Kendall Jenner s'est illustrée dans une robe de la marque Rodarte pour les fêtes de Pâques. Image: instagram

On vous dit tout sur la tendance mode la plus kitsch de l'année

La tendance dite «coquette» ou coquette aesthetic connaît son heure de gloire tant sur les réseaux sociaux qu'auprès de stars comme Lana del Rey, Kendall Jenner ou encore Selena Gomez. Mais en fait, c'est quoi ce look? Et surtout, comment on le porte au quotidien sans avoir l'air trop ringard? Suivez le guide.

La coquette aesthetic, décrit par Vogue comme une tendance «primitive et hyperféminine», consiste à porter «de jolies fleurs, de la dentelle et beaucoup de jolis nœuds». Moi je vous dirais simplement que c'est une énième excuse pour porter des fleurs et des couleurs pastels au printemps.

ana (pas) wintour Exit les diktats des podiums, on vous décrypte les tendances mode avec la puissance des données, un brin d’impertinence, et (beaucoup) de culot. Pour savoir ce qui est à la mode et ce qui ne l’est pas, selon les chiffres, c’est ici que ça se passe.

Seulement voilà, il en faut peu pour attiser votre curiosité puisque, comme l'attestent ces statistiques, le sujet «coquette aesthetic», ou esthétique coquette en français, a connu une hausse de 24% sur Google depuis le 27 février. Me voilà donc une nouvelle fois devant vous pour décrypter une tendance mode qui semble avoir conquis votre cœur, chers internautes.

L'esthétique coquette, quésaco?

Plus qu'un simple look, la coquette aesthetic, c'est un art de vivre, un truc lifestyle comme diraient les grands magazines. Il ne s'agit donc pas de simplement porter du rose, des nœuds et des fleurs pour maîtriser la tendance. Pensez plutôt à romantiser votre quotidien: on porte de jolies petites robes, oui, mais on apporte aussi des cupcakes à la vanille au bureau et on se promène avec un panier en osiers rempli de pivoines roses parce que, pourquoi pas. Un point bonus sera accordé à celles qui opteront pour le parfum Miss Dior, évidemment.

Pour maitriser l'art de l'esthétique coquette, pensez à romantiser votre quotidien. Image: pinterest

Comment la reconnaître?

Vous l'aurez compris, l'esthétique coquette, c'est un retour à une féminité idéalisée, où la grâce et la délicatesse sont célébrées. En d'autres termes, c'est un mouvement qui embrasse l'innocence, la douceur et une forme de régression vers un romantisme fantaisiste, symbolisé par des motifs floraux, de la dentelle et une profusion de la couleur rose.

Au cœur de l'esthétique coquette se trouve donc, et sans surprise, les motifs floraux, censés incarner la beauté naturelle et la fraîcheur printanière. A ceci s'ajoutent les nœuds: qu'ils soient utilisés comme détails décoratifs sur un vêtement ou dans les cheveux, cet accessoire ajoute une touche de coquetterie à la tenue.

Si sur les réseaux sociaux, la tendance tend plutôt vers les extrêmes, la Fashion Week nous a donné des options plus soft mais surtout plus faciles à reproduire, notamment pour les petits budgets.

Zimermann et Simone Rocha lors de la Fashion Week printemps-été 2024 Image: tagwalk

Comment l'adopter?

En effet, vêtements à volants, en tulle, imprimés fleuris et petits nœuds roses ont ainsi pris d'assaut les vitrines de magasins pour la saison printemps-été 2024. Zara ou Mango, pour ne citer qu'eux, proposent plusieurs pièces à des prix abordables.

L'esthétique «coquette» peut s'adopter chez Zara Image: zara

Si comme moi le rose vous rebute, mais que la tendance vous parle, pourquoi pas commencer en douceur en intégrant des éléments coquets à vos tenues habituelles? Pensez par exemple à la dentelle: portée avec un simple jean, elle fait son effet. Pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, mélangez les textures et ajoutez-y du satin pour créer un look qui respire la féminité, comme diraient les plus grands. Les nœuds, qu'ils soient portés sur le décolleté, dans les cheveux ou encore sur les bretelles de votre haut, permettent d'adopter la tendance sans pour autant en faire trop.

On préférera dénuder les épaules ou se tourner vers le col bardot. Comme son nom l'indique, c'est à Brigitte Bardot que l'on doit ce style. Icône de la mode des années 60, elle a propulsé le haut à col large dans la catégorie des indispensables, encore aujourd'hui.

Mango propose aussi des options pour adopter l'esthétique «coquette». Image: Mango

Si vous n'avez pas froid aux yeux, osez les imprimés fleuris. Mais attention, on mise sur les détails avant tout. On évite donc la vieille robe fleurie qui traîne dans votre placard depuis 2012 (si c'est le cas, débarrassez-vous-en, par pitié.) Si les fleurs, c'est trop pour vous, optez pour des vêtements à volants, en tulle, ou un joli cardigan aux boutons en forme de fleurs, par exemple. Les fleurs, élément central de l'esthétique coquette, peuvent tout aussi bien s'intégrer à votre look grâce à un accessoire comme votre sac, par exemple.

Et pour les plus investis d'entre vous, on mélange tout! On privilégie toutefois les couleurs douces, histoire de ne pas provoquer de crise d'épilepsie. A vos risques et périls.

Si vous préférez les choses plus simples, on peut tout aussi bien adopter la tendance en toute discrétion. Ainsi, on opte plutôt pour des looks aux tons monochromes, à l'image de Selena Gomez qui a été vue dans les rues de New York portant cette robe d'Oscar de la Renta.

Bon, c'est du noir. Mais quand même. GC Images

Kendall Jenner a elle aussi succombé dans une robe blanche de la marque Rodarte avec des nœuds noirs sur les épaules. Preuve qu'on peut adopter la tendance du coquette aesthetic sans pour autant avoir l'air d'un clown.

Image: Instagram

Image: Instagram

Et sinon?

Outre les vêtements, la tendance coquette aesthetics se joue aussi avec le maquillage. On garde un teint lumineux et naturel et on n'hésite pas à avoir la main un peu lourde avec le blush. Sur les lèvres, on préfèrera un gloss, histoire d'adoucir un peu tout ça, ou un rouge à lèvres mat aux tons naturels.

Comme ça par exemple. Image: pinterest

Pour jouer à fond la carte de la coquetterie, on va chercher à reproduire les célèbres yeux de biche, qui se veulent doux et séduisants. Pour ce faire, on sort son meilleur eye-liner et le tour est joué.