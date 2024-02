La tendance cow-boy marque son grand retour dans le monde de la mode. Image: getty/montage: ana simoes

Comment adopter la tendance cowboy quand on ne s’appelle pas Beyoncé?

Cette fois, ce n'est pas à cause des réseaux sociaux qu'un courant mode voit sa popularité grimper en flèche. Que ce soit chez les stars ou dans la haute couture, la tendance cow-boy marque son grand retour. Mais comment on fait pour la porter quand on ne s'appelle pas Beyoncé?

Depuis que la chanteuse a dégainé son chapeau de cow-boy et sorti ses deux titres country, Texas Hold'em et 16 Carriages le 11 février, les internautes ne jurent plus que par le chapeau fétiche américain, le Stetson.

Depuis que la chanteuse a dégainé son chapeau de cow-boy et sorti ses deux titres country, Texas Hold'em et 16 Carriages le 11 février, les internautes ne jurent plus que par le chapeau fétiche américain, le Stetson. Et pour cause, selon le compte Instagram Data But Make it Fashion, cet accessoire a subitement gagné 19% en popularité sur les réseaux sociaux auprès des mordus de la mode. Sur Google aussi, le taux de volume de recherches a augmenté de 25% depuis le 12 février. Preuve irréfutable que la tendance existe, que cela vous plaise ou non.

Seulement voilà, à moins de vivre aux Etats-Unis, dans une ferme perdue au milieu de l'Australie ou de vous rendre au concert de Taylor Swift, le chapeau de cow-boy, c'est non. Vous vous imaginez traverser la place Saint-François avec ça sur la tête? Moi pas. Mais si vous tenez vraiment à sauter le pas et à adopter la tendance sans avoir l'air un tantinet ridicule, il n'y a qu'une manière de le faire: les Santiags.

Mais d'abord...

Il vous faut savoir que la tendance «cow-boy» n'est pas nouvelle. Les cow-boy boots, ou en français les Santiags, ont toujours fait partie du paysage de la mode. Au pied de Lady D déjà dans les années 90, le phénomène est ensuite réapparu en 2021 sur les réseaux sociaux pour atteindre son apogée l'an dernier.

Iconique, n'est-ce pas? Image: Tim Graham Photo Library

Au printemps, les vidéos recensant la tendance ont fleuri sur TikTok et les Santiags sont ainsi devenues la pièce à avoir dans son dressing à tout prix.

Mais cette année encore, la tendance cow-boy et tout ce qui va avec, semble s'être fait une place de choix, notamment avec le défilé automne-hiver 2024/25 de Louis Vuitton ou chez Céline. Toutes deux ont repris les codes symboliques de cette tendance et surtout Louis Vuitton, sous la houlette de Pharell Williams qui semble vouloir pousser le vice très (trop) loin.

Louis Vuitton et Céline ont embrassé la tendance cow-boy pour leur collection automne-hiver 2024 et printemps-été 2024 Image: tagwalk

Et donc, comment on adopte la tendance cow-boy?

Pas de panique, je ne vous conseillerai jamais de porter des vestes à franges ou un trench imprimé vache. En réalité, il y a plusieurs manières d'adopter la tendance sans forcément taper dans la haute couture. Que votre style soit classique, très féminin, casual ou plutôt streetwear, les Santiags se déclinent à l'infini, de toutes les couleurs et toutes les saisons. Vous l'aurez donc compris, le tout c'est de s'amuser.

Avec les Santiags, tout est une question d'équilibre: on mélange les styles et les matières, mais toujours avec subtilité. Pour éviter de tomber dans le ringard, la simplicité reste la clé.

Le style classique

Les Santiags vous font de l'œil et vous vous demandez comment les combiner avec votre dressing intemporel? Nul besoin de tirer une croix sur la tendance cow-boy puisqu'il est possible de les inclure dans vos looks sans pour autant donner l'impression d'avoir enfilé les premiers vêtements propres que vous avez trouvés chez vous.

Image: getty

On garde la même recette qu'une tenue classique et on l'épice un tantinet avec Santiags. La règle d'or pour rester élégant? Choisir les bonnes matières. Tweed, laine cachemire ou encore coton, on mise tout sur les matières naturelles. Côté accessoire, rien ne déborde et tout est minutieusement choisi pour rester dans le thème. Pas de folie donc, on veut du carré.

Si vous êtes plutôt très coloré

Si vous êtes plutôt du genre à ne porter que des couleurs (premièrement qui fait ça? le noir, c'est la vie), là encore les Santiags peuvent faire leurs preuves. A l'instar des trois propositions ci-dessous, optez plutôt pour du look monochrome ou avec deux couleurs différentes maximum. L'idée c'est de laisser les bottes faire leur travail et compléter le look, histoire que ça ait (presque) l'air naturel. Et ça fonctionne. Pour alléger votre tenue, optez plutôt pour des matières naturelles comme le lin, ça se froisse, mais c'est joli.

Image: getty

Vous préférez le casual?

On pique le blazer de papa qu'on associe à un short en jean et une chemise large, et le tour est joué. Pour un look plus moderne, on troque le jean droit pour un pantalon de costume ou une combinaison, et on peaufine le look avec une casquette pour le côté plus original. Le tout, c'est de rester hyper simple tant dans les couleurs que les accessoires. Le casual, c'est le confort avant tout, mais sans perdre une miette de style.

Image: getty

Messieurs, vous n'êtes pas en reste. On pourra dire merci à Bad Bunny, qui a su proposer un look qui tend légèrement vers la tendance qui nous vient tout droit du western à l'afterparty du MET Gala l'an dernier. Si la tenue n'a rien d'exceptionnel, elle fonctionne plutôt bien puisque c'est sur les matières et les accessoires que l'artiste a misé. En effet, avec des couleurs plutôt neutres, des pièces en daim, mais surtout une ceinture à grosse boucle, difficile de ne pas voir le clin d'œil à Chuck Norris - moins le chapeau, évidemment.

GC Images

Du streetwear

Le streewear est apparu au milieu des années 1980 et a connu son apogée dans les années 90. S'il reste étroitement lié à la musique, et plus particulièrement au rap, les Santiags peuvent là aussi s'associer parfaitement avec ce courant, à condition de l'associer avec des pièces streewear. On joue donc sur les proportions et on mélange les styles.

Pourquoi pas associer le fameux blazer oversize, un jean droit ou large et un sweatshirt? Si le jean, c'est pas votre truc, l'alternative du pantalon cargo, ou la mini-jupe, reste possible. On ne lésine pas non plus sur les imprimés à l'esprit rétro pour un retour aux années 90.

Image: getty

Image: pinterest

De l'extravagance, en veux-tu en voilà

L'extravagant, c'est l'influenceuse, la fashionista qui en fait toujours trop, mais qu'on excuse volontiers parce que ça lui va bien. Que vous préfériez tout miser sur le look ou les Santiags, la décision vous revient. La règle c'est qu'il n'y en a pas, on ose, on s'amuse et on s'en fout du regard des gens.

Carla Ginola, troisième en partant de la gauche, à la Fashion Week de Paris 2024. Image: getty

A l'instar de Carla Ginola à la Fashion Week de Paris cette année. L'influenceuse française s'est montrée sous les photographes toute de noir vêtue et des chaps western en cuir brun. La jeune femme a combiné cet accessoire extravagant avec une blouse à froufrou noire. Sa coiffure, également dans le thème, ainsi que ses Santiags viennent boucler la boucle de ce look totalement inspiré de la tendance cowboy.

