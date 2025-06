7 livres magiques pour oublier J.K. Rowling

J. K. Rowling n'a pas fini de diviser. Si vous faites partie de ceux qui ont du mal à séparer l'œuvre de l'artiste, voici une sélection littéraire pleine de magie qui devrait vous aider à oublier le petit sorcier à lunettes.

Plus de «Divertissement»

Je suis comme vous, j'adore Harry Potter. J'ai grandi avec lui, j'ai vu chacun des films au cinéma, et j'ai transmis mes livres à ma nièce pour qu'elle puisse les lire un jour. J'avais beaucoup d'admiration pour J.K. Rowling, à la fois pour son talent littéraire, évidemment, et pour sa philanthropie, faisant de l'autrice un modèle de vertu... Enfin, ça, c'était avant, puisque, aujourd'hui, il est difficile de fermer les yeux tant les positions de l'autrice vis-à-vis des personnes transgenres sont embarrassantes pour toute personne défendant des valeurs progressistes.

Des positions, mais aussi des actes, puisque J.K. Rowling a annoncé la création d'un fonds juridique au service de ses idées transphobes. Un fonds nourri par son énorme fortune, qui grossit à chaque achat de n'importe quel produit dérivé marqué par un petit éclair. Les appels au boycott de son œuvre se multiplient, portés par des fans et des personnalités comme l’acteur Pedro Pascal. Daniel Radcliffe, qui interprète Harry Potter dans la saga cinématographique, a lui aussi déclaré être profondément attristé par les positions de J.K. Rowling.

Si, pour vous-même ou pour vos enfants, vous décidiez de vous distancier de Poudlard par principe, voici une sélection littéraire faite du même bois que la baguette de Sureau. Des œuvres dans lesquels on retrouve des thématiques similaires: de la fantasy, du folklore, des héros qui se sentent exclus, stigmatisés ou ostracisés, le sentiment d'être un étranger à la recherche d'une famille, ou encore la nécessité d'être soi-même. Des thématiques totalement queer, en grand paradoxe avec les idées de l'autrice.

Pour les plus jeunes (9-12 ans):

Gardiens des Cités Perdues

Image: Lumen

Cette série de romans jeunesse, écrite par Shannon Messenger, a débuté en 2012. En 2024, la série, toujours en cours, en est à son onzième tome et apparaît comme un voyage initiatique sur la tolérance et l'inclusion, où le lecteur voit l'héroïne grandir, avec ses amis, au sein d'un monde magique.



La saga raconte les péripéties de Sophie Foster. Depuis toujours, elle entend les pensées des gens autour d'elle. Un matin, un étrange garçon l'aborde et lui apprend qu'elle n'est pas humaine. Elle doit rejoindre l'univers qu'elle a quitté douze ans plus tôt et découvre le monde des elfes dans une aventure pleine de rebondissements et de questions. Suite au succès conséquent de cette saga littéraire, un projet d'adaptation au cinéma de Gardiens des Cités Perdues est prévu pour 2026.

Magic Charly

La trilogie fantastique Magic Charly est écrite par l'autrice française Audrey Alwett. Dans cette histoire qui se déroule entre la Provence et la Bretagne, Charly Vernier découvre que sa grand-mère était magicienne. Mais un mystérieux voleur de mémoire, le Cavalier, l’a dépouillée de ses souvenirs et cherche à s’emparer de la source ultime de la magie. Pour la sauver, Charly n’a d’autre choix que de devenir apprenti magicien.

Derrière la façade fantastique et loufoque du monde magique de Charly, Audrey Alwett aborde des thèmes forts, tels que la mort, l’inégalité sociale ou encore les préjugés.

La quête d'Ewilan

Image: Rageot

La Quête d’Ewilan est une saga en six livres écrite par Pierre Bottero. L'histoire a également été adaptée en bande dessinée, aux éditions Glénat, et une série animée verra par ailleurs le jour.

Entre voyage interdimensionnel et épopée extraordinaire, La Quête d'Ewilan nous entraîne sur les pas d'une jeune collégienne dont les réflexions font d'elle une demoiselle étourdie, absorbée dans ses pensées. Au point qu'un jour, elle traverse sans regarder devant un camion... et atterrit dans une forêt inconnue. Un monde dans lequel Camille va développer d'étranges pouvoirs et découvrir qu'elle n'est pas n'importe qui.



