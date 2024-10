Ce McDo n'aurait pas dû laisser Trump servir ses clients

Donald Trump et Kamala Harris n'ont plus que deux semaines pour convaincre

«Sans Trump au pouvoir, les migrants vont continuer de violer et tuer»

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)

Tim Walz, le candidat démocrate au poste de vice-président, a profité de cet événement pour se moquer à son tour de Donald Trump: «Je vous garantis que les cinq minutes pendant lesquelles ce type s'est tenu à côté de la friteuse ont été la chose la plus dure qu'il ait faite dans sa vie», a-t-il déclaré lors d'une apparition dans l'Etat très disputé lui aussi du Wisconsin.

McDonald's a souligné qu'il ne prenait généralement pas position dans les campagnes électorales - et a autorisé l'action à la demande de l'équipe de Donald Trump, car «nos portes sont ouvertes à tous» ont-ils justifié. Sauf que l'endroit a tout de même été privatisé pour l'occasion et que seuls des clients triés par l'équipe électorale du candidat ont pu passer commande.

«Il y avait une sorte de bave orange sur mes frites. Le vieux type confus qui nous servait à la fenêtre balbutiait quelque chose et refusait de nous rendre la monnaie»

Et bien sûr, les frites ne sont pas véganes.

«Vire le vieil homme puant à la friteuse. L'employé semblait extrêmement haineux et confus, comme s'il ne savait même pas vraiment où il était. Je crois que j'ai senti une odeur de merde»

Trump a joué les serveurs au McDo et les réseaux se sont régalés

Ce McDonald's n'a rien de plus ou de moins que les autres McDo du monde. Il se situe juste à Feasterville, en Pennsylvanie, Etat éminemment important pour les élections, car il fait partie des sept Etats swing, c'est-à-dire que le choix des électeurs est incertain. Donald Trump est donc venu y faire sa pub ce qui a fortement déplu à bon nombre d'amateurs de burgers.

Plus de «Divertissement»

Après l'apparition de Donald Trump dans une filiale de McDonald's, celle-ci est inondée de «fausses évaluations». Et elles sont plutôt créatives.

Les plus lus

17 déguisements aussi cultes que ringards pour Halloween

Halloween approche, et avec cette période symbolique de l'année, son lot de stress. Non, on n'a pas tous le temps de se bricoler un costume 5 étoiles pour briller le 31 octobre. Voici quelques idées de déguisement à mettre sous le label «vite fait, mal fait, mais fait le taff quand même».

Nous sommes fin octobre et la fièvre des déguisements a repris. Même ceux qui ne sont pas fans d'Halloween aimeraient savoir quels sont les costumes les plus trendy cette année. Un certain nombre d'internautes se demandent également comment acheter ou confectionner un déguisement à moindre coût.