Emrata était à Paris pour la Fashion Week, collection printemps-été 2025. getty

Emily Ratajkwoski est venue avec un +1 inattendu à la Fashion Week

Le mannequin portait, non pas un sac à main, mais son fils Sylvester lors du défilé Loewe à la Fashion Week de Paris.

Plus de «Divertissement»

Sylvester n'a que 3 ans et pourtant, il est déjà au premier rang des défilés de la semaine de la mode. Nepo baby? Pour le moment, oui. Sylvester est le fils d'Emily Ratajkowski et de Sebastian Bear-McClard dont elle est divorcée. Le producteur de cinéma s'était fait «cancel» après des accusations d'agressions sexuelles sur mineures.

Sylvester vit avec sa mère à temps plein et c'est donc tout naturellement qu'il l'a accompagnée à son travail. Sauf que le boulot d'Emrata est un peu plus fun que celui des gens normaux. La star était au défilé Loewe qui présentait sa collection printemps-été 2025. Le show s'est déroulé au Château de Vincennes à Paris ce vendredi 27 septembre.

Emily Ratajkowski au Château de Vincennes avec son fils Sylvester. Image: getty

Emmener son enfant à un défilé de mode est devenu banal dans le monde des stars. L'une des premières personnalités publiques à le faire fut Kim Kardashian en 2014, puis Victoria et David Beckham avec leur tribu de quatre enfants, Joe Jonas et sa fille, ou encore Alec et Hilaria Baldwin qui ont peut-être battu le record en emmenant leur nourrisson de 3 mois à un défilé en 2015.

L'Américaine de 33 ans n'a pas marché sur le catwalk, mais elle faisait partie des invitées de marque tout comme l'acteur Jeff Goldblum (actuellement à l'affiche de la série Netflix Kaos), l'actrice Taylor Russel, Daniel Craig, visage de Loewe Homme, l'influenceuse mode Baifern Pimchanok ou encore le mannequin Karlie Kloss.

Taylor Russel au défilé Loewe à Paris le 27 septembre. instagram loewe

Sylvester s'est prêté au jeu des photographes en mettant les lunettes de soleil de sa mère et en portant son sac à main. Un vrai modèle en herbe.

Le fils d'Emily Ratajkowski portait un T-shirt Loewe trop grand. La maison de luxe ne fait pas de vêtements pour enfants. Du moins, pas encore. instagram emrata

La marque espagnole cartonne actuellement. A chaque collection, plusieurs pièces deviennent des it, notamment les sacs comme le sac en rafia, mais aussi des vêtements comme le marcel blanc Anagram devenu instantanément un must-have lorsque Kylie Jenner s'est pointée avec à la Fashion Week de Paris en 2022.

L'un des looks de la collection printemps-été 2025. keystone

En 2023, Loewe était pour la première fois en haut du classement de la plateforme de recherches Lyst qui chaque année, dévoile les marques et pièces les plus en vogue. Ceci, notamment grâce au travail de Jonathan Anderson, directeur artistique depuis 2013. Cet Irlandais qui a également sa propre marque, JW Anderson, a cet atout qu'il détourne des objets du quotidien et qu'il s'éloigne des tendances du moment. Par exemple, pour cette collection, il a présenté de nombreuses pièces fleuries alors que la plupart des marques se distancent de plus en plus des imprimés avec l'avénement du quiet luxury.

Il y a eu également un gros boulot marketing pour faire de Loewe une marque cool et désirable. Citons par exemple les créations portées par Beyoncé lors de sa tourné Renaissance, mais aussi la collab avec Paula's Ibiza, label de l'île des Baléares.

Bref, tout le monde veut sa part de Loewe, Sylvester compris, même s'il ne le sait pas encore.

Les chutes à la Fashion Week Vidéo: watson