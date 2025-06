Jamie Mizrahi travaille avec des personnalités comme Riley Keough, Jeremy Allen White et, surtout, Jennifer Lawrence, dont elle a complètement repensé le style. getty/watson

La styliste de Meghan livre ses conseils pour ne plus vous planter

Elle a habillé Meghan Markle, Jennifer Lawrence, Jeremy White Allen ou encore Adele: la styliste et bonne copine des célébrités, Jamie Mizrahi, a confié au Daily Telegraph quelques secrets pour rester chic en toutes circonstances, sans pour autant claquer 100 000 balles dans une nouvelle garde-robe.

Plus de «Divertissement»

Elle est si efficace que la grande Meghan Markle aurait fait appel à elle pour se transformer en princesse britannique un peu gnagnan, en reine du quite luxury.

Elle, c'est Jamie Mizrahi, créatrice et styliste de grand talent qui réside dans la même enclave de la riviera californienne d'ultrariches que le duc et la duchesse de Sussex, Montecito. Après avoir été un temps directrice artistique de Juicy Couture (oui, les fameux trainings en éponge de Paris Hilton), elle s'est reconvertie dans le stylisme de célébrités. On lui doit notamment d'avoir totalement repensé l'image de marque de Jennifer Lawrence, en 2023.

Au fond, si on ne devait citer qu'un défaut à Jamie Mizrahi, c'est qu'elle refuse obstinément de prononcer le nom de Meghan Markle en interview. Rien. Nada. Pas l'ombre d'une anecdote au sujet de la duchesse. Ce n'est peut-être pas pour rien que les célébrités la considèrent davantage comme «une amie plutôt que comme une employée», glisse le média bien renseigné Puck News.

«Jamie Mizrahi était en route pour Paris lorsque je lui ai envoyé un message au sujet de Meghan Markle. Elle n'a pas répondu. Good girl» Puck News, dans un article de février 2024

Si elle est de nature discrète, la spécialiste du style a toutefois accepté de jouer les Cristina Cordula pour le Daily Telegraph.

La styliste Jamie Mizrahi, ici lors d'un gala en 2024, est réputée pour sa discrétion. Getty Images North America

Des conseils valables y compris pour nous, manants guère habitués à fouler les tapis rouges. Premier conseil? Créer un moodboard d'inspiration. Et ouvrir les yeux.

«Observez les personnes que vous admirez et réfléchissez à des façons d'intégrer leur style à votre propre garde-robe. Si vous examinez attentivement ce que vous avez, vous constaterez probablement qu'il n'est pas nécessaire d'acheter une nouvelle garde-robe pour y parvenir» Jamie Mizrahi, au Telegraph

Jamie Mizrahi évoque parmi ses sources d'inspiration Jackie Kennedy et sa fille Carolyn Bessette Kennedy, entre autres icônes du «quite luxury» - l'art de se fringuer uniquement avec du gris et du beige.

Second conseil de l'experte? Investir dans des pièces classiques, intemporelles et de bonne qualité. Des vêtements polyvalents et que l'on peut aisément mixer les uns avec les autres. Sur sa liste:

Un blazer noir «parfait»

Une robe nuisette noire

Un t-shirt blanc

Un t-shirt noir

Un jean

Un pantalon noir

Un trench-coat

Une chemise

Et si Madame collabore avec Louis Vuitton ou la maison Sciaparelli, elle cite également parmi ses préférées quelques marques autrement plus abordables: Uniqlo, Gap, Cos, ou encore la marque de chaussures californienne Tom's.

Le dressing de Meghan dans sa dernière série Netflix est à l'image des principes de Jamie Mizrahi. netflix

Dernière règle, et non des moindres ? Porter des vêtements «qui vous mettent en valeur» et dans lesquels «vous vous sentez à l'aise», rappelle Jamie Mizrahi. «Et je pense qu'à l'heure actuelle, compte tenu de la situation mondiale et du rythme effréné de la vie, nous recherchons avant tout la simplicité et le confort, tout en restant chic.»

Un peu de simplicité dans ce monde de brutes. On comprend mieux pourquoi tout le monde veut être l'ami de Jamie Mizrahi.