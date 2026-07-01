La liste (très) officielle des trucs à faire chez soi tant qu'il fait frais
Ouf, l’apocalypse thermique est en pause! Un bon coup de tonnerre plus tard, le thermomètre redevient enfin humain. C’est le moment idéal pour accomplir toutes ces corvées cruciales qu’on avait lâchement abandonnées sous 35 degrés.
Après le gros orage du jour, nous avons à nouveau le temps de respirer un peu plus profondément et de nous consacrer à des choses qui ont été laissées de côté pendant les récents jours de canicule.
Si vous ne savez plus quoi faire ce soir (et avec beaucoup de chance, demain aussi) alors que la température est tout à fait supportable, voici un peu d'aide de la part de la rédaction de watson.
Voici donc les choses que nous devons faire aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard:
- Nettoyer le ventilateur
- Finir le chocolat de Pâques
- Faire l'amour
- Tester si le four fonctionne encore
- Laver les affaires de piscine (et utiliser le sèche-linge juste après)
- Aérer
- Aérer
- Aérer
- Aérer
- Allumer la Playstation sans que personne ne rouspète
- Sauter dans le salon quand il y a un goal
- Gratter la fiente d'oiseau et les moustiques morts sur la voiture
- Sortir enfin le chien pour une très, très, très, très longue promenade
- Regarder si les climatiseurs sont déjà soldés quelque part
- Ranger le bordel (des autres) à la maison
- Passer l'aspirateur et nettoyer les WC (ou peut-être pas)
- Dormir une nuit complète – avec la couverture
- Faire des squats et du yoga
- Muscler ses bras pour pouvoir continuer à «s'éventer» demain
- Aller chez le coiffeur et se faire tondre les cheveux ultra-courts
- Prendre rendez-vous pour enfin enlever au laser ce tatouage moche qui date de 1999
- Pour demain, éventuellement: savourer la vue de ses collègues de travail portant des chaussures fermées
- Consommer des boissons chaudes sans passer pour un psychopathe
- Proposer un massage aux pieds à son chéri ou sa chérie
- Se plaindre de la sensation de frais
Et maintenant: continuez la liste! Il ne fait pas encore trop chaud pour ça…
(sim)
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