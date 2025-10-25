A 45 ans, la superstar de télé-réalité, femme d'affaires et diplômée de droit est au sommet de son art. Elle n'a jamais cessé de défrayer la chronique avec ses looks audacieux. watson/getty

Kim était un K désespéré

Quelle semaine pour Kim Kardashian! La femme d'affaires, star de télé-réalité et diplômée de droit a fêté son 45e anniversaire et le lancement de la septième saison du show familial, The Kardashians, en fanfare. L'occasion d'un hommage au style tapageur, audacieux, outrancier et surtout rigoureusement iconique de la cheffe de file du clan.



En commençant à parcourir les dizaines de centaines de milliers de photographies de Kim Kardashian prises au cours de ces deux dernières décennies, un mot nous vient d'emblée.

«Oh, shit.»

Se plonger dans ces archives, c'est se rappeler avec émotion cette époque où l'une des femmes aujourd'hui les plus riches et influentes de la planète n'était qu'une petite brune (presque) anonyme trottinant gaiement derrière Paris Hilton en trimballant les mêmes sacs à main Vuitton brillants et le titre plutôt vague d'«assistante» de l'héritière.

Sac Vuitton XXL, survêt' Juicy Couture et jeans taille basse: pas de doute, nous sommes bien en 2007. WireImage

C'est aussi revivre avec émotion l'époque des tongs, du brillant à lèvre dégoulinant et des survêtements en éponge Juicy Couture, un téléphone portable à paillettes dans une main et un sac de shopping dans l'autre.

Entre 2000 et 2007, c'est ça, le style de Kim Kardashian. Sans oublier les brushings trop volumineux, les décolletés trop plongeants, les mini-jupes trop courtes, les chemisiers trop moulants, les imprimés trop criards. Kim en fait trop et le sait.

«J'adore mes pires moments aujourd'hui. Quand j'y repense, j'en ris; c'était tellement amusant. C'était qui j'étais, ce que je pouvais me permettre et ce que je savais à l'époque» Kim Kardashian à Vogue Arabia, en 2018

Attention les yeux! Nous sommes en 2007, à Los Angeles. Image: FilmMagic

Oh, maman... Toujours en 2007. Image: FilmMagic

Kim en compagnie de son acolyte Paris Hilton, qui n'est pas en reste en termes d'errances vestimentaires. WireImage

Avec le show familial, L'incroyable famille Kardashian, sa notoriété grandit, son dressing, ses seins et ses fessiers aussi. Tout comme sa propension à abuser des froufrous et des fioritures bling-bling et scintillantes. Et ça ne s'arrange pas en commençant à fréquenter la star du basket-ball Kris Humphries, dès 2010.

Kim Kardashian devient alors la WAG («Wives And Girlfriends») incarnée. Les fringues fluo côtoient les bijoux en diamants pavés, le maquillage charbonneux et les robes de princesse Disney qui caractérisent les «copines et femmes» de sportifs. Si leur mariage ne durera que 72 jours, son amour pour le kitsch, lui, subsistera beaucoup plus longtemps.

En 2009, Kim est «WAG» en route vers son apogée. Getty Images North America

Un mélange de glamour ostentatoire et de luxe assumé, fait de silhouettes sculptées, de tenues ultra-soignées et de marques affichées sans complexe. WireImage

La période WAG de Kim (ici en 2010) se prolongera plusieurs années. Image: FilmMagic

Il faudra attendre 2012 et un certain Kanye West pour faire le ménage. L'épisode où le rappeur mordu de mode aux penchants dictatoriaux et à la façon de faire très personnelle a jeté à la benne plus de 200 paires d'escarpins criards appartient désormais à la légende.

Et si Kim Kardashian a admis avoir pleuré après le passage au bulldozer kanyewestien dans sa garde-robe, elle n'en tire pas que de l'amertume.

Juillet 2012: Kim Kardashian fait ses premiers pas à la Fashion Week de Paris aux côtés de son compagnon. Image: FilmMagic

Au fur et à mesure, le style de la star de télé-réalité devient considérablement plus sobre. GC Images

Et quand il n'est pas plus sobre, il se révèle considérablement plus pointu. GC Images

C'est surtout le rite de passage nécessaire pour pénétrer dans le monde cloisonné des créateurs et des Fashion Week. Et dans l'ère de la muse. Kim découvre Balmain, Lanvin, Balenciaga, Givenchy ou encore Mugler. On la présente à des créateurs qui refusaient jusqu'alors de prononcer jusqu'à son prénom.

Kim se tait et apprend. «Je les laissais m'habiller comme une poupée, je m'en fichais», confie-t-elle plus tard à Vogue.

