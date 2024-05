Les ballerines sont de retour pour cet été. Image: watson

Ces chaussures qu'on déteste tous sont de retour

Chers lecteurs, prenez une grande inspiration et préparez-vous à accueillir le retour improbable des chaussures les plus controversées de tous les temps: les ballerines.

ana (pas) wintour Exit les diktats des podiums, on vous décrypte les tendances mode avec la puissance des données, un brin d’impertinence, et (beaucoup) de culot. Pour savoir ce qui est à la mode et ce qui ne l’est pas, selon les chiffres, c’est ici que ça se passe.

Oui, vous avez bien lu. Ces petits chaussons plats qui rendent nos pieds puants (au point où on se demande vraiment si ça vaut la peine de les enlever) sont donc officiellement de retour. Et pour cause, vous avez été 40% de plus à rechercher les ballerines sur Google. Logique, me direz-vous, avec l'arrivée des beaux jours.

Mais avant de vous cacher de honte, laissez-moi vous expliquer pourquoi vous devriez peut-être reconsidérer votre aversion pour ces chaussures d'apparence si innocente.

La ballerine, le véritable caméléon de la mode

Tout d'abord, soyons clairs: les ballerines sont avant tout pratiques. Tel un petit soldat, elles vous accompagnent dans toutes vos batailles quotidiennes sans jamais vous laisser tomber. C'est un peu comme ce blazer, ce blouson ou ce sac à main sur qui vous pourrez toujours compter. Une valeur sûre ou, comme on l'appelle dans le jargon de la mode, un basique.

Que vous soyez en train de courir pour choper le métro, ou que vous devez braver les longues heures de réunion inutile, et qui plus est debout, les ballerines sont là pour vous soutenir, littéralement. Et oui, elles peuvent même être confortables si vous dénichez la bonne paire. Et non, ça ne veut pas dire courir chez H&M. Croyez-moi, j'ai testé et ça craint.

Mais ce n'est pas tout puisqu'en plus d'être hyper pratiques, les ballerines sont aussi très polyvalentes. En bref, on peut les porter avec absolument tout. D'une tenue décontractée à plus sophistiquée, il ne vous faudra qu'un claquement de doigts pour passer d'un look à l'autre. Avec une variété infinie de styles, de couleurs et de matériaux disponibles, il est facile de trouver la paire qui s'harmonisera parfaitement avec votre dressing.

Mais attendez, il y a plus! Les ballerines ont ce charme intemporel qui transcende les tendances éphémères de la mode. Leur silhouette classique et élégante évoque une époque révolue où la grâce et la féminité régnaient en maître. C'est d'ailleurs pas pour rien que Lady D en portait déjà à l'époque et qu'aujourd'hui encore on en cause.

Avant de râler, lisez

Je sais ce que vous pensez.... «Gnagnagna, c'est pas beau ces trucs, en plus on a les pieds qui puent après», «C'est encore à la mode?». Oui, chers lecteurs incrédules! Les ballerines sont là et n'ont pas l'intention de bouger. Des géants de la haute couture aux marques accessibles à tous, tout le monde se rallie à la cause des ballerines. Et si vous pensez toujours que c'est une tendance passagère, détrompez-vous. Il vous suffit de jeter un coup d'œil aux pieds des icônes de style telles qu'Alexa Chung, Emma Watson et Natalie Portman, qui portent avec panache ces chaussures autrefois reléguées au rang de cauchemar pour des soirées mondaines.

Et si vous croyez plus volontiers aux chiffres, sachez que la ballerine s'est vue se hisser au top des tendances à la Fashion Week printemps-été 2024, avec une augmentation de +193%.

Quel style de ballerine choisir?

Passons maintenant à la pratique. Concrètement, comment on les porte? Heureusement, il existe aujourd'hui plus intéressant que la ballerine au bout rond qui a marqué notre adolescence (et pas pour le mieux).

Notez toutefois qu'elles sont le choix parfait pour une tenue décontractée, et leur polyvalence en fait un excellent basique pour votre dressing. Optez pour du cuir souple pour un look classique ou ajoutez une touche d'éclat avec des détails métalliques ou des embellissements délicats. Le tout, c'est de ne pas en faire trop.

Le bout pointu et carré

C'est probablement celle que je préfère. Plus moderne, la ballerine au bout pointu et affûté apporte une touche d'élégance et de sophistication à n'importe quelle tenue.

Getty Images Europe

Getty Images Europe

Que vous les portiez avec un pantalon skinny (mais large de préférence) ou avec une robe flottante pour une allure féminine, les ballerines à bout pointu sont un choix sûr pour celles qui veulent se démarquer en finesse.

Les ballerines à talon

Pour celles qui aiment un peu plus de hauteur sans compromettre le confort, les ballerines à talons sont la solution idéale. Surtout, ne paniquez pas, je vous promets que c'est assez chouette. Avec leur petit talon, elles offrent un peu de soutien supplémentaire tout en ajoutant une touche de glamour à votre tenue. Parfaites pour une journée au bureau suivie d'un dîner entre amis, ces ballerines vous permettent de rester debout et élégante du matin jusqu'au soir. Pratique, non?

Getty Images Europe

Getty Images Europe

Les ballerines en tulle, en maille ou façon danseuse

Ne sous-estimez pas le pouvoir des matières! Dernière tendance en date, le tulle et les mailles. Ces chaussures hybrides sont parfaites pour celles qui recherchent à créer un look à la pointe de la mode. Qu'il s'agisse d'un jean ou d'une robe légère en lin, elles seront votre meilleur allié. Pour allier élégance et féminité, tournez-vous vers la ballerine façon danseuse, comme le fait ici l'influenceuse Carla Ginola.

Getty Images Europe

Getty Images Europe

Pour les plus audacieuses d'entre vous, ne lésinez pas sur les couleurs. Des imprimés aux textures inattendues, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez trouver sur le marché des ballerines de nos jours. Osez sortir des sentiers battus avec des motifs animaliers, des couleurs vives ou même des détails ludiques comme des nœuds, des boucles ou des franges.

Image: getty images

Image: getty images

Après tout, la mode est avant tout une forme d'expression personnelle, alors pourquoi ne pas laisser vos chaussures parler?

Alors, que vous soyez un fervent défenseur des ballerines ou un sceptique convaincu, il est temps de mettre de côté vos préjugés et de donner une chance à ces chaussures sous-estimées. Qui sait, vous pourriez être agréablement surpris par leur confort, leur polyvalence et leur charme intemporel. Et si jamais vous avez besoin d'un peu d'inspiration pour les intégrer à votre garde-robe, n'ayez crainte, car nous avons préparé un guide complet sur la façon de porter les ballerines avec style.