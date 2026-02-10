Vidéo: watson

«Tu t'en bats les couilles»: Il est en roue libre

Passé par la France pour promouvoir son film Marty Supreme, l'acteur franco-américain emballe les réseaux sociaux par ses sorties sans filtre sur les différents plateaux.

Timothée Chalamet aime la France, et la France le lui rend bien. L’acteur de 30 ans était récemment l’invité des principaux médias parisiens pour assurer la promotion de Marty Supreme, un film qu’il a produit et dans lequel il tient le rôle principal. Dans ce nouveau long-métrage réalisé par Josh Safdie, il incarne Marty Mauser, un jeune homme à l'ambition dévorante et prêt à tout pour réaliser ses rêves.

L’acteur américain, dont le père est français, n’a jamais caché ses origines et s’en montre même plutôt fier. Il s’exprime d’ailleurs dans un français quasi parfait, se revendique fervent supporter de l'AS Saint-Étienne, et rêve de tourner pour Jacques Audiard, Un prophète figurant parmi ses films préférés.

L’acteur franco-américain était invité sur le plateau de Quotidien sur TMC où il a partagé, avec humour, être moqué pour son accent avec lequel il jongle entre les deux langues.

«J’ai honte maintenant de parler en anglais quand je parle français parce que j’ai vu quelques vidéos [...] qui se moquent de moi en disant “ouais c’est cringe quand il parle en anglais, quand il parle en français" alors maintenant, quand je parle, j’imagine déjà le TikTok qui se moque de moi.»

C’est donc dans un français désormais pleinement maîtrisé, mais pas toujours châtié, que l’acteur s’exprime. Invité du 20h de TF1 dimanche soir, sur le plateau d’Anne-Claire Coudray, Timothée Chalamet s’est fait remarquer par sa spontanéité, quitte à ne pas mâcher ses mots:

«Crois en toi, rêve en grand et tu t'en bats les couilles de ce que les gens pensent de toi…» Timothée Chalamet

Si ces déclarations ont été jugées trop crues par une partie plus prude du public, la majorité des internautes y ont vu des propos fidèles à l’image de Timothée Chalamet: celle d’un acteur libre, assumé et sans langue de bois, déterminé à suivre sa propre voie.

Fan de foot

Les téléspectateurs ont également vu l’acteur franco-américain Timothée Chalamet revêtir la dernière tunique verte du club AS Saint-Étienne qui lui a été offerte en primeur. Un cadeau qui a visiblement touché l'acteur. Le fait d'être fan de cette équipe de football est souvent évoqué lorsqu'il se fait interviewer dans l'Hexagone, et la star hollywoodienne en parle toujours avec plaisir.

Cette fidélité amusante repose sur une histoire personnelle bien réelle. Enfant, il passait régulièrement ses vacances dans la Loire, dans la famille de son père, tissant au fil des années un lien intime avec la région et le club des Verts de Saint-Etienne.

Sur les ondes de France Inter, l'acteur est revenu sur cet amour du ballon rond et de cette équipe si surprenante, la majorité des people affichant en général un soutien au PSG ou à l’OM.

«J’adore l’équipe, le peuple vert, le bordel avec les supporters» Timothée Chalamet

Celui-ci explique particulièrement apprécier ce club pour son authenticité et ses origines. «Ce club a une histoire, une culture», a-t-il expliqué au micro du journaliste Benjamin Duhamel, avant de comparer Saint-Étienne à la ville de Détroit, une ville ouvrière, populaire et fière de son identité.

«French cinema»

Dans cette même émission 8h20: le grand entretien, Timothée parle évidemment de cinéma et révèle ses références. Il y a en France un réalisateur pour lequel il rêverait de jouer.

«Il est énorme. Un Prophète est l’un de mes films préférés. J’adorerais tourner avec lui. Si je fais un film français un jour, j’aimerais vraiment que ça cartonne» Timothée Chalamet

Pour la suite, l’acteur dit prendre son temps. Favori pour les Oscars après son sacre aux Golden Globes, son rêve de grandeur semble désormais à portée de main. En attendant, on ne peut que souhaiter à Timothée Chalamet de conserver cette simplicité, malgré tant d'ambition.