«Je savais qu'entre Riccardo [Tisci], Carine [Roitfeld] et Kanye, ils me feraient passer pour la personne la plus chic du monde, et ils l'ont fait. Regardez ce look. J'ai adoré» Kim Kardashian à Vogue, à propos de sa transformation

Un look lors la Fashion Week de Paris, en 2015, dont Kim se souvient avec émotion quelques années plus tard. image: reddit

L'esthétique de Kayne qui marquera toutes ses compagnes, jusqu'à Bianca Censori. Ici: Kim Kardashian, en 2018. GC Images

Kim s'approprie le costard dès la fin des années 2010. Getty Images North America

Si la starlette de la télé commence tout juste à être prise au sérieux, ce n'est pas une raison pour se prendre la tête. C'est ça qui fait son charme. Lorsque la vedette de téléréalité est récompensée par un CFDA Fashion Award, en 2018, elle ne cache pas son scepticisme, arguant avec sarcasme que, de toute façon, elle est «nue la plupart du temps».

Sa crédibilité, son style, la vedette des Kardashian l'a travaillé au corps. Lentement, patiemment, avec la même minutie que ses courbes surnaturelles. En 2019, sa carrière prend un tournant décisif en suivant les traces de son défunt père en étudiant le droit pour réussir l'examen du barreau. L'année marque également le lancement de sa marque de sous-vêtements, SKIMS, qui la rendra milliardaire.

En 2019, Kim fait sensation dans une robe Mugler vintage de 1998. GC Images

En 2019, à Paris. Image: NurPhoto

Kim et Kanye en 2020, à Paris. WireImage

L'une des dernières apparitions publiques du couple, en 2021. GC Images

2021 constitue une autre étape clé dans le chemin de Kim Kardashian vers le statut de figure de mode indépendante: celle de son divorce avec Kanye West. Après une décennie à pouvoir compter sur l'œil incisif et les conseils avisés de son mari, la jeune divorcée doit trouver son propre style.

Ce ne sera pas toujours facile. «J'ai des crises de panique, je me demande: Qu'est-ce que je dois porter?», confiait-elle ainsi avec franchise à sa sœur Kourtney dans un épisode de L'Incroyable famille Kardashian.

«Comment puis-je porter quelque chose qui n'a pas été préalablement approuvé?» Kim Kardashian, dans The Kardashians

Le premier MET Gala en solo de Kim, en février 2021. Image: Patrick McMullan

Octobre 2021, à l'afterparty du Saturday Night Live. GC Images

N'en déplaise à Kanye West, qui n'a jamais hésité à manifester son mépris pour certains choix vestimentaires de son ex-femme et même proposé de «tout quitter» pour redevenir son styliste, Kim Kardashian s'est trouvée.

D'autres personnalités l'ont aidée - à commencer par le créateur Demna, qui vient de faire ses débuts chez Gucci, après des années chez Balenciaga. «Je pense que les choses ont vraiment changé avec Demna», glissait récemment Kim dans Vogue France. «Il se fiche de ce que les autres pensent, alors j'ai appris à faire pareil.»

Kim lors d'un gala à Los Angeles, en 2022. Image: FilmMagic

Tout de Fendi et de paillettes vêtue, en septembre 2022, à New York. GC Images

En pleine Fashion Week de Milan, en février 2022. Getty Images Europe

Plus récemment, lors du procès de ses ravisseurs, en mai 2025, à Paris. GC Images

«Avant, je devais constamment consulter quelqu'un pour prendre une décision. Vous réalisez? C'est fou d'avoir constamment besoin de l'avis des autres. Aujourd'hui, je sais exactement ce que je veux. C'est grisant», se réjouit-elle encore dans les pages du magazine.



«Quand j'ai eu 40 ans, ma mère m'a dit que les prochaines années seraient les plus belles de ma vie. Et c'est vrai que ce n'est que ces trois ou quatre dernières années que j'ai acquis cette confiance» Kim Kardashian, dans Vogue France

Trois ou quatre années, en effet, durant lesquelles Kim Kardashian ne nous a pas épargnés en matière de grands moments de mode.

Qu'elle se transforme en Barbie futuriste, en déesse grecque, en créature de tissu sans visage ou encore en vampire gothique: celle qu'on peut désormais qualifier d'icône sans rougir expérimente avec plus de flair que jamais, forte d'une expérience bâtie au cours de ces dix dernières années. Autant de tenues qui ne manquent jamais de susciter un tsunami de commentaires. Encenseurs, fascinés, outrés, choqués, mitigés, exaspérés.



En novembre 2024 lors d'un gala aux LACMA Art+Film, à Los Angeles. Image: WWD

Kim excelle aussi dans l'art du streetswear (ici en avil 2024, à Los Angeles). GC Images

Au défilé de Maison Margiela début octobre 2025, à Paris. Getty Images Europe

Son look au cinquième gala annuel de l'Académie des arts et des sciences du cinéma le 18 octobre 2025, à Los Angeles, a fait sensation. instagram

Comme la robe pour célébrer son 45e anniversaire, une création d'Alexander McQueen pour Givenchy. Image: instagram

Ainsi que la robe choisie pour aller faire la fête ce mercredi, à Londres, pour une autre soirée d'anniversaire. Image: instagram

Après tout, qu'importe. Ces réactions sont la preuve qu'en 20 ans de tapis rouges et d'apparitions publiques, si elle a changé mille fois de styles et de direction, Kim Kardashian n'a pas perdu quelque chose: son talent pour nous étonner. Lui, indémodable.