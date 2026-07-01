La liste (très) officielle des trucs à faire chez soi tant qu'il fait frais

Ouf, l’apocalypse thermique est en pause! Un bon coup de tonnerre plus tard, le thermomètre redevient enfin humain. C’est le moment idéal pour accomplir toutes ces corvées cruciales qu’on avait lâchement abandonnées sous 35 degrés.

Plus de «Divertissement»

Après le gros orage du jour, nous avons à nouveau le temps de respirer un peu plus profondément et de nous consacrer à des choses qui ont été laissées de côté pendant les récents jours de canicule.



Si vous ne savez plus quoi faire ce soir (et avec beaucoup de chance, demain aussi) alors que la température est tout à fait supportable, voici un peu d'aide de la part de la rédaction de watson.

Voici donc les choses que nous devons faire aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard:

Nettoyer le ventilateur

Finir le chocolat de Pâques

Faire l'amour

Image: Maskot

Tester si le four fonctionne encore

Laver les affaires de piscine (et utiliser le sèche-linge juste après)

Aérer

Aérer

Aérer

Aérer

Allumer la Playstation sans que personne ne rouspète

Sauter dans le salon quand il y a un goal

Gratter la fiente d'oiseau et les moustiques morts sur la voiture

Sortir enfin le chien pour une très, très, très, très longue promenade

Enfin une grroooooosse promenade, hourra! Image: reddit

Regarder si les climatiseurs sont déjà soldés quelque part

Ranger le bordel (des autres) à la maison

Passer l'aspirateur et nettoyer les WC (ou peut-être pas)

Dormir une nuit complète – avec la couverture

Faire des squats et du yoga

Muscler ses bras pour pouvoir continuer à «s'éventer» demain

Aller chez le coiffeur et se faire tondre les cheveux ultra-courts

Ou la barbe. Image: imgur

Prendre rendez-vous pour enfin enlever au laser ce tatouage moche qui date de 1999

Pour demain, éventuellement: savourer la vue de ses collègues de travail portant des chaussures fermées

Consommer des boissons chaudes sans passer pour un psychopathe

Proposer un massage aux pieds à son chéri ou sa chérie

Se plaindre de la sensation de frais

Et maintenant: continuez la liste! Il ne fait pas encore trop chaud pour ça…

(sim)