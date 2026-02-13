Meghan ne se serait pas contentée d'inviter le fils Beckham et sa femme, Nicola Peltz, à venir dîner dans son manoir de Montecito, en Californie. getty/watson

Meghan Markle mijote un nouveau coup avec le fils des Beckham

Selon les éternelles et mystérieuses «sources» soi-disant proches de la duchesse de Sussex, Meghan jouerait activement les intermédiaires entre le fils rebelle de la famille Beckham, Brooklyn, et sa copine de longue date, la star de la télévision Oprah Winfrey.

Décidément, Meghan Markle est une duchesse tout terrain. Non contente de mener déjà une campagne marketing agressive pour sa marque lifestyle As Ever, à l'occasion de la Saint-Valentin, l'ex-princesse et businesswoman s'est également trouvé un petit boulot... d'entremetteuse.

Selon le tabloïd RadarOnline, en effet, Meghan s'attèlerait à organiser une interview entre Brooklyn Beckham et Oprah Winfrey.

A moins d'avoir vécu dans une grotte ces six dernières semaines, vous n'avez pas pu passer à côté du pétage de plombs ô combien public du fils aîné de David et Victoria Beckham, sous forme d'un communiqué assassin de six pages publié sur son compte Instagram, arguant que toute réconciliation était impossible.

Un clash familial aux doux relents du «Megxit», surnom du départ très médiatisé d'Harry et Meghan de la monarchie britannique, en 2020.

Manifestement, la principale concernée a été très touchée face aux similarités entre la rébellion du nepo baby de 26 ans et la sienne: «Meghan comprend parfaitement ce que vit Brooklyn», indique ainsi une source proche du dossier. «Elle est convaincue que Brooklyn a été dépeint sous un jour injuste, tout comme elle et Harry l'ont ressenti lorsque leurs tensions familiales ont été rendues publiques.»

«Meghan se souvient à quel point on peut se sentir isolé lorsque ses motivations sont remises en question et que sa personne est passée au crible dans les gros titres et les sections de commentaires» Ladite source proche du dossier de RadarOnline

«Elle sait par expérience combien il est destructeur d'être vilipendé simplement pour avoir exprimé sa vérité. Cette expérience l'a rendue instinctivement protectrice de Brooklyn», poursuit l'informateur anonyme.

Il a déjà été révélé par plusieurs médias qu'au printemps dernier, Meghan et le prince Harry avaient convié le fils aîné des Beckham, ainsi que sa femme, l'actrice et mannequin Nicola Peltz, à une réunion privée à leur domicile de Montecito (un dîner d'ores et déjà baptisé par la presse britannique, non sans ironie, de «Sommet des Victimes»).

«Dès qu’elle a constaté la rapidité avec laquelle la situation dégénérait, Meghan a pris contact avec Brooklyn» La source

N'y voyez là toutefois aucun calcul ni malveillance, se hâte de préciser l'initié dans RadarOnline. Il s'agissait seulement pour Meghan de s'assurer de la «santé mentale» et du «bien-être» du pauvre Brooklyn.

Après quelques bons conseils prodigués sur la manière de se «déconnecter», elle l'aurait également conseillé sur la bonne attitude à adopter «s’il décidait de s’exprimer davantage». Par exemple, à l'occasion d'un «entretien structuré et approfondi» qui lui permettrait de «reprendre le contrôle du récit».

Tiens tiens... Voilà qui nous rappelle quelqu'un, non?

Cette interview restera gravée dans les annales l'histoire royale et télévisuelle.

Et pour mener à bien cet entretien, nulle ne semble plus désignée qu'Oprah Winfrey, la papesse de la télévision américaine, déjà aux manettes de l'entretien explosif des Sussex en 2021. C'est du moins l'idée de la duchesse de Sussex, qui aurait confié à Brooklyn Beckham rebelle que, «d’après son expérience, Oprah crée un environnement où les gens se sentent protégés plutôt qu’exposés».

«Elle l'a rassuré en lui disant qu'Oprah ne cherchait pas à piéger qui que ce soit; elle s'intéresse au contexte et à l'humanité. Meghan pense que si Brooklyn doit se confier, ce devrait être à une personne qu'elle considère à la fois crédible et compatissante.»

«D’après Meghan, Oprah possède l’influence et le talent nécessaires pour contribuer à modifier la perception du public» La conclusion de la source, avec sagesse

Si ces murmures relèvent pour l'instant de la pure et simple spéculation, une chose est sûre: un entretien de ce genre ne manquera pas d'avoir un impact médiatique aussi puissant que la missive assassine du jeune Britannique. Ses allégations continuent non seulement de faire l'objet d'articles dans la presse, mais également d'innombrables mèmes savoureux sur les réseaux sociaux.

Décidément, Victoria et David Beckham ne sont pas au bout de leurs peines.

