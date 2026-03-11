Les K d'or est la première réalisation de Jérémy Ferrari, ici avec un lance-flamme aux côtés de Laura Felpin. Image: watson

Jérémy Ferrari réussit son pari

L’humoriste à succès signe une première comédie qui fonctionne grâce au talent de ses comparses Laura Felpin et Éric Judor, mais aussi à sa véritable ambition de cinéma.

Passer de la scène au grand écran est toujours un défi pour un humoriste. Jérémy Ferrari ne fait pourtant pas les choses à moitié: pour Les K d'Or, le comédien de 40 ans endosse les rôles d’acteur, de scénariste et de réalisateur.

Pour faire rire, l'humoriste, connu pour son humour noir et irrévérencieux, s'entoure aussi de cadors, puisqu'à ses côtés, Éric Judor et Laura Felpin font partie de l'aventure. Le premier règne sur le burlesque et l’absurde, la seconde excelle dans l’interprétation de personnages stéréotypés.

Sa comédie, Jérémy Ferrari la veut politique. Il y campe le personnage de Noé, un homme qui, d’après sa mère, serait le fils caché de Mouammar Kadhafi. Devenu chasseur de trésors, Noé n’a donc plus qu’une obsession, retrouver l’or de son père éparpillé dans le Sahel après sa mort.

Pour y parvenir, il aura besoin des connexions de Zoulika (Laura Felpin), une ancienne radicalisée aussi attachante qu’incontrôlable, tout juste sortie d’un centre de réinsertion civique, ainsi que de Ryan (Éric Judor), puceau malvoyant de 52 ans inscrit au «Marathon des sables», qui lui servira de couverture. Cette course dans le désert destinée aux personnes en situation de handicap constitue en effet un moyen idéal de franchir la frontière discrètement afin de se rendre au camp de Barberousse (Fred Testot), un chef djihadiste qui aurait des informations quant à l'or du dictateur.

Un vrai film d'aventure

Avec son scénario qui nous entraîne au Moyen-Orient à la recherche de l’or d’un ancien dictateur, Jérémy Ferrari lorgne du côté des Rois du désert (1999), où un soldat incarné par George Clooney et ses deux compagnons partaient à la recherche des lingots de Saddam Hussein en pleine guerre du Golfe. On retrouve également l'esprit du film Le Boulet (2002), où un héros taciturne incarné par Gérard Lanvin se retrouve accompagné d'un bras cassé joué par Benoît Poelvoorde en plein désert.

Face aux K d'Or, on est donc évidemment devant une comédie aux airs de déjà-vu, bien que l'intégration de Kadhafi, de Daesh et de l'islam radical offre des thématiques finalement peu abordées dans le cinéma français, du moins dans le registre de la comédie.

Trois personnages que tout oppose qui vont finir par s'aimer. Image: production Iconoclast

À la manière d’une épreuve culinaire de Top Chef, Jérémy Ferrari réussit à revisiter une formule classique de la comédie d’aventure en y injectant des éléments nouveaux autour de thématiques sensibles dont l’humoriste a déjà fait sa spécialité.

Il réussit ce tour de force autant dans l’écriture des blagues que dans le comique de situation et évite la facilité d’une succession de vannes à tout prix, afin de maintenir le rire du spectateur en permanence. Le film a son propre rythme, ce qui lui apporte énormément de cohérence.

Dans cet exercice réussi, il évite également les écueils des stéréotypes raciaux et du handicap dans un subtil jeu d’équilibriste, empêchant l’ensemble de sombrer dans la lourdeur et la facilité auxquelles certaines comédies françaises nous avaient habitués. On pense notamment à la Bande à Fifi, dont le Marsupilami de Philippe Lacheau sorti le 4 février dernier, avait de quoi laisser ses spectateurs perplexes.

À mi-chemin entre le road trip et le buddy movie, le film fonctionne surtout grâce à son trio de personnalités bien marquées et à leur humour très distinct. Laura Felpin y incarne une ancienne radicalisée hilarante, avec son accent des cités, à la fois ingénue et sûre d’elle-même. Un personnage que la comédienne semble avoir sorti de son propre répertoire, elle qui incarne différents personnages dans son seul-en-scène Ça passe, pour lequel elle a remporté le Molière de l’humour en 2023.

Éric Judor, quant à lui, n'est pas sans rappeler son personnage d'Aymé dans la série H, dans la peau d'un margoulin maladroit qui joue de son handicap afin de parvenir à ses fins.

Un rôle que Jérémy Ferrari avait initialement écrit pour son ami et complice Guillaume Bats, atteint de la maladie des os de verre, qui devait participer au projet, mais dont la mort brutale en 2023 a forcé l'auteur à réécrire le rôle. Enfin, mention spéciale à un Tribord, un chien à trois pattes qui arrive à voler la vedette à ses collègues de jeu.

De l'ambition plein l'écran

Avec Les K d’Or, Jérémy Ferrari, qui forme un trio hilarant sur scène avec Arnaud Tsamere et Baptiste Lecaplain, réussit son entrée dans le monde du cinéma grâce au génie comique de son casting, mais aussi à une mise en scène soignée. En effet, pour son film, le comédien s’est entouré du cinéaste Saïd Belktibia (Roqya), ce qui permet d’offrir à ce premier long-métrage de véritables ambitions cinématographiques.

Que ce soit par la beauté des paysages ou par des scènes d’action bien chorégraphiées et réalisées, Les K d’Or semble être un divertissement luxueux malgré son budget moyen de 7,5 millions d’euros. Le premier film de Jérémy Ferrari est ainsi une comédie généreuse, aussi bien à l’image que dans ses dialogues.



Un Jérémy Ferrari en retrait

Ce projet ambitieux, qui a nécessité des réécritures approfondies et un combat pour obtenir son financement, a peut-être été un peu trop pris au sérieux par son auteur. Il en résulte que son personnage reste en retrait, véritable cliché de héros de film d’action bougon, déployant finalement son talent comique plutôt dans l'écriture que dans son jeu.

Si celui-ci semble s’amuser dans les scènes d’action, le comédien étant ceinture noire de jiu-jitsu, ou roulant des mécaniques en affichant sa musculature impressionnante, Jérémy Ferrari incarne néanmoins un personnage qui s’efface complètement en présence de ses flamboyants camarades de jeu. De plus, le film se perd un peu dans les méandres de l'intrigue, et nous avec, au point d'en devenir incohérent.

Cependant, les fidèles adeptes de son humour noir y retrouveront le style, le rythme et le sens critique qui ont fait le succès de l'humoriste et, pour un premier long-métrage, on peut dire qu'il tape fort.

«Les K d'Or» est à voir au cinéma en Suisse romande depuis le 11 mars.