Reconnaîtrez-vous ces films des années 90 avec une seule image?

Saurez-vous reconnaître ces films des années 90 avec une seule image?
Ces images nous sont très familières. image: watson

Saurez-vous reconnaître ces films des années 90 avec une seule image?

Ces films des années 90 sont des incontournables. Ne vous fiez qu'à une seule image: saurez-vous tous les reconnaître? Faites notre test!
23.11.2025, 15:5723.11.2025, 15:57

De The Matrix à Titanic en passant par Fight Club, les années 90 ont engendré des films qui sont désormais des incontournables du divertissement. Saurez-vous les identifier tous? Faites le test avec ce quiz.

Les stars de «Stranger Things» ont bien changé

C'est partiiii! Jouez!

14 questions
Cover Image

Reconnaissez-vous ces films des années 90 à partir d'une seule image?

«Quel score avez-vous obtenu? Ecrivez votre note dans les commentaires!»
(cmu)

Les 10 chauves les plus sexy
1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
Ces toilettes en or valant 10 millions de dollars
Video: watson
Cette pépite inattendue sur Netflix est un «délice visuel»
En adaptant un roman de Denis Johnson, le réalisateur Clint Bentley accouche de Train Dreams, un film sensible, à la puissance visuelle qui rappelle un certain Terrence Malick.
Train Dreams porte admirablement son nom. Un wagon d'évasion piloté par Robert Grainier, un bûcheron incarné par Joel Edgerton, qui compose un rôle puissant et dénué de mots. Un homme sans date de naissance, orphelin de l'Idaho et taiseux. Chaque mot est mesuré. Le regard est parfois vidé de sa substance.
L’article