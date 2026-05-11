en partie ensoleillé15°
DE | FR
burger
Divertissement
Mode

Les chaussures du pape Léon font jaser

Les chaussures du pape Léon font jaser

Une vidéo du Vatican du pape Léon fait sensation ces derniers jours sur les réseaux sociaux - et tout tourne autour d’un détail de prime abord très anodin.
11.05.2026, 15:0711.05.2026, 15:47
Un article de
t-online

A l’origine, Vatican voulait simplement promouvoir un nouveau documentaire consacré au pape Léon XIV. Mais ce qui très vite attiré l’attention des médias et des internautes n'avait rien de très spirituel: dans la bande-annonce diffusée il y a quelques jours, on aperçoit en effet le pape marchant sur une pelouse, tête baissée.

De sous sa soutane blanche dépasse… une paire de sneakers blanches. Plus précisément des baskets Nike, le modèle Franchise Lows Plus, commercialisé d’abord dans les années 70 puis relancé au début des années 2000. Ces chaussures étaient vendues comme des modèles adaptés pour le tennis, un sport que le pape apprécie particulièrement.

Guy Parmelin rencontre le pape Léon XIV

Il est toutefois peu probable qu’il ait encore beaucoup de temps aujourd’hui pour disputer des matchs. La photo n’est d’ailleurs pas récente: il s'agit d’un cliché issu des archives du Vatican et non d'une visite papale récente d'un court de tennis.

Le pape Léon a été surpris avec des sneakers Nike blanches.
La photo aurait été prise à Rome autour de l’année 2008, au moment où ces sneakers avaient fait leur retour sur le marché.image: VATICAN

Premier pape des sneakers

Que Léon se rassure: les chaussures des papes suscitent régulièrement des commentaires. Traditionnellement, les souverains pontifes portent des chaussures rouges, notamment lors des apparitions extérieures. Le pape allemand Benoît XVI avait ainsi fait les gros titres avec ses souliers rouge vif.

Alors que la presse italienne spéculait sur une possible origine la célèbre marque de luxe italienne Prada, le Vatican avait finalement précisé qu’ils avaient été fabriqués par un cordonnier travaillant pour l’Eglise.

Le pape nomme un ancien sans-papiers évêque aux Etats-Unis

François pourrait quant à lui être considéré comme le premier «pape des baskets». Il avait reçu en cadeau des sneakers Nike aux couleurs du Vatican — blanc et jaune. A l’arrière des chaussures figuraient les inscriptions «Pope» et «Francis». On ignore toutefois s’il les a réellement portées un jour. En raison de ses problèmes de genoux, il utilisait le plus souvent des chaussures orthopédiques spécialement conçues pour lui.

(z-online / trad. mbr)

La mode vous intéresse? D'autres articles par ici
Les fesses à strass sont de retour
Les fesses à strass sont de retour
de Margaux Habert
Chanel a réussi l'impensable
Chanel a réussi l'impensable
de Marine Brunner
Pourquoi les couleurs ont-elles disparu?
1
Pourquoi les couleurs ont-elles disparu?
de Alyssa Garcia
Plusieurs enquêtes révèlent la face sombre du luxe italien
Plusieurs enquêtes révèlent la face sombre du luxe italien
de Alexandria SAGE et Taimaz SZIRNIK, Italie
Pourquoi les mecs sont «obsédés» par cette astuce
1
Pourquoi les mecs sont «obsédés» par cette astuce
de Marine Brunner
Ce phénomène fait peser une grave menace sur votre couple
Ce phénomène fait peser une grave menace sur votre couple
de Marine Brunner

Les images de la Garde suisse au Vatican

1 / 28
(Reportage) Les images de la Garde suisse au Vatican
source: josé r. martinez
partager sur Facebookpartager sur X

Mais pourquoi les films et les séries ont-ils perdu leur couleurs?

Vidéo: watson
Thèmes
La vie du pape François
1 / 38
La vie du pape François
Le pape François a été le chef de l'Église catholique pendant 12 ans, 1 mois et 8 jours.
source: sda / frustaci
partager sur Facebookpartager sur X
Le premier discours du pape Léon XIV
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Dua Lipa réclame des millions à Samsung
La chanteuse britannique demande d'importants dommages et intérêts au géant coréen pour l'utilisation de son image sur des emballages de téléviseurs.
La pop star Dua Lipa (30 ans) a engagé des poursuites contre le groupe d’électronique Samsung et réclame 15 millions de dollars de dommages et intérêts (environ 11,7 millions de francs). Le litige porte sur l’utilisation d’une photo de la chanteuse sur l’emballage de téléviseurs.
L’article