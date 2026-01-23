La série suit deux agents du FBI qui traquent un virus ne tuant que des gens très beaux. Image: FX

Cette série gore torpille notre obsession pour le corps parfait

Après Monstre: L'Histoire d'Ed Gein, Ryan Murphy retourne à l'horreur avec The Beauty, une série qui torpille notre obsession pour la perfection physique.

Le monde de la mode est un univers cruel et impitoyable, comme nous l'ont bien appris les 39 saisons de Top Models. Mais ce n'est pas au soap opéra préféré de votre maman que nous allons nous intéresser ici, mais bien de la nouvelle série de Ryan Murphy, intitulée The Beauty.

C'est une nouvelle cuvée pour le showrunner prolifique qui avait débarqué sur la même plateforme il y a encore quelques mois avec sa catastrophique série All's fair, assassinée autant par le public que par la critique. Ce désastre ne l'a pas empêché de signer pour une seconde saison et de revenir aujourd'hui avec son nouveau bébé, adaptée de la bande dessinée éponyme de Jeremy Haun et Jason A.

Située entre Paris, Venise, Rome et New York, The Beauty explore ce qui se produit lorsque l’obsession du corps parfait bascule dans l’horreur. Tout part d’un traitement révolutionnaire mis au point par un milliardaire incarné par Ashton Kutcher, qui permet à quiconque s’injecte le produit de modifier sa génétique pour devenir extrêmement attirant, se transformant en une sorte d’Apollon, au prix d’une métamorphose douloureuse.

Seul bémol: le produit miracle commence à faire des ravages en raison d’effets secondaires indésirables. Il rend notamment ses usagers extrêmement agressifs, avant de les conduire à une mort brutale. Cerise sur le gâteau, le mal se transmet par les fluides corporels, comme une MST, menaçant de se transformer en épidémie. Face à l’accumulation des décès, les agents du FBI Cooper Madsen (Evan Peters) et Jordan Bennett (Rebecca Hall) sont chargés de mener l’enquête.

Body-horror

L’idée d’un produit capable de vous transformer en meilleure version de vous-même n’est pas nouvelle. C’était déjà le postulat du film The Substance de Coralie Fargeat, qui avait fait sensation en 2024. Un long-métrage qui a très vraisemblablement servi de schéma pour les auteurs de la série, puisque, au-delà de reprendre ce concept, The Beauty multiplie les séquences gore flirtant avec le grotesque: craquements d’os qui se disloquent, excès de fluides visqueux et explosions d’hémoglobine. Sous le vernis du glamour, c’est une bonne dose de crasse qui vous attend.

Les créateurs de la série disent avoir été inspirés par la tendance de l’Ozempic, ce médicament avant tout destiné aux personnes diabétiques a vu son usage être détourné pour perdre du poids très rapidement.

Quant à la thématique de la beauté et de ses dérives, Ryan Murphy, était à l'avant-garde, puisque celui-ci s'est fait connaître avec Nip/Tuck (2003-2010), l’une de ses premières séries phares, qui narrait le quotidien de deux chirurgiens esthétiques à Miami qui répondaient aux standards de beautés à coup de bistouri.

Ashton Kutcher prend un malin plaisir à cabotiner dans son rôle de magnat richissime responsable de tout ce foutoir. Fx

Chez Ryan Murphy, l’horreur est un terrain familier. Ce faiseur de succès a donné naissance à des séries comme American Horror Story (2011), l’anthologie Monstre (2022) ou encore Grotesquerie (2024). Ouvertement gay, il est également à l’origine de séries queer marquantes, à commencer par l’excellente Pose (2018-2021), dans laquelle il explorait l’épidémie de sida au sein de la communauté gay new-yorkaise des années 1980. On retrouve ainsi dans The Beauty toutes les thématiques qui lui sont chères, quitte à manger à tous les râteliers.

Dans sa série, celui-ci mêle horreur, polar et critique sociétale dans une explosion de sexe et de gore parfois fun, mais souvent indigeste. Chez Ryan Murphy, rien ne se fait dans la subtilité et cette nouvelle série est là pour nous le rappeler.

C'est beau mais c'est bête

Avec ses décors fabuleux, ses yachts, ses mannequins et une photographie léchée, digne d’une publicité pour parfum, The Beauty parvient à tenir en haleine malgré la vacuité de son discours et des personnages stéréotypés jusqu’à la moelle. La série peut néanmoins compter sur un casting alléchant, réunissant Bella Hadid, Ashton Kutcher, Evan Peters, Rebecca Hall, Anthony Ramos, Lux Pascal (la sœur de Pedro Pascal), Isabella Rossellini, Vincent D’Onofrio ou encore la chanteuse Meghan Trainor.

Si elle avait beaucoup à dénoncer, la série de Ryan Murphy se prend pour plus intelligente qu’elle ne l’est en multipliant les intrigues au point d'en devenir absurde. Ce qui n’empêche pas l'ensemble d’être traversé par de vrais moments de cinéma, mais ponctué de séquences qui mettent les compteurs de la «gênance» dans le rouge.

À commencer par le prologue du premier épisode, qui met en scène Bella Hadid dans le rôle d’un mannequin en plein défilé parisien, bientôt en proie aux effets secondaires du produit, se transformant en monstre de violence. La séquence bascule alors dans une scène d’action et de poursuite à moto à travers Paris, digne des pires productions de Luc Besson. Attention spoiler: si vous espériez voir le mannequin le plus célèbre du monde embrasser une véritable carrière d’actrice, vous ne la verrez à l’écran que cinq minutes, montre en main.

Bella Hadid, dans une séquence explosive. Image: FX

The Beauty est donc une série foutraque, que l’on regarde avec une certaine joie malveillante. Il y a, en effet, quelque chose de jouissif à voir ces personnages parfaits payer le prix de leur narcissisme et de leur orgueil, dans un véritable festival d’hémoglobine et de monstruosités. À une époque qui n’a sans doute jamais été aussi superficielle, cette satire un peu bête et méchante trouve finalement toute sa place, à condition de faire partie d’un public averti qui n'a pas peur du ridicule.