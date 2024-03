Olivier Martin est fan de sneakers depuis gamin. photo: montage x dr

Ces 5 sneakers «vont tout déchirer» en 2024

Vous êtes un fan de sneakers? Ce tiktokeur aussi, et il nous parle des baskets qui vont marquer l'année 2024, entre nouveautés et rééditions.

La belle saison arrive à grands pas, et avec ses panards aussi moites que réconfortants, certains d'entre vous se voient déjà liquider le derby en faveur de baskets, sandales et autres grolles à ficelles capables de garder les petons au frais. Pour l'occasion, on s'est tourné vers un influenceur passionné de sneakers pour nous parler des tendances 2024.

Olivier Martin - ou media_sneakers sur les réseaux - compte une communauté de quelque 24 000 âmes qui ne le lâchent pas d'une semelle sur TikTok. Chaque jour, ce Parisien de 42 ans troque son costard bien taillé de directeur clientèle dans un gros groupe médiatique pour celui d'influenceur à baskets.

C'est pendant le confinement, d'abord «pour tromper l'ennui», mais surtout pour «partager une passion qui le fait vibrer depuis tant d'années», que le commercial s'est lancé sur les réseaux. Sa première vidéo qui buzz - et qui lui rapporte le million de vues - c'est celle dans laquelle il remonte le fil de ses nombreuses paires.

Pourtant, comme il le dit, pas facile de caser sa petite centaine de tatanes - et son mètre 95 - dans un minuscule appartement parisien! Un détail spartiate, qui n'a pas empêché ce fan de basketball de se cramponner à ses précieuses galoches. «Parfois, pour acquérir de nouvelles paires, je dois me séparer des anciennes, mais c'est toujours un crève-coeur», explique-t-il au bout du fil. Les expose-t-il en grande pompe? «Non, elles reposent simplement dans une armoire. Mais certaines paires n'ont jamais été portées, afin qu'elles ne s'usent jamais. Je me contente de les regarder».

Il faut dire que pour ce nostalgique des années 90 à l'Américaine, les baskets, c'est presque une religion. «Quand j'étais petit, je me souviens avoir été un peu frustré car mes parents ne pouvaient pas m'acheter toutes les Air Jordan. De plus, elles étaient difficiles à trouver. Quand j'ai grandi, et que les paires ont été rééditées, j'ai enfin pu mettre la main dessus.»

Un petit appartement n'est pas un obstacle à la collection de @ media_sneakers

Outre sa cossue collection, le Parisien adore shooter dans l'histoire de ses petites protégées. L'occasion pour watson de lui demander quelle tendance va marquer, selon lui, l'année 2024.

Entre rééditions et nouveautés, le tiktokeur mise sur ces formats prometteurs:

Adidas Spezial

S'il admet ne pas avoir encore acquis la précieuse, le tiktokeur estime que la forme fuselée complète parfaitement un look avec jeans large, très tendance en ce moment. On la trouve en plusieurs coloris.

«Cette chaussure Adidas Handball Spezial a été créée à l'origine dans les années 70 pour assurer un maximum de performance aux joueurs de hand. Elle continue de faire la quasi-unanimité chez les pratiquants de la discipline de haut niveau.



C'est la première chaussure conçue pour ce sport. Mais aujourd’hui, cette basket a gagné ses galons mode. C’est aux pieds des personnes les plus stylées qui n’ont plus envie de mettre des samba - ou pire, des Stan Smith! - qu'on les trouve.» Oliver Martin.

Kaia Gerber en Spezial.

New Balance, encore et toujours

Pour trancher sur un look trop rigide, quoi de mieux que des New Balance un peu «chunky»!

«Après une année très New balance 530, place aux NB 1906R. Pour les fins connaisseurs, je pense qu'on en a fini avec les NB 530 et les NB 550.



Avec celles-ci, on continue dans la tendance running des années 2000. J'adore leur look qui en impose. Elle sont également disponibles en une multitude de couleurs!» Oliver Martin.

Les Onitsuka Tiger Mexico 66

Les Onitsuka Tiger Mexico 66, dans des coloris différents, ne quitteront pas le sommet des trends en 2024, selon notre tiktokeur.

Si vous ne vouliez pas vous exhiber comme tooooout le monde avec des Samba, vous feriez bien de miser sur ce petit trésor également plébiscité par des influenceuses comme Bella Hadid, Kylie Jenner ou Hailey Bieber.

Hailey Bieber.

Kylie porte des Onitsuka.





Cette paire a connu la gloire également grâce à deux films cultes: elle fut portée par Bruce Lee dans "Opération Dragon" (1973), et elle apparaît aux pieds d'Uma Thurman dans "Kill Bill" (2003).

«Pour la petite histoire, ce fut la première chaussure de training à avoir été portée par l’équipe japonaise aux Jeux olympiques de Mexico en 1968.Cette paire a connu la gloire également grâce à deux films cultes: elle fut portée par Bruce Lee dans "Opération Dragon" (1973), et elle apparaît aux pieds d’Uma Thurman dans " Kill Bill " (2003).» Oliver Martin.

Jordan 4 Military Blue

Date de sortie: le 25 mai 2024. source

«Nike nous prépare pour le mois de mai la réédition de la mythique Jordan 4 OG Military Blue, dotée du fameux Nike Air aux talons!



Pour moi, c'est la paire de l’année chez Nike, et elle va tout déchirer. C'est mon coup de coeur 2024! Elle va sortir en mai.



Outre l’engouement passé pour les Dunk et notamment pour les Dunk Panda et les Jordan 1, l’euphorie pour les Jordan 4 reste intact.



Je parie que beaucoup de monde, en particulier les ados, la voudront.»

Oliver Martin.

Adidas SL72

«Cette chaussure a été créée en 1972, et c'est l'une des pionnières des chaussures "lifestyle". La SL72 a d'abord été conçue pour les athlètes, mais pas pour le terrain. Elle était destinée à la récupération entre les épreuves.



Pour la petite histoire, lors des Jeux olympiques de Munich, de nombreux athlètes sponsorisés par d'autres marques ont arboré la SL72 sur le podium. Adidas a donc surfé sur cette tendance, et en a fait l'une des premières baskets à porter hors du terrain.»

Oliver Martin.

Si vous aimez la hype, sachez que cette paire est aussi connue pour avoir été portée par starsky (Paul Michael Glaser) dans la célèbre série américaine Starsky and Hutch.

Elle sera également la paire préférée de Bob Marley.

D’ailleurs, Adidas vient de lui rendre hommage en sortant un modèle spécial:

Une Adidas SL72 en hommage à Bob Marley: le rêve.