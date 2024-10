Les images sont si étranges qu'elles ont l'air d'avoir été fabriquées à l'aide d'une intelligence artificielle: Donald Trump servant des frites dans un McDonald's, le 20 octobre 2024. Getty Images North America

MAGAdonald's

Trump a joué les serveurs au McDo et les réseaux se sont régalés

Pour tacler son adversaire démocrate Kamala Harris, l'ancien président républicain s'est improvisé serveur dans un McDonald's de Pennsylvanie, privatisé pour l'occasion. Les images, aussi iconiques qu'étranges, n'ont pas manqué de régaler les réseaux sociaux.

C'est ce qui s'appelle un coup médiatique. Presque aussi efficace qu'un BigMac dégoulinant de gras. Ce dimanche, sous les yeux d'une marée de journalistes, de partisans et de curieux, Donald Trump a retroussé ses manches, enfilé son tablier et appris à tremper des paniers de frites, saler et empaqueter le tout dans les petits cartons rouges iconiques. Sans oublier de les servir dans la foulée au drive-in à une poignée de clients tantôt stupéfaits, tantôt extatiques.

Une expérience inédite pour le milliardaire adepte reconnu de fast-food et germophobe notoire (il a souvent affirmé faire plus confiance aux grandes chaînes qu'aux petits restaurants, car elles ont une réputation à maintenir).

Il faut admettre que le costume lui va comme un gant. Getty Images North America

«En fait, cela demande une grande expertise pour le faire correctement et rapidement», s'est étonné l'apprenti cuisinier et candidat à la présidentielle, après avoir découvert qu'il n'avait pas à toucher les frites avec les doigts.

Evidemment, les images de Trump en tablier, manipulant frites et sacs de nourriture à l'emporter avec précaution, ont provoqué un tsunami de mèmes et de réactions sur les réseaux sociaux. Qu'elles soient hilares, moqueuses, désabusées, ravies ou agacées. Les internautes n'en ont pas raté une. «Il a l'air très serein», s'étonne une utilisatrice. «Je ne suis pas sûre qu'il ait envie d'être président du tout.»

Manifestement, le promoteur immobilier était très à l'aise au moment de manipuler la cuillère à frites. Keystone

«Quand vous réalisez que retourner des hamburgers chez McDonald's n'était pas le pire travail que vous auriez pu avoir en 2024» Une utilisatrice, sur X.

«Il bosse plus dur ici qu'il ne l'a jamais fait en tant que président» Une autre, sur X.

L'ancien président, connu et reconnu pour son amour des Big Mac et des sandwichs Filet-o-Fish, est obsédé depuis des semaines par le job d'été qu'aurait occupé sa rivale Kamala Harris chez McDonald's quand elle était à l'université. Un «mensonge», selon lui, sans qu'il ne fournisse jamais la moindre preuve.

«J'ai maintenant travaillé 15 minutes de plus que Kamala» Donald Trump ce dimanche, penché par la fenêtre, toujours vêtu de son tablier.

Une chose est sûre: l'habile mélange entre malbouffe et politique, associé à l'humour piquant d'Internet, a permis de provoquer un moment viral qui risque de se prolonger bien plus longtemps qu'un évènement de campagne.