Lauren Sanchez a un nouvel accessoire.

Ce gobelet coûte un bras et on ne peut même pas boire dedans

Lauren Sanchez s'est affichée avec un gobelet pas comme les autres. Il s'agit d'un accessoire signé Balenciaga (who else?) dans lequel on ne met aucun liquide.

Ça se porte comme un gobelet Starbucks, sauf qu'à l'intérieur on n'y met pas du jus de chaussette, mais ses clefs, voire, des pensées positives. Vous allez dire: mais à quoi ça sert? Eh bien, à rien, car, quand on est très riche, on possède beaucoup d'objets inutiles.

C'est le cas de Lauren Sanchez, la future femme du milliardaire Jeff Bezos, qui a été photographiée à la sortie d'une réunion à Los Angeles mercredi dernier, comme le précise Page Six. Dans un look de working girl, elle portait fièrement son gobelet de luxe comme si, à l'intérieur, il y avait le fioul qui lui permettait d'achieve les goals de sa journée so busy-busy. Sauf qu'il n'y avait pas de café dedans, puisque le gobelet est un genre de fashion statement. Autrement dit, Lauren Sanchez joue à la dinette.

S'il n'y a rien dans ce récipient, c'est parce qu'il s'agit d'une pièce en cuir de veau signée Balenciaga. Un matériau permettant d'exclure la majorité de la population puisqu'il est vendu à 5000 francs, c'est-à-dire 5 francs pour Lauren Sanchez. Cette version ultra-luxe imite la tasse à café réutilisable de Balenciaga, fabriquée, elle, en porcelaine et vendue à «seulement» 90 francs.

Détourner des objets du quotidien en pièces de luxe, ça fait désormais des années que les marques s'en amusent. Pour n'en citer que quelques-unes, Louis Vuitton a sorti un sac en forme de pot de peinture. Moschino a créé un sac en forme de brique de jus d'orange (vu sur la mannequin Gigi Hadid), Jil Sander a cédé également en imaginant un sac en forme de cornet en papier. Même Bottega Veneta, marque de luxe discrète catégorisée dans le Quiet Luxury, a cédé en proposant un collier en forme de cordon de téléphone spiral.

Interrogée par The Guardian, Orsola de Castro, auteure et cofondatrice du groupe activiste Fashion Revolution, pense que ces créations imitant des produits de consommation devraient être reléguées au passé. En gros, la mode est passée:

«Si la tasse à café avait existé à l'époque, la représentation d'un sac en forme de tasse à café aurait été une sorte de déclaration sur le plastique ou sur l'inutilité de tout cela. Aujourd'hui, c'est tout simplement vulgaire»

Ce gobelet ridiculement cher pourrait être l'une des dernières reliques de l'air Demna, l'ancien directeur artistique de Balenciaga qui a quitté la marque il y a quelques semaines. Il fera désormais partie de la maison Gucci et aura la lourde tâche de sauver la marque, très mal en point depuis plusieurs années.

Pas de nom encore dévoilé chez Balenciaga, même si Dazed, magazine respecté dans le monde de la mode, a sorti celui de la chanteuse Charli xcx. Un drôle de choix qui s'est avéré être un poisson d'avril. De l'humour mode très marrant.

Le poisson d'avril de Dazed.

