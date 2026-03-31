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Cette miss thaïlandaise a perdu ses dents sur scène: vidéo

Tout se passe à la 25e seconde, pour les plus pressés d'entre vous. Vidéo: youtube

Elle a vécu un grand moment de solitude

Qui a dit les concours de beauté étaient faciles? Il faut contrôler chaque paramètre de son corps sous les projecteurs... même ses dents. Et, dans le cas de cette participante au concours de beauté Miss Grand Thailand, ça n'a pas été du gâteau.
31.03.2026, 21:0231.03.2026, 21:02
Joanna Oulevay
Joanna Oulevay

Le concours de beauté Miss Grand Thailand, qui célèbre depuis 13 ans les plus belles femmes du pays, est actuellement au cœur de l'attention médiatique. Lors des épreuves préliminaires à Bangkok, un incident inattendu a marqué les esprits: Kamolwan Chanago, représentante de la province de Pathum Thani âgée de 18 ans, a vu ses facettes dentaires se décrocher alors qu'elle s'adressait aux juges et au public.

L'événement s'est produit la semaine passée, alors que la jeune femme délivrait son discours d'introduction face aux caméras. Au moment où ses facettes se sont délogées, l'élocution de la candidate est devenue nettement moins claire, affectant sa prononciation.

Deux candidates de Miss France perdent leur titre après un gros dérapage

Les images de la séquence, devenues virales sur les réseaux sociaux, montrent que sous ses facettes, la candidate possède ses dents naturelles... lesquelles ne sont toutefois pas parfaitement alignées (damned! Une humaine!).

Malgré la soudaineté de la situation, Kamolwan Chanago ne s'est pas laissé démonter. Elle a tourné le dos au public pour ajuster sa prothèse avant de se retourner immédiatement avec un sourire de mannequin pour reprendre sa prestation. Comme si de rien n'était. Une vraie queen!

Elle perd ses facettes en direct, avec grande classe 👇

Vidéo: youtube

Elle a ensuite défilé dans sa robe sirène transparente à paillettes, accompagnée d'un plumeau de balais rose, sous les acclamations d'une foule en liesse.

Cette Suissesse a gagné un prestigieux concours de beauté et elle raconte

Un porte-parole de Miss Grand International a déclaré au magazine People que la candidate avait «géré la situation avec professionnalisme et sang-froid», ajoutant que l'organisation était fière de son assurance. C'est clair que nous, on serait reparti en coulisses fissa.

De son côté, un spectateur a qualifié ce passage de «moment le plus emblématique de l'histoire des concours de beauté».

L'histoire aurait pu en rester là, mais c'est sans compter l'humour taquin de Miss Kamolwan Chanago! Lors de la finale, qui s'est tenue ce samedi 28 mars à Bangkok, la jeune femme a pris un malin plaisir... à remettre ses facettes en direct. Un joli pied de nez qui vaut mille communiqués.

Comment transformer un moment de gêne en séquence virale 101 👇

Vidéo: instagram
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