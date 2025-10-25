larges éclaircies
DE | FR
burger
Divertissement
Marinade

Pourquoi Kim Kardashian n’est plus un cas désespéré

Depuis 20 ans, les looks de Kim Kardashian défraient la chronique. Retour sur ses tenues emblématiques à l&#039;occasion de ses 45 ans.
A 45 ans, la superstar de télé-réalité, femme d'affaires et diplômée de droit est au sommet de son art. Elle n'a jamais cessé de défrayer la chronique avec ses looks audacieux.watson/getty
Marinade

Kim était un K désespéré

Quelle semaine pour Kim Kardashian! La femme d'affaires, star de télé-réalité et diplômée de droit a fêté son 45e anniversaire et le lancement de la septième saison du show familial, The Kardashians, en fanfare. L'occasion d'un hommage au style tapageur, audacieux, outrancier et surtout rigoureusement iconique de la cheffe de file du clan.
25.10.2025, 07:0325.10.2025, 07:15
Marine Brunner
Marine Brunner
Plongez dans la marinade
Un petit jus épicé comme il se doit sur la mode, pour pimenter toute bonne pièce qui se respecte. En particulier quand c’est du veau ou du croco. Et pour plus de marinade, c'est ici que ça se passe.

En commençant à parcourir les dizaines de centaines de milliers de photographies de Kim Kardashian prises au cours de ces deux dernières décennies, un mot nous vient d'emblée.

«Oh, shit.»

Se plonger dans ces archives, c'est se rappeler avec émotion cette époque où l'une des femmes aujourd'hui les plus riches et influentes de la planète n'était qu'une petite brune (presque) anonyme trottinant gaiement derrière Paris Hilton en trimballant les mêmes sacs à main Vuitton brillants et le titre plutôt vague d'«assistante» de l'héritière.

Kim Kardashian and Paris Hilton at the Sydney Airport in Sydney, Australia. (Photo by John Stanton/WireImage)
Sac Vuitton XXL, survêt' Juicy Couture et jeans taille basse: pas de doute, nous sommes bien en 2007.WireImage

C'est aussi revivre avec émotion l'époque des tongs, du brillant à lèvre dégoulinant et des survêtements en éponge Juicy Couture, un téléphone portable à paillettes dans une main et un sac de shopping dans l'autre.

Entre 2000 et 2007, c'est ça, le style de Kim Kardashian. Sans oublier les brushings trop volumineux, les décolletés trop plongeants, les mini-jupes trop courtes, les chemisiers trop moulants, les imprimés trop criards. Kim en fait trop et le sait.

«J'adore mes pires moments aujourd'hui. Quand j'y repense, j'en ris; c'était tellement amusant. C'était qui j'étais, ce que je pouvais me permettre et ce que je savais à l'époque»
Kim Kardashian à Vogue Arabia, en 2018
Kim Kardashian during Rock &amp; Republic Spring 2007 Preview Party - Red Carpet at Area in West Hollywood, California, United States. (Photo by Michael Tran/FilmMagic)
Attention les yeux! Nous sommes en 2007, à Los Angeles.Image: FilmMagic
Kim Kardashian during Celebrity Sightings at Koi - January 17, 2007 at Koi in West Hollywood, California, United States. (Photo by Chris Wolf/FilmMagic)
Oh, maman... Toujours en 2007.Image: FilmMagic
Paris Hilton and Kim Kardashian at the The Cinerama Dome in Los Angeles, California (Photo by Jeffrey Mayer/WireImage)
Kim en compagnie de son acolyte Paris Hilton, qui n'est pas en reste en termes d'errances vestimentaires.WireImage

Avec le show familial, L'incroyable famille Kardashian, sa notoriété grandit, son dressing, ses seins et ses fessiers aussi. Tout comme sa propension à abuser des froufrous et des fioritures bling-bling et scintillantes. Et ça ne s'arrange pas en commençant à fréquenter la star du basket-ball Kris Humphries, dès 2010.

Kim Kardashian devient alors la WAG («Wives And Girlfriends») incarnée. Les fringues fluo côtoient les bijoux en diamants pavés, le maquillage charbonneux et les robes de princesse Disney qui caractérisent les «copines et femmes» de sportifs. Si leur mariage ne durera que 72 jours, son amour pour le kitsch, lui, subsistera beaucoup plus longtemps.

