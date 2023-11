Message aux papas: démerdez-vous!

Cet article s’adresse aux pères. Merci de vous débrouiller SEULS quand vous dites vous vous occupez de bébé.

Si vous êtes maman, vous connaissez probablement cette situation: vous avez pouponné huit heures de suite, vous en avez plein le cul et vous avez besoin de vous changer les idées, récupérer l’usage de vos bras.

Heureusement, papa est en bas (il fait pas du chocolat) mais il vous propose de prendre le relais. Vous ne vous êtes pas fait prier. Vous lui avez passé bébé comme un gratin que vous auriez sorti du four sans gants. Vous avez désormais les mains libres et vous n’avez envie que d’une chose: vous relaxer et oublier pendant un instant que vous avez l’entière responsabilité d’un nourrisson qui va déprendre de vous les 18 prochaines années, voir plus s’il s’appelle Tanguy.

Vous vous faites couler un bain pour enfin lâcher prise. Vous avez même allumé une bougie pour vous convaincre que vous êtes au spa. Sauf qu’à peine 5 minutes après vous êtes immergée, quelqu’un a l'outrecuidance de toquer à la porte de la salle de bain. C’est papa, un peu pisseux, qui passe une tête intrusive dans votre moment wellness.

Vous entrouvrez un oeil grincheux et là vous voyez papa avec bébé dans les bras:

«Elle est où la lolette?»

Vous lui répondez plus sèchement que vous l’auriez voulu qu’elle est probablement sur la table à langer, dans son berceau ou sur sa place de jeu, bref, en tout cas pas dans le congélateur. Papa repart, vous fermez à nouveau les yeux…

«Il est où son pyjama?!»

Cette fois-ci, papa n’a pas fait l’effort de venir à pas feutrés. Il a gueulé à travers la baraque. Mais vous, vous faites semblant de ne pas l’avoir entendu, parce que ce n’est pas votre problème, car comme en athlétisme, une fois qu’on a passé le témoin, on ne peut plus revenir en arrière. Mais papa pense qu’on est dans un match de rugby.

«Il est où son pyjama?»

Sa tête est à nouveau dans l’embrasure de la porte. Le moment wellness est terminé. Vous êtes désormais tendue comme une brique.

Sous prétexte qu’on est la maman et qu’on passe le 80% du temps avec bébé, on sait mieux que lui où sont rangées ses affaires. Or, ce que papa ne comprend pas, c’est que nous aussi, la journée, on cherche la lolette, la couverture, la bavette, le porte-bébé, la vitamine D, le pyjama, le Flatulex.

Ça fait partie du jeu, tout comme se prendre un jet de caca, un jet de vomi, attraper une crampe à force de balancer bébé dans le baby-transat, le changer deux fois de suite parce qu’entre-temps il s’est fait caca dessus, avoir mal au dos, changer bébé en pensant qu’il a fait popo alors que c’était juste un pet mouillé, tout ça tout ça.

Donc les papas, merci de faire comme si on n'existait pas quand vous vous occupez de bébé. Si on est allé prendre l’air, marcher, faire du yoga, ne nous envoyez pas non plus une photo de bébé qui pleure. On ne va rien pouvoir y faire à part culpabiliser. Et si vous ne trouvez vraiment pas la lolette, donnez-lui votre petit doigt, celui-là vous devriez facilement le trouver.

