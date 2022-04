twitter/watson

Koh-Lanta épisode 7: Twitter a une idée pour rembourser la dette de Pécresse

Chaque mardi, on regarde Le Totem maudit avec un œil sur la télévision, un autre sur Twitter. Cette semaine, les internautes ont trouvé une idée géniale pour que Valérie Pécresse rembourse ses frais de sa campagne.

⚠️⚠️⚠️Cet article est bourré de spoilers⚠️⚠️⚠️

Première piñata de Twitter: Yannick 🪅

On démarre avec la première épreuve de confort qui n'est autre que celle des poteries à casser, épreuve iconique de Koh-Lanta qui consiste à sauter d'un ponton pour péter des cruches avec un gourdin. C'est toujours une belle occasion de voir de magnifiques plats.

Yannick, basketteur professionnel, donne des conseils à son équipe jaune pour prendre de l'élan et étirer au maximum le corps. Mais ses premières tentatives sont catastrophiques. Et quoi de mieux que des chats pour illustrer sa triste performance?

Deuxième piñata de Twitter: Alexandra 🪅

Après sept épisodes, alors qu'on commence à bien connaître les candidats, TF1 décide de nous montrer le portait d'Alexandra (c'est jamais bon signe à un niveau si avancé du jeu). La blonde est Martiniquaise. Elle explique que si sa maman est métropolitaine, son papa est martiniquais. «Je suis métisse, mais ça ne se voit pas.» Forcément, Twitter s'est dit: «hold my beer.»

Troisième piñata de Twitter: Maxime 🪅

Maxime, dans l'équipe des Rouges, a beaucoup maigri depuis le début de l'aventure. Normal, les Jaunes gagnent tous les conforts et se régalent alors que les Rouges gagnent les immunités et mangent des cailloux. Mais en plus de ne pas briller sur les épreuves, Maxime agace ses coéquipiers sur le camp.

Quatrième piñata de Twitter: Valérie Pécresse 🪅

Pendant la pub, Twitter s'est dit que ce serait une bonne idée que Valérie Pécresse tente sa chance au jeu de Denis Brogniart qui permet de gagner 100'000 euros tout de même. «Imaginez un instant Valérie, pouvoir rembourser vos frais de campagne et pourquoi pas! Ne pas aller en prison...»

Cinquième piñata de Twitter: Alexandra (encore)🪅

Comme le veut la tradition, les Jaunes se retrouvent au Conseil. Setha (qui a toujours un collier d'immunité imaginaire) et Alexandra la «métisse» ont chacune quatre votes contre elles après que l'équipe ait voté une deuxième fois. Dans ce genre de situation, c'est le sort qui les départage. Les deux candidates doivent aller à la boule noire.

Pour savoir qui va piocher en premier, elles décident de faire un feuille-caillou-ciseau et là, Alexandra fait... le puits. LE PUITS! Le truc interdit que seuls les gamins de 12 ans se permettent avant que tout le monde hurle: «T'as pas le droit de faire le puiiiits!» (bah oui, sinon y a pas de jeu). C'est pourtant exactement ce qu'Alexandra, 35 ans, a fait. Comme elle le dit très justement dans son portrait: «soit on m'aime, soit on me déteste.» Eh bien Alexandra, la tribu Jaune a décidé qu'elle ne vous aimait pas.