NEW YORK - SEPTEMBER 14: Television personality Kim Kardashian visits Mercedes-Benz Fashion Week at Bryant Park on September 14, 2009 in New York, New York. (Photo by Gustavo Caballero/Getty Images)
En 2009, Kim est «WAG» en route vers son apogée.Getty Images North America
MIAMI BEACH, FL - JANUARY 14: Kim Kardashian arrives at Ocean Drive Magazine&#039;s 17th Anniversary Party on January 14, 2010 in Miami Beach, Florida. (Photo by Gustavo Caballero/WireImage)
Un mélange de glamour ostentatoire et de luxe assumé, fait de silhouettes sculptées, de tenues ultra-soignées et de marques affichées sans complexe.WireImage
Kim Kardashian attends Los Angeles Magazine&#039;s fall fashion issue party at The London Hotel on August 25, 2010 in West Hollywood, California.
La période WAG de Kim (ici en 2010) se prolongera plusieurs années.Image: FilmMagic

Il faudra attendre 2012 et un certain Kanye West pour faire le ménage. L'épisode où le rappeur mordu de mode aux penchants dictatoriaux et à la façon de faire très personnelle a jeté à la benne plus de 200 paires d'escarpins criards appartient désormais à la légende.

Kim et Kanye, ces «ovnis» surpuissants qui pèsent 3 milliards

Et si Kim Kardashian a admis avoir pleuré après le passage au bulldozer kanyewestien dans sa garde-robe, elle n'en tire pas que de l'amertume.

PARIS, FRANCE - JULY 03: Singer Kanye West and Kim Kardashian are seen leaving the Celine store on July 3, 2012 in Paris, France. (Photo by Marc Piasecki/FilmMagic)
Juillet 2012: Kim Kardashian fait ses premiers pas à la Fashion Week de Paris aux côtés de son compagnon.Image: FilmMagic
LONDON, UNITED KINGDOM - NOVEMBER 09: Kim Kardashian and Kanye West are seen leaving a restaurant on November 09, 2012 in London, United Kingdom. (Photo by JJ/Bauer-Griffin/GC Images)
Au fur et à mesure, le style de la star de télé-réalité devient considérablement plus sobre.GC Images
NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 09: Kanye West and Kim Kardashian head out of their hotel on October 09, 2021 in New York City. (Photo by Gotham/GC Images)
Et quand il n'est pas plus sobre, il se révèle considérablement plus pointu.GC Images

C'est surtout le rite de passage nécessaire pour pénétrer dans le monde cloisonné des créateurs et des Fashion Week. Et dans l'ère de la muse. Kim découvre Balmain, Lanvin, Balenciaga, Givenchy ou encore Mugler. On la présente à des créateurs qui refusaient jusqu'alors de prononcer jusqu'à son prénom.

Kim se tait et apprend. «Je les laissais m'habiller comme une poupée, je m'en fichais», confie-t-elle plus tard à Vogue.

«Je savais qu'entre Riccardo [Tisci], Carine [Roitfeld] et Kanye, ils me feraient passer pour la personne la plus chic du monde, et ils l'ont fait. Regardez ce look. J'ai adoré»
Kim Kardashian à Vogue, à propos de sa transformation
Un look lors la Fashion Week de Paris, en 2015, dont Kim se souvient avec émotion quelques années plus tard.
Un look lors la Fashion Week de Paris, en 2015, dont Kim se souvient avec émotion quelques années plus tard.image: reddit
LOS ANGELES, CA - FEBRUARY 07: Kim Kardashian is seen on February 07, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by BG002/Bauer-Griffin/GC Images)
L'esthétique de Kayne qui marquera toutes ses compagnes, jusqu'à Bianca Censori. Ici: Kim Kardashian, en 2018.GC Images
COSTA MESA, CA - DECEMBER 04: Kim Kardashian West attends the KKW Beauty Pop-Up at South Coast Plaza on December 4, 2018 in Costa Mesa, California. (Photo by Stefanie Keenan/Getty Images for KKW Beaut ...
Kim s'approprie le costard dès la fin des années 2010.Getty Images North America

Si la starlette de la télé commence tout juste à être prise au sérieux, ce n'est pas une raison pour se prendre la tête. C'est ça qui fait son charme. Lorsque la vedette de téléréalité est récompensée par un CFDA Fashion Award, en 2018, elle ne cache pas son scepticisme, arguant avec sarcasme que, de toute façon, elle est «nue la plupart du temps».

Sa crédibilité, son style, la vedette des Kardashian l'a travaillé au corps. Lentement, patiemment, avec la même minutie que ses courbes surnaturelles. En 2019, sa carrière prend un tournant décisif en suivant les traces de son défunt père en étudiant le droit pour réussir l'examen du barreau. L'année marque également le lancement de sa marque de sous-vêtements, SKIMS, qui la rendra milliardaire.

LOS ANGELES, CA - FEBRUARY 17: Kim Kardashian is seen on February 17, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by gotpap/Bauer-Griffin/GC Images)
En 2019, Kim fait sensation dans une robe Mugler vintage de 1998.GC Images
Kim Kardashian seen walking back to her hotel in Paris, France on 25 March 2019.(Photo by Mehdi Taamallah/NurPhoto via Getty Images)
En 2019, à Paris.Image: NurPhoto
PARIS, FRANCE - MARCH 01: Kim Kardashian West and husband Kanye West leave K.West&#039;s Sunday Service At Theatre Des Bouffes Du Nord - Paris Fashion Week Womenswear Fall/Winter 2020/2021 on March 01 ...
Kim et Kanye en 2020, à Paris.WireImage
NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 09: Kanye West and Kim Kardashian head out of their hotel on October 09, 2021 in New York City. (Photo by Gotham/GC Images)
L'une des dernières apparitions publiques du couple, en 2021.GC Images

2021 constitue une autre étape clé dans le chemin de Kim Kardashian vers le statut de figure de mode indépendante: celle de son divorce avec Kanye West. Après une décennie à pouvoir compter sur l'œil incisif et les conseils avisés de son mari, la jeune divorcée doit trouver son propre style.

Marinade
Kanye West va-t-il trop loin avec sa nouvelle femme?

Ce ne sera pas toujours facile. «J'ai des crises de panique, je me demande: Qu'est-ce que je dois porter?», confiait-elle ainsi avec franchise à sa sœur Kourtney dans un épisode de L'Incroyable famille Kardashian.

«Comment puis-je porter quelque chose qui n'a pas été préalablement approuvé?»
Kim Kardashian, dans The Kardashians
NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 13: Kim Kardashian attends 2021 Costume Institute Benefit - In America: A Lexicon of Fashion at the Metropolitan Museum of Art on September 13, 2021 in New York City. (P ...
Le premier MET Gala en solo de Kim, en février 2021.Image: Patrick McMullan
NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 10: Kim Kardashian arrives at the afterparty for &quot;Saturday Night Live&quot; on October 10, 2021 in New York City. (Photo by Gotham/GC images)
Octobre 2021, à l'afterparty du Saturday Night Live.GC Images

N'en déplaise à Kanye West, qui n'a jamais hésité à manifester son mépris pour certains choix vestimentaires de son ex-femme et même proposé de «tout quitter» pour redevenir son styliste, Kim Kardashian s'est trouvée.

D'autres personnalités l'ont aidée - à commencer par le créateur Demna, qui vient de faire ses débuts chez Gucci, après des années chez Balenciaga. «Je pense que les choses ont vraiment changé avec Demna», glissait récemment Kim dans Vogue France. «Il se fiche de ce que les autres pensent, alors j'ai appris à faire pareil.»

LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 05: Kim Kardashian attends the 11th Annual LACMA Art + Film Gala at Los Angeles County Museum of Art on November 05, 2022 in Los Angeles, California. (Photo by Axell ...
Kim lors d'un gala à Los Angeles, en 2022.Image: FilmMagic
NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 09: Kim Kardashian is seen leaving the FENDI Spring Summer 2023 Fashion Show and the celebration of FENDI&#039;s 25th Anniversary of the Baguette at Hammerstein Ballroom ...
Tout de Fendi et de paillettes vêtue, en septembre 2022, à New York.GC Images
MILAN, ITALY - FEBRUARY 24: Kim Kardashian is seen during Milan Fashion Week Fall/Winter 2022/2023 on February 24, 2022 in Milan, Italy. (Photo by Arnold Jerocki/Getty Images)
En pleine Fashion Week de Milan, en février 2022.Getty Images Europe
PARIS, FRANCE - MAY 13: Kim Kardashian exits the trial at the Palais de Justice, and wears sunglasses by Alaia, a black dress designed as a double breasted gathered blazer jacket with power shoulders ...
Plus récemment, lors du procès de ses ravisseurs, en mai 2025, à Paris.GC Images

«Avant, je devais constamment consulter quelqu'un pour prendre une décision. Vous réalisez? C'est fou d'avoir constamment besoin de l'avis des autres. Aujourd'hui, je sais exactement ce que je veux. C'est grisant», se réjouit-elle encore dans les pages du magazine.

«Quand j'ai eu 40 ans, ma mère m'a dit que les prochaines années seraient les plus belles de ma vie. Et c'est vrai que ce n'est que ces trois ou quatre dernières années que j'ai acquis cette confiance»
Kim Kardashian, dans Vogue France

Trois ou quatre années, en effet, durant lesquelles Kim Kardashian ne nous a pas épargnés en matière de grands moments de mode.

