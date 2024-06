Pharrell Williams a présenté sa collection printemps-été 2025 à Paris le 18 juin.

Au défilé Vuitton, les stars, c'était elles

Pharrell Williams, directeur artistique de Louis Vuitton Homme, n'a pas fait défiler que des mannequins pour la collection printemps-été 2025. Il a aussi fait défiler des malles, emblème de la marque.

Ce mardi 18 juin s'ouvrait la Fashion Week Homme de Paris. Louis Vuitton, avec à la tête de la création artistique Pharrell Williams, a donné le coup d'envoi.

Le show a pris place à la maison de l'Unesco, l'agence onusienne en charge de l'éducation, la science et la culture. Ce défilé, baptisé Le monde est à vous, célébrait l'universalisme et la diversité. Au premier rang, quelques célébrités comme Omar Sy, l'ancien footballeur Didier Drogba, le chanteur nigérian Burna Boy ou encore le nouveau prodige du basket, le Français Victor Wembanyama.

Mais les vraies stars du défilé étaient sur le catwalk. Elles ne marchaient pas, elles roulaient, posées sur des brouettes que vous ne trouverez probablement pas chez Hornbach.

What's in the boooox!? Image: EPA

Vroum! Vroum! Image: EPA

Est-ce que la brouette est signée Vuitton également? Image: EPA

Pharrell Williams a dépoussiéré la malle Vuitton, objet iconique de la maison de luxe. On a rarement vu des malles défiler sur le catwalk. Avant lui, Nicolas Ghesquière, directeur artistique de la ligne femme, avait imaginé en 2014 une version miniature de cet objet cultissime en le transformant en sac à main, créant ainsi un it-bag: la Petite Malle. Virgil Abloh, alors directeur artistique Homme en 2020, créa quant à lui une édition limitée de ces malles sans pour autant les présenter lors d'un défilé.

Un bijou de technologie

Avant d'être une marque de sacs et de vêtements, Louis Vuitton était un malletier. En 1858, il va abandonner la malle bombée (celle dans laquelle on cache généralement des trésors de pirates) au profit de la malle plate et c'est une invention majeure, car avec l'avènement du train à vapeur, de plus en plus de gens se mettaient à voyager et les malles plates permettaient aux passagers d'empiler leurs bagages les uns sur les autres. De plus, au lieu d'utiliser une peau lourde pour le revêtement, il a eu l'idée d'une toile de lin enduit.

Autre petite révolution: la serrure. En 1886, Louis Vuitton met au point, avec son fils Georges, un verrou unique avec une seule clef pour les bagages d'un même client. La toile monogrammée fera son apparition en 1896. En l'honneur de son père décédé en 1892 et excédé par les contrefaçons, Georges Vuitton utilise les initiales de son paternel qu’il accompagne de motifs floraux et créa une toile imperméable et très solide. Sans le savoir, il venait d'inventer l'un des motifs les plus connus au monde. Même Maeva Ghennam a un tatouage LV sur la cheville... si ça, c'est pas une reconnaissance mondiale.

De nos jours, plus personne ne voyage avec des malles. Ou alors les rich & famous qui peuvent se payer le luxe supplémentaire d'avoir des Sherpas. Il y a bien deux, trois stars que ça a amusé trente secondes, comme Paris Hilton dans les années 2000, mais même si vous avez des serviteurs qui vous suivent comme votre ombre, la malle, c'est lourd et encombrant.

Aujourd'hui, elle est principalement devenue un objet de déco. Les gens l'utilisent comme table de salon, ce qui était déjà le cas de Georges Vuitton. Elle est également devenue objet de collection. En effet, il y a un mois, une centaine de malles Louis Vuitton ont été mises aux enchères chez Christie's. Le propriétaire? Un mystérieux collectionneur privé. L'estimation? Entre 1,4 et 2,1 millions de francs. Cette vente se déroulera en ligne d'aujourd'hui 19 juin au 3 juillet.

La collection Vuitton vendue aux enchères chez Christie's. Christie’s

