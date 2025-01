Cinq tendances domineront la mode en 2025, selon Zalando. Image: zalando/shutterstock

On sait ce que vous porterez cette année (et c'est pas fou)

Zalando a révélé les cinq tendances qui façonneront l'année 2025 basée sur une analyse de ses clients et d'avis d'experts. Préparez-vous à adopter (ou pas) ces incontournables.

L'entreprise a dévoilé son Trend Forecast 2025, une exploration des futures tendances mode basée sur l’analyse de ses 50 millions de clients européens. Voici un bref tour d’horizon des cinq courants qui devraient envahir vos dressings.

Escapist Havens, retour de la fantaisie victorienne

Parce que le chaos du monde moderne appelle au rêve, la Gen Z se tourne vers des inspirations «Regencycore» et gothiques pour une évasion stylistique. Corsets (+80%), broderies et collier de perles Vivienne Westwood sont au menu, le tout évoquant un univers aussi réconfortant que Netflix un dimanche soir.

Image: zalando

Au cas où vous en doutiez, sachez que la recherche du terme Regencycore a augmenté de 156% sur le site de la boutique en ligne. Si vous n’avez pas encore un corset dans votre garde-robe, il est encore temps de mettre la main dessus.

Power Dressing, la revanche du costume

Fini l’esthétique «clean girl» et l'art du boring, place au power dressing. Blazers croisés (+86%), mocassins (+47%) et pantalons à fines rayures dessinent des silhouettes qui hurlent au «contrôle» dans un monde incertain.

Le tailoring c'est un peu la manière ultime de dire «J’ai ma vie en main – ou presque» sans avoir à le verbaliser. La preuve? La recherche des costumes classiques a bondi de 68% cette année.

Image: zalando

Playful Proportions, ou l'audace

Autre macro trend de 2025: The Supreme Self, où être le personnage principal n’a jamais été aussi littéral. Silhouettes oversize, couleurs à gogo, épaulettes exagérées et tailles basses (+70%) prédominent. Une veste en cuir ajustée ou un crop top peuvent suffire à créer cette esthétique qui montre votre singularité, sans être criard.

Image: zalando

Côté chiffres, les recherches d’ourlets à bulle ont explosé de 60%. Les excès en volume n’ont jamais été aussi stylés.

Sheer Confidence, la transparence assumée

Moins de tissu, plus d’impact. Cette tendance, qui entre dans la catégorie Supreme Self selon Zalando, joue sur les transparences, notamment avec des brassières visibles sous des blazers oversize, des jupes en dentelle ou encore des crop tops adoptés par tous les genres. La sensualité est donc sans limite.

Image: zalando

En effet, les recherches de lingerie en dentelle ont grimpé de 140%, tandis que celles pour Ludovic de Saint Sernin, designer spécialiste de l’épure sensuelle, ont bondi de 5 110% sur la boutique en ligne. Oui, vous avez bien lu.

Modern Heritage, le preppy revisitée

Fini le preppy trop sage, il devient ludique, se mélange avec du streetwear et fait un clin d’œil au passé tout en s’ancrant dans le présent. Cardigans excentriques (+318%), polos rugby (+146%) et pulls de cricket ou casquettes «vintage» sont les nouveaux indispensables du dressing des plus jeunes.

Pourquoi c’est important? La Gen Z réinvente les codes bourgeois avec un sens aigu de l’identité et de la communauté. Sacrée Gen Z.