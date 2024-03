Sur les réseaux sociaux, on ne jure plus que par le skinny jean. Image: pinterest, montage: watson

Comment survivre au retour du skinny jean

Chers millennials, pleurer, crier ou s'enfuir ne changera pas la donne. Les skinny jeans sont de retour et pullulent sur TikTok. Est-ce pour autant une nouvelle tendance? Venez, on en cause.

ana (pas) wintour Exit les diktats des podiums, on vous décrypte les tendances mode avec la puissance des données, un brin d’impertinence, et (beaucoup) de culot. Pour savoir ce qui est à la mode et ce qui ne l’est pas, selon les chiffres, c’est ici que ça se passe.

Les skinny jeans, c'est un peu le nerf de la guerre. Sur les réseaux sociaux, on adore au point de parler d'une nouvelle tendance. Mais qu'en est-il des vraies gens, dans la vraie vie? Et bien figurez-vous que le pantalon effet «seconde peau» perd en popularité, comme le démontre notre cher ami Google.

Avec une baisse de 11% dans les taux de volume de recherches, ce jean très populaire dans les années 2000 ne semble donc pas connaître un comeback triomphal contrairement à ce que veut vous faire croire TikTok. Reste que, si la tendance venait à prendre davantage d'ampleur, le risque de voir le skinny jean envahir les portants des magasins augmenterait considérablement. Il faut donc vous préparer à affronter ce vieil ennemi.

«Connaître son ennemi pour mieux le combattre»

Premièrement, remettons l'église au milieu du village. Le skinny jean n'a absolument rien de nouveau. Historiquement, il découle du jean slim, et nombreux sont ceux qui font encore l'amalgame entre les deux modèles. Ainsi, un petit rappel s'impose: le slim a une coupe étroite, mais ne moule que les cuisses. Il possède une petite ouverture de jambe et libère les chevilles.

Le skinny quant à lui est une version plus resserrée que le slim et à cet effet de seconde peau qu'on adore détester, mais qui nous arrange bien quand même. Il moule tout le corps et n'a aucune ouverture de jambe. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une vraie galère à enfiler... Donc, si vous faites des roulades dans votre salon en tentant désespérément d'enfiler votre pantalon, c'est un skinny.

Ce jean a fait sa première apparition dans les années 1970 de la main du créateur italien Elio Fiorucci, décédé en 2015 à Milan. C'est à Ibiza qu'il a l'idée qui va changer sa vie. Sur la plage, Elio observe des femmes se baigner alors qu'elles sont habillées et en sortant de l'eau, leur pantalon colle à leur peau. Et abracadabra, le skinny jean est né. Le premier du nom s'appellera le «Skintight Buffalo ’70», un nom qui découlera d'ailleurs du jean slim, le Buffalo '70.

Maintenant que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le skinny jean, le mieux qu'il vous reste à faire est de faire une croix sur cette immondice. Toutefois, si nous n'avez guère le choix – parce que votre collection de jean se constitue principalement de cette horreur ou parce que vous avez un goût douteux en matière de mode – il existe des solutions qui vous éviteront le bûcher.

En 2024, on en fait quoi du skinny jean?

Qu'est-ce qu'un article de mode sans mentionner l'éternel look à la française? Connu pour son éternelle élégance, ce style se mange à toutes les sauces. Assemblez un skinny jean avec des marinières et blazers à gogo et le tour est joué.

On met tout de même l'accent sur des matières de qualité et on se tourne vers le naturel: de la laine ou du cachemire pour les saisons plutôt froides et du lin ou du coton pour les températures plus estivales. Pour rester dans l'intemporel, le jean doit être noir ou bleu marine (on évite les couleurs claires, s'il vous plait). Et on termine la tenue avec des bottes à hauteur du genou minimum, avec talons ou pas selon vos préférences.

Image: pinterest

En parlant de bottes hautes, le style «equestrian chic», qui s'inspire du sport équestre, a fait des ravages l'an dernier sur les réseaux sociaux. Et pour une fois, je valide. Pour maitriser ce style à la perfection, on attrape son skinny jean, on enfile une chemise blanche à laquelle on remontra le col et un blazer cintré et vous êtes prêtes pour vivre votre meilleure vie dans la campagne genevoise.

Image: pinterest

Si vous êtes plutôt du genre à préférer le genre structuré, on se tournera davantage vers le blazer droit, à épaulette ou non, et surtout oversize! Sinon, le skinny jean peut aussi se combiner avec une autre tendance: celle du style cow-boy. Et oui, en enfilant une paire de Santiags en cuir, vous faites d'une pierre deux coups. Pour contre-balancer l'effet rock, on y associera un manteau à carreau et une grosse écharpe.

Les trucs à éviter avec un skinny jean

L'erreur est humaine alors je ne vous jugerai pas (trop). Mais par pitié, on évite le total look moulant, ça ne se fait plus depuis près de dix ans maintenant. Le jegging (contraction du mot jean et legging), c'est également non. L'interdiction de porter et même fabriquer des skinny jeans à trous devrait figurer dans le code pénal. C'est à proscrire complètement. Petite astuce, on évite le daim. C'est has been et en plus, ça ne tient pas la pluie.

Le slim, l'alternative moderne

Ça y est, vous sautez le pas et bazardez tous vos skinny jeans. Premièrement, bravo. Je suis fière de vous. Il est donc maintenant l'heure de vous tourner vers son ancêtre, le jean slim. Comme le skinny, le slim rallongera votre silhouette, comme toujours dans la mode, tout est une question de morphologie et donc de proportions.

L'avantage du jean slim c'est qu'il vous mettra en valeur et qu'il peut se porter à tout-va. Petit plus, il ajoutera une touche de modernité à votre tenue.

Image: pinterest

On garde les mêmes et on recommence: on se tourne vers les matières de qualité, on y ajoute une touche de layering (le fait de porter plusieurs couches de vêtements) un joli sac à main et bingo. Il n'y a de toute façon rien de mieux que la simplicité, que ce soit par le choix des pièces, de la couleur ou de la matière. Le mélimélo, c'est jamais bon.