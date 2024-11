Aldi dézingue ce sac haute couture à 4000 balles

La chaîne de supermarchés Aldi s'amuse de l'une des dernières créations complètement pétées de la marque de mode italienne, Moschino.

Voilà une semaine que l'on voit passer la photo d'une botte de céleri sur les réseaux. Mais il ne s'agit pas d'une simple collection de tiges vertes: ce céleri particulier se marie toujours avec une tenue chic haute couture.

Et pour cause: il s'agit en réalité d'une pochette signée du créateur italien Moschino. L'accessoire, très marrant à défaut d'être esthétique, est intitulé le «Sedano bag» (en italien: le «céleri bag», tout simplement).

L'accessoire exposé sur le site de la marque Moschino

Il est fabriqué en cuir nappa et est décrit par la marque comme une «maxi pochette avec une impression numérique qui a un effet tridimensionnel».

Malgré le ridicule du truc, il faut lui laisser une chose: l'effet est bluffant. On a vraiment l'impression de revenir du marché bio en plein air, après un lunch tardif sans gluten.

Jugez par vous-même 👇 Un panier de la ménagère qui vaut de l'or.

Evidemment, luxe oblige, si le Sedano bag vous intéresse, il vous faudra vider votre bourse pour vous en permettre une nouvelle. Son prix s'élève à 4470 dollars (soit quelque 3860 francs).

«Sa forme unique», insiste la maison de luxe (au cas où on doutait vraiment d'investir dans cette pièce), «représente le symbole de l'esprit irrévérencieux de Moschino».

Les réactions de la Toile sont, elles aussi, irrévérencieuses:

«Un sac pour y mettre son oseille, mais à ce prix tu n’auras plus un radis!» vu sur x

«Du coup le soir il faut le mettre dans le frigidaire avec du Sopalin mouillé autour?» vu sur x

«Ridicule» vu sur x

En ce qui nous concerne, on ne voit pas bien pourquoi quelqu'un voudrait se balader avec un bouquet de légumes fake sous le bras pour l'équivalent de 4000 boules. On ne voit que 3 raisons, issues du fin fond de la mauvaise foi:

Pour vous rappeler à tout moment de manger 5 fruits et légumes par jour.

Pour rendre votre dernier achat, qui était une monumentale erreur, les Big Red Boots d'Astro boy signées MSCHF, moins ridicules.

Pour assortir votre sac à tous les vêtements inspirés de l'alimentaire que compte votre armoire.

Les Big Red Boots d'Astro boy👇 Ces bottes de dessin animé sont désormais aux pieds des fashionistas

Moschino, mini sac porté épaule.

Aldi très inspiré

Sur la Toile, l'on trouve tout de même des gens qui crient au génie. En effet, ce n'est pas la première fois que Moschino fait dans l'alimentaire. On se rappelle notamment de ses «iconiques» (selon les mots de quelques influenceurs grassement payés pour ce placement de produit) sac baguette et sac croissant, en 2020. La marque italienne s'en était déjà pris plein la mie sur la Toile, et les internautes s'étaient fait une joie de détourner l'objet en mème.

Pour le sac céleri, c'est Aldi qui a été le plus inspiré. Sur le compte de sa succursale britannique, la chaîne de supermarché écrit:

«Votre "move"@Moschino , mais nous avons tout un rayon de légumes»

L'avantage de la version hard-discount? Ce bouquet de céleris ne coûte de son côté que 90 centimes. Force est de constater que, du point de vue esthétique, de vrais légumes valent largement un sac à 4000 francs (si, si!).

S'ensuit un petit shooting made in Aldi, pas haute couture, certes, mais haut en couleur.

On finit sur les photos de la campagne Aldi, saison fall/winter 2025:

