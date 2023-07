McDo sera peut-être de la partie pour votre plus grand jour. image: shutterstock

Cette chaîne de fast-food hyper prisée lance un menu spécial mariage

McDonald's propose désormais des forfaits mariage, en Indonésie.

Vous êtes fan de l'enseigne fast-food au logo rouge et jaune? Vous adorez fignoler vos after-parties à coup de Nuggets et autres Double-Cheese-Bacon-Deluxe-Buuurgeers? Vous ne jurez que pas les Sundeas caramel pour adoucir vos quatre-heures? Alors pas de doute: après avoir passé la bague au doigt de votre moitié, votre plus grande joie sera certainement d'offrir un vrai buffet McDonald's à vos convives, et de couronner votre lancer de bouquet avec le joujou en plastique d'un Happy Meal.

McDo, traiteur idéal pour le jour J? source: instagram @mcdonaldsid

Si c'est le cas, bonne nouvelle: la chaîne de restauration rapide a décidé d'assouvir votre plus grand fantasme! Un forfait d'une centaine de mets vous permettra de dresser un buffet digne du mariage d'une Carrie Bradshaw, en version – beaucoup, beaucoup – plus abordable, évidemment.

Par contre, mauvaise nouvelle pour les Suisses séduits par une cérémonie en rouge et jaune: ils devront encore patienter avant de se voir offrir ce service traiteur très spécial, puisqu'il n'est accessible, pour l'heure, que dans les McDo indonésiens.

L'idée? Permettre aux heureux jeunes mariés de réaliser de petites économies d'échelle: le forfait comprend, par exemple, 100 burgers au poulet, combinés à 100 packs de nuggets, le tout pour un peu plus de 233 dollars (environ 209 francs).

«La chaîne vend généralement ses hamburgers au poulet pour 19 500 roupies indonésiennes chacun (1,30 dollars) et un paquet de quatre pépites pour 26 000 roupies indonésiennes (1,73 dollars). La commande du paquet au lieu des articles individuellement offre aux clients une remise d'environ 70 dollars.» source: businessinsider

Cependant, comme le précise le média Business Insider, il n'est toujours pas possible de se dire «oui» sous l'oeil bienveillant de Ronald, en prenant un établissement de la chaîne comme «chapelle» de mariage. Si c'est votre rêve ultime, sachez que seuls les restaurants de Hong Kong proposent d'y faire la noce (littéralement).

