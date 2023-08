Mark Zuckerberg mange 4000 calories de McDonald's par jour. Image: instagram/canva

Voici le régime choisi par Zuckerberg pour tabasser Musk

Le PDG de Meta a partagé le régime alimentaire qu'il suit actuellement dans le but de se préparer à un éventuel combat de boxe contre son grand rival, Elon Musk.

Plus de «Divertissement»

Mark Zuckerberg a révélé suivre un régime alimentaire très spécifique et surtout original. En effet, le PDG de Meta et Threads, concurrent de l'ancien Twitter, ne consomme pas moins 4000 calories par jour et principalement constitué de... McDonald's, rapporte le New York Post jeudi.

Son objectif? «Compenser toutes les dépenses caloriques» liées à son nouveau programme de remise en forme en vue de son combat de MMA contre Elon Musk. Sur Threads, le génie de la technologie a partagé une longue liste de ses mets préférés dans le menu du géant de la restauration rapide et attention, ça fait mal au ventre rien que de le lire.

«Tu n'es pas au McDo!»

A 39 ans, Mark Zuckerberg consomme donc «20 nuggets, un Royal Cheese, de grandes frites, un McFlurry Oreo, une tarte aux pommes, et quelques cheeseburgers supplémentaires» par jour. C'est en tout cas la réponse qu'il a donnée lorsque le compte officiel de McDonald's a posé la question aux internautes sur Threads.

Image: threads

Une liste de malbouffe si surprenante que même le combattant en MMA Mike Davis a partagé son étonnement. «Tu es dans un camp d'entrainement, pas au McDo 😂», a écrit l'athlète sur Threads. Et il ne croit pas si bien dire, puisque le PDG de Meta a également révélé à l'animateur de podcast Lex Fridman qu'il s'adonne à trois, voire quatre séances de jiu-jitsu et d'arts martiaux mixtes par semaine, en plus d'entraînements de musculation, de conditionnement physique et de mobilité.

Un combat Zuckerberg vs Musk

En juin dernier, Elon Musk a publié un tweet déclarant qu'il serait «prêt pour un combat en cage» avec Zuckerberg. Ce dernier lui a répondu: «Envoie-moi le lieu».

Zuckerberg a ensuite fièrement dévoilé une photo de son physique sculpté sur Instagram aux côtés de deux des combattants d'arts martiaux mixtes. Le géant de la tech aurait même fait construire un octogone dans son jardin dans le but de se préparer au combat face à Elon Musk.

Image: instagram

Quant au PDG de Tesla, il a été vu en train de s'entraîner avec Lex Friedman, qui a une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, ainsi qu'avec l'icône de l'UFC Georges St-Pierre. Reste donc à savoir si ce combat aura bel et bien lieu à l'instar de celui de Jake Paul, l'influenceur-boxeur, et Tommy Fury, athlète professionnel.

A propos de Jake Paul 👇 Jake Paul le méchant youtubeur-boxeur validé par Mike Tyson

(sia)

Le meilleur du Divertissement cette semaine

Hasbulla rencontre Mike Tyson et se bat avec lui

Vidéo: watson

Une IA a créé des couples de stars et leurs enfants