Koh-Lanta épisode 6: Twitter tabasse Stéphanie

Chaque mardi, on regarde Le Totem Maudit avec un œil sur la télévision, un autre sur Twitter. Cette semaine, on tape sur: Jean-Philippe, la pub Intermarché, Setha et Stéphanie, qui se prend deux gros coups de batte.

⚠️⚠️⚠️Cet article est bourré de spoilers⚠️⚠️⚠️

Première piñata de Twitter : Jean-Philippe🪅

C'est probablement la dernière fois qu'on entendra parler de JP (snif!). Le candidat a quitté le jeu pour raison médicale. On savait que ses chevilles avaient gonflé suite à des piqûres d'insectes, mais on ignorait qu'elles avaient explosé à cause de son ego. Quoiqu'il en soit, au revoir, Jean-Philippe, petit oiseau parti trop tôt, tu auras été une piñata modèle. Un seul regret: ne pas avoir vu son totem se faire éteindre par Denis Brogniart.

Les meilleurs tweets:

Deuxième piñata de Twitter: le retour de Stéphanie 🪅

Comme Jean-Philippe a dû abandonner pour raison médicale, c'est la dernière personne éliminée du jeu qui le remplace. Et c'est Stéphanie qui revient. Gonflée à bloc, elle rejoint l'équipe rouge qui n'a pas l'air plus enthousiaste que ça. Mais le sort s'acharne contre la croupière. Elle tire une quatrième boule noire et ne peut participer au jeu de confort basé sur l'équilibre malgré le fait qu'elle soit «une bombe en équilibre!», comme elle l'explique à Denis.

Les meilleurs tweets:

Troisième piñata de Twitter: la pub Intermarché 🪅

Parmi les loooooonnngues coupures pub, il y en a une en particulier qui a fait parler sur Twitter. C'est celle pour Intermarché. Apparemment, elle est ultra glauque et tout le monde pleure. Je dis «apparemment» parce qu'en Suisse, nous n'avons pas les mêmes réclames. Nous, on se tape MediaMarkt, parce que je ne suis pas fou et Parship perd des clients chaque jour.

Si vous voulez voir la pub Intermarché, c'est par ici.

Les meilleurs tweets:

Quatrième piñata de Twitter: le breakdance de Setha 🪅

Les Jaunes ont gagné l'épreuve de confort et pour fêter ça, Setha, la candidate au collier d'immunité imaginaire, a tapé une chorégraphie de breakdance sur la plage. On savait qu'Olga faisait la roue, mais on ignorait que Setha était si décalée. On dirait ce gamin à un mariage qui fait des dingueries au milieu de la piste de danse.

Les meilleurs tweets:

Cinquième piñata de Twitter: les boules noires de Stéphanie 🪅

On arrive à la cinquième piñata de Twitter et on parle de la 5e boule noire de Stéphanie!!! Quelle était la probabilité pour que ça arrive? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle est plus élevée que celle de Stéphanie de tomber cinq fois de suite sur une boule noire. Selon un internaute, elle était précisément de 1 sur 3125. Stéphanie sera finalement éliminée.

Les meilleurs tweets:

