Cécile est revenue victorieuse et après quelques vannes gênantes du genre: «Ne me faites plus jamais ça, ahahah!» elle a demandé à ses coéquipiers plus de détails sur leur décision. Alexandre, probablement pris par la panique, n'a rien réussi à répondre d'autre que:

«Je voulais dire qu'on n'est pas de la même génération. Moi, je suis de la génération Pokémon» Alexandre, qui continue de s'enfoncer

Un argument que Cécile, dans un élan de pédagogie, a reformulé par un: «c'est plus une question d'affinité» auquel Alexandre a répondu par un «oui, c'était mal exprimé.» C'est normal, Alexandre, ça viendra avec l'âge.

La candidate la plus détestée du moment

Il n'y a malheureusement pas de tweet qui raconte cette jolie histoire. Les internautes se sont concentrées sur leur pinata préférée de Koh-Lanta: l'île maudite, c'est-à-dire Lola.

Michel a dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas concernant l'aventurière:

Jacques non plus n'a pas maché ses mots:

En fait, aucun candidat de l'équipe jaune ne s'est retenu de dire ce qu'il pensait de Lola et les mots de Fabrice sont toujours les plus saillants.

C'est finalement Lola qui a été éliminée de Koh-Lanta ce mardi 10 septembre. Mais il se pourrait qu'elle revienne, car d'après les images du prochain épisode, un abandon se dessine. Lorsqu'un candidat arrête son aventure, le dernier éliminé prend sa place.

Le candidat suisse est dans la sauce:

