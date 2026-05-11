Les chaussures du pape François font jaser

Une vidéo du Vatican du pape Léon fait sensation ces derniers jours sur les réseaux sociaux - et tout tourne autour d’un détail de prime abord très anodin.

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A l’origine, Vatican voulait simplement promouvoir un nouveau documentaire consacré au pape Léon XIV. Mais ce qui très vite attiré l’attention des médias et des internautes n'avait rien de très spirituel: dans la bande-annonce diffusée il y a quelques jours, on aperçoit en effet le pape marchant sur une pelouse, tête baissée.

De sous sa soutane blanche dépasse… une paire de sneakers blanches. Plus précisément des baskets Nike, le modèle Franchise Lows Plus, commercialisé d’abord dans les années 70 puis relancé au début des années 2000. Ces chaussures étaient vendues comme des modèles adaptés pour le tennis, un sport que le pape apprécie particulièrement.

Il est toutefois peu probable qu’il ait encore beaucoup de temps aujourd’hui pour disputer des matchs. La photo n’est d’ailleurs pas récente: il s'agit d’un cliché issu des archives du Vatican et non d'une visite papale récente d'un court de tennis.

La photo aurait été prise à Rome autour de l’année 2008, au moment où ces sneakers avaient fait leur retour sur le marché. image: VATICAN

Premier pape des sneakers

Que Léon se rassure: les chaussures des papes suscitent régulièrement des commentaires. Traditionnellement, les souverains pontifes portent des chaussures rouges, notamment lors des apparitions extérieures. Le pape allemand Benoît XVI avait ainsi fait les gros titres avec ses souliers rouge vif.

Alors que la presse italienne spéculait sur une possible origine la célèbre marque de luxe italienne Prada, le Vatican avait finalement précisé qu’ils avaient été fabriqués par un cordonnier travaillant pour l’Eglise.

François pourrait quant à lui être considéré comme le premier «pape des baskets». Il avait reçu en cadeau des sneakers Nike aux couleurs du Vatican — blanc et jaune. A l’arrière des chaussures figuraient les inscriptions «Pope» et «Francis». On ignore toutefois s’il les a réellement portées un jour. En raison de ses problèmes de genoux, il utilisait le plus souvent des chaussures orthopédiques spécialement conçues pour lui.

(z-online / trad. mbr)

Les images de la Garde suisse au Vatican 1 / 28 (Reportage) Les images de la Garde suisse au Vatican source: josé r. martinez