Qu'elle se transforme en Barbie futuriste, en déesse grecque, en créature de tissu sans visage ou encore en vampire gothique: celle qu'on peut désormais qualifier d'icône sans rougir expérimente avec plus de flair que jamais, forte d'une expérience bâtie au cours de ces dix dernières années. Autant de tenues qui ne manquent jamais de susciter un tsunami de commentaires. Encenseurs, fascinés, outrés, choqués, mitigés, exaspérés.

Kim Kardashian at the 2024 LACMA Art+Film Gala held at the Los Angeles County Museum of Art on November 02, 2024 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Buckner/WWD via Getty Images)
En novembre 2024 lors d'un gala aux LACMA Art+Film, à Los Angeles.Image: WWD
LOS ANGELES, CA - APRIL 12: Kim Kardashian is seen on April 12, 2024 in Los Angeles, California. (Photo by Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images)
Kim excelle aussi dans l'art du streetswear (ici en avil 2024, à Los Angeles). GC Images
PARIS, FRANCE - OCTOBER 04: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Kim Kardashian attends the Maison Margiela Womenswear Spring/Summer 2026 show as part o ...
Au défilé de Maison Margiela début octobre 2025, à Paris.Getty Images Europe
Son look au cinquième gala annuel de l'Académie des arts et des sciences du cinéma le 18 octobre 2025, à Los Angeles, a fait sensation.
Son look au cinquième gala annuel de l'Académie des arts et des sciences du cinéma le 18 octobre 2025, à Los Angeles, a fait sensation. instagram
Kim Kardashian en octobre 2025 en Alexander McQueen et Givenchy
Comme la robe pour célébrer son 45e anniversaire, une création d'Alexander McQueen pour Givenchy.Image: instagram
Kim Kardashian célébrant son anniversaire mercredi à Londres
Ainsi que la robe choisie pour aller faire la fête ce mercredi, à Londres, pour une autre soirée d'anniversaire.Image: instagram

Après tout, qu'importe. Ces réactions sont la preuve qu'en 20 ans de tapis rouges et d'apparitions publiques, si elle a changé mille fois de styles et de direction, Kim Kardashian n'a pas perdu quelque chose: son talent pour nous étonner. Lui, indémodable.

Marinade
Comme Kanye West, voici 20 vêtements à vous offrir chez Decathlon
Une louchette supplémentaire de marinade?
On a pris une claque en voyant le look des athlètes suisses aux JO de Paris
On a pris une claque en voyant le look des athlètes suisses aux JO de Paris
de Marine Brunner
La tendance «tenniscore» va réveiller la riche pupute qui dort en vous
La tendance «tenniscore» va réveiller la riche pupute qui dort en vous
de Marine Brunner
Le bermuda revient nous hanter
Le bermuda revient nous hanter
de Marine Brunner
Je me suis baladée en culotte à Lausanne: «Vous avez pas oublié un truc?»
Je me suis baladée en culotte à Lausanne: «Vous avez pas oublié un truc?»
de Marine Brunner
Pourquoi on fout toutes des paillettes de pupute à Nouvel An
Pourquoi on fout toutes des paillettes de pupute à Nouvel An
de Marine Brunner

Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris

1 / 31
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris

Hailey Bieber.
source: wwd / river callaway
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Les Kardashian vous fascinent?
1 / 13
Les Kardashian vous fascinent?
Kylie, dont la robe a manifestement été crochetée avec les pieds.
source: instagram
partager sur Facebookpartager sur X
Quand les tiktokeurs tentent de rayer les tics de language
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi le chômage sera coupé en Suisse à Noël
2
«Quotidien» se moque des seniors suisses à Lausanne
3
Un concurrent de Marco Odermatt frise la correctionnelle
La suite de «Kaamelott» est une cacophonie sans nom
Alexandre Astier revient au cinéma avec la série qui l'a rendu célèbre pour un film en deux parties qui aurait mieux fait de tenir en un seul morceau.
Souvenez-vous, Kaamelott : Premier Volet était sorti durant l’été 2021, en pleine désertion des salles de cinéma due à la pandémie de Covid-19. Malgré ce contexte difficile, le film a réuni plus de deux millions de spectateurs, un véritable succès. Pourtant, si le long-métrage reste cher au cœur des fans, pour le spectateur lambda, il en demeure un vague souvenir, celui d’un film relançant la série culte éponyme dont le souvenir est encore plus lointain, puisqu'elle s'est achevée en 2009.
L’article