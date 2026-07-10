La canicule vous fait fondre? Vous n'êtes pas seul

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Pas facile de faire quoi que ce soit sans transpirer en ce moment. Les températures grimpent jusqu'à 32 degrés (sensation 8000 degrés) et il faut l'admettre, c'est assez récurant.

Nos pensées vont à toutes les personnes vivant dans des appartements mansardés...Une petite consolation: Au-dessus d'une certaine température, des objets du quotidien changent d'état, se métamorphosent.

Ceci n'est pas de l'art.

Par contre, ceci est de l'art.

Bougie vs chaleur.

Devant vos yeux ébahis... un hibou qui fond.

C'est ce qu'on appelle la persévérance.

Ce Marine a manifesté jusqu'à ce que ses chaussures fondent.

Au moins, le gars au-dessus n'est pas seul avec ses chaussures fondues.

C'est de cette façon que le ketchup est fabriqué... en faisant fondre une tomate.👍

Ne brisez pas nos rêves, on sait.

Vous sachiez...

Vous savez désormais à quoi ressemble une éponge qui fond.

Mettez-le vite au frigo!

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Un article bouffe pour ceux qui en ont marre de voir des trucs fondre:

Il s'est ouvert comme s'il avait besoin de respirer.

Espérons qu'Halloween ne sera pas trop chaud.

Ce hamster non plus ne supporte pas la chaleur.

Ce que vous voyez sur cette image étaient autrefois les jantes d'une voiture.

Nous au bureau, dès que la climatisation s'éteint.

Pour ceux qui ont la chance d'avoir de la cilm. Bild: imgur

Cet(te) artiste a utilisé la chaleur pour créer ce tableau.

Ne laissez jamais vos chiens dans la voiture, ils pourraient fondre!

Plus sérieusement, ne laissez pas vos chiens fondre dans une voiture en plein soleil...

... Parce que même à l'intérieur, ils souffrent de la chaleur.

De l'art ou le cauchemar de tout enfant?

Oh no!

La lampe est en mode: «JPP de cette chaleur»

Et comme vous avez si bien tenu jusqu'à la fin de cet article, voici une glace, c'est cadeau!

(smi)

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Les glaciers aussi fondent: la vidéo impressionnante d'un glacier qui s'abat sur des touristes