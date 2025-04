Maxime ferait mieux de performer sur les épreuves plutôt qu'à compter les grains de riz. twitter

La remarque de ce candidat de Koh-Lanta lance un vif débat sur internet

Ce mardi 8 avril sur TF1, un aventurier de Koh-Lanta: La revanche des 4 Terres a eu des propos qui ont fait largement réagir sur X. Ce dernier affirme que les hommes ont besoin de manger plus que les femmes. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire du jeu.

A cause de la faim et du manque de sommeil, Koh-Lanta fait parfois ressortir le pire de l'espèce humaine. Dernier exemple en date: Maxime, candidat de l'équipe jaune, surnommé le Tarzan de cette 29e saison, à cause de ses cheveux longs, s'est aventuré sur un terrain glissant.

Dans l'épisode diffusé ce 8 avril sur TF1, le Vosgien, visiblement affamé, a eu la mauvaise idée de dire que les femmes devraient avoir des portions de nourriture plus petites que celles des hommes.

«Il y a des petites nénettes qui sont hautes comme 3 pommes. Je pense qu’on devrait donner plus aux hommes»

Cette remarque a lancé un vaste débat sur X. Il y a d'abord ceux qui pointent du doigt ses faibles performances sur les épreuves, contrairement à ses coéquipières.

D'autres font également remarquer sa rhétorique bancale. En effet, il y a plus valorisant comme mot que «nénette» pour parler des femmes.

Mais est-ce que Maxime a raison d'un point de vue biologique? Les internautes se fendent de messages aussi longs qu'un mémoire pour expliquer que, oui ou non, les hommes ont besoin de plus d'apports caloriques. Mais leurs messages sont toujours accompagnés d'une pointe d'agressivité qui rappelle qu'on n'est pas dans une revue scientifique et bel et bien sur un réseau social:

En quoi c'est sexiste tu m'expliques? C'est scientifique, les hommes avec un certain gabarit ont besoin de plus d'apport nutritionnel, t'es con ou t'es woke? Le «t'es con ou t'es woke», pas très scientifique comme argument, mais drôlement efficace.

C’est vrai que le métabolisme de base est souvent + élevé chez les hommes à cause d’une masse musculaire généralement + importante. Mais faut pas tomber dans des généralités simplistes: les besoins énergétiques dépendent de plein de facteurs (taille, activité physique, hormones) Quelqu'un qui ne se mouille pas trop.

«Un homme au repos dépense beaucoup plus de calories qu’une femme, donc logique qu’ils ont besoin de plus d’apport. D’autant plus que les femmes ont des réserves d’énergie grâce à leurs formes.» En gros, les femmes, grâce à leurs fesses et leurs seins, ont plus de ressources. Merci la vie.

D'autres font également remarquer que, si certains hommes avec une masse musculaire importante ont besoin de manger plus, Maxime n'a pas non plus le gabarit de Dwayne Johnson ou de Jason Momoa.

L'aventurier a tout de même quelques personnes qui le défendent:

«Mais les rageux là, Maxime il a raison. C'est logique. Arrêtez de sortir vos victim cards pour rien en disant qu'il est sexiste. Vous avez un problème avec la logique et la génétique c'est dingue»

Un autre argument est avancé: sur les épreuves, quand il y a des poids, les hommes sont plus chargés que les filles.

«Personne ne dit rien, alors pourquoi pour la bouffe ça vous dérange?»

Que dit la science?

Les propos de Maxime ne sont pas sans rappeler ceux de Gustin, le candidat suisse de la précédente saison de Koh-Lanta. Dans l'histoire du jeu, il y a d'autres hommes qui se sont fait cette réflexion, comme Fouzi en 2022 qui, après une épreuve de confort, avait reproché le partage équitable entre tous les candidats de la pièce de bœuf gagnée. Selon lui, les femmes auraient dû manger moins de viande que les hommes. A cette époque, le Huffpost avait alors posé la question à un spécialiste et tout n'est pas blanc ou noir.

«Il faut regarder les gens: leur poids, leur taille, leur composition corporelle et leur activité physique. A partir de là, seulement, vous pouvez distribuer équitablement les rations et pas simplement sur la variable hommes-femmes, car vous risquez de vous tromper”» François Mariotti, enseignant-chercheur en nutrition à AgroParisTech et membre du Comité d’experts spécialisé en nutrition humaine de l’Anses.

Le spécialiste en nutrition ajoute:

«De dire à quelqu’un: ‘parce que tu es une femme, on va te donner moins’ est un raisonnement biaisé parce que, ce qu’il faudrait voir, c’est combien elle pèse [...]. Si un homme et une femme ont la même masse maigre, il n’y a pas de raison de leur donner différemment à manger et s’ils ont la même activité physique, ils ont les mêmes besoins énergétiques»

Il n'empêche que, pour éviter des tensions supplémentaires sur le camp et du coup de se faire éjecter du jeu par ses camarades, mieux vaut jouer la carte de la diplomatie. Si Maxime balance ce genre de réflexion face caméra, il n'est pas encore assez bête (ou affamé) pour la partager avec ses coéquipiers. Ou plutôt, ses coéquipières.