A partir de 13 ans:

La Passe-Miroir

Image: Gallimard

La Passe-miroir est un cycle de romans de fantasy français en quatre volumes, écrit par la Française Christelle Dabos. Dans ses romans, elle narre les aventures d'Ophélie, une héroïne dotée du pouvoir de lire le passé des objets, tout comme de celui de se déplacer d'un endroit à l'autre à travers les miroirs et 21 arches qui constituent le monde d'Ophélie.

Récompensé et vendu à des millions d'exemplaires, La Passe-miroir aborde différentes thématiques, comme le droit à l’erreur, la mémoire ou encore l’identité. La série est comparée à une version francophone se situant mi-chemin entre Le Château dans le ciel de d’Hayao Miyazaki et À la croisée des mondes de Philip Pullman.

La Guerre du pavot

Image: Actes Sud

Récit initiatique, La Guerre du pavot interroge les lecteurs sur la cruauté et le cycle sans fin de la guerre, sur la tendance à l'autodestruction des humains. En trois volumes, cette épopée dystopique de fantasy militaire prend place dans l'immense Empire Nikara. Là vit Rin, une jeune orpheline promise à un mariage arrangé par ses parents adoptifs.

Prête à tout tenter pour y échapper, elle intègre l'académie militaire de Sinegard, chargée de former les futures élites de l'Empire. C'est ainsi qu'elle va peu à peu s'éveiller aux pouvoirs shamaniques qui sont les siens et se révéler être un brillant atout pour son pays. Ce premier roman de R. F. Kuang, autrice américaine d'origine chinoise, a été salué par la critique et détonne par son originalité.

La petite boutique des sortilèges

Avec La Petite Boutique des Sortilèges de Sarah Beth Durst, c'est la découverte d'un nouveau sous-genre de la fantasy, qu’on nomme la «cosy fantasy». Exit donc les grandes quêtes et les batailles épiques, puisque c'est un genre de roman feel-good, mettant l’accent sur un cadre réconfortant.

Image: Bragelonne

Kiela n’a jamais été à l’aise avec les gens. Heureusement, son poste à la Grande Bibliothèque d'Alyssium lui permet de vivre loin des autres, entourée des livres de sortilèges les plus précieux de l'empire. Mais quand la révolution éclate et que la bibliothèque est réduite en cendres, Kiela et son assistant, Caz, une plante magique dotée d’intelligence, sauvent les livres qu'ils peuvent et prennent la direction d'une île lointaine: celle de son enfance, un endroit où Kiela pensait ne jamais remettre les pieds.

Cette fable, faite de magie et d'un soupçon de romance, est peuplée de créatures mythiques, de roulés à la cannelle et de sortilèges. Un livre à grignoter blotti dans un plaid lors d’un jour pluvieux, un bon thé à portée de main.

Autre-monde

Image: Le Livre de Poche

L'Alliance des trois est le premier tome de la saga Autre-Monde de Maxime Chattam, qui compte huit livres. L'histoire suit Matt et Tobias, deux ados new-yorkais amis depuis l'enfance. Un jour, la ville est frappée par une tempête sans précédent. Des éclairs bleus frappent les immeubles, ne laissant des humains que leurs vêtements ou les transformant en mutants répugnants. Les deux amis parviennent à fuir sur une île, où ils rejoignent une communauté d'enfants épargnés. Dans ce monde où les adultes ont disparu, ces ados livrés à eux-mêmes vont développer des aptitudes hors normes.



Maxime Chattam est l’un des grands noms du polar français, et Autre-Monde est sa seule œuvre fantastique et pour la jeunesse, dans laquelle il a incorporé toutes les qualités de ses romans policiers. Cette saga aborde la maturité et ses bouleversements, mais aussi un message écologique, à travers cet autre monde où la nature a repris ses droits.



Sinon, il y a toujours le dernier Dicker: Joël Dicker: «On est complètement fou, je ne m’exclus pas»

Bien évidemment, rien n'empêche de (re)découvrir des classiques, tels que le Seigneur des Anneaux, À la croisée des mondes, ou encore Le Monde de Narnia.

Merci à l'équipe de la librairie Payot de Lausanne de m'avoir aidé à effectuer cette sélection.