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Le pape nomme un ancien sans-papiers évêque aux Etats-Unis

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Né au Salvador, Evelio Menjivar-Ayala a émigré aux Etats-Unis en 1990 (image d'archives). cathstan.org

Le pape nomme un ancien sans-papiers évêque aux Etats-Unis

Le pape Léon XIV a nommé vendredi évêque de Virginie-Occidentale un ancien migrant sans papiers aux Etats-Unis, après avoir critiqué la guerre en Iran et la politique de Donald Trump sur l'immigration.
01.05.2026, 22:1501.05.2026, 22:15

Le Vatican a annoncé dans un communiqué la nomination d'Evelio Menjivar-Ayala, 56 ans, actuellement évêque auxilliaire à Washington, évêque du diocèse de Wheeling-Charleston, en Virginie-Occidentale. Et ancien sans-papiers.

Né au Salvador, Evelio Menjivar-Ayala a émigré aux Etats-Unis en 1990, selon le site internet du diocèse de Washington.

Il a raconté être né dans la pauvreté et avoir fui le conflit armé dans son pays en émigrant aux Etats-Unis.

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D'abord arrêté au Mexique alors qu'il tentait d'entrer aux Etats-Unis, il a dit dans une interview l'année dernière avoir versé un pot-de-vin pour être relâché, et avoir franchi la frontière à Tijuana.

Il a été ordonné prêtre en 2004.

Critiques de Trump

Le pape Léon XIV, né aux Etats-Unis, a essuyé le mois dernier les critiques de Donald Trump – qui l'a qualifié de «faible» – après avoir qualifié d'«inacceptable» sa menace de détruire l'Iran.

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Il a également qualifié la politique du président américain à l'égard des migrants d'«extrêmement irrespectueuse», appelant à «traiter les gens avec humanité». (sda/ats/afp)